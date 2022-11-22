https://sputniknews.com.tr/20221122/ibb-meclisinde-metro-projesi-icin-925-milyon-dolar-dis-borclanmaya-onay-1063722180.html
İBB Meclisi'nde metro projesi için 925 milyon dolar dış borçlanmaya onay
İBB Meclisi'nde metro projesi için 925 milyon dolar dış borçlanmaya onay
İBB Meclisi'nde, Sefaköy-Beylikdüzü-TÜYAP raylı sistem hattı projesi için 925 milyon 396 bin 200 dolar, artı KDV ve sigorta primi tutarında dış borçlanma... 22.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-22T16:41+0300
2022-11-22T16:41+0300
2022-11-22T16:43+0300
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
ekonomi
metro
tüyap
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi kasım ayı toplantısı üçüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.Mecliste, İBB Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Finansman Müdürlüğünün 18.5 kilometre uzunluğunda ve 10 istasyondan oluşacak Sefaköy-Beylikdüzü-TÜYAP raylı sistem hattı projesi için 925 milyon 396 bin 200 dolar artı KDV ve sigorta primi tutarında dış borçlanma talebi gündeme geldi.Plan ve Bütçe Komisyonu, İBB'nin borç tutarının borçlanma haddini aşması sebebiyle bu miktarda dış borçlanma yapılabilmesi için borçlanmanın çok taraflı yatırım ve kalkınma bankaları ile yabancı devlet kuruluşlarından doğrudan ve İller Bankası Anonim Şirketi aracılığıyla yapılması şartıyla borçlanmayı uygun gördü.Bu haliyle Mecliste görüşülen madde oy birliğiyle kabul edildi.
https://sputniknews.com.tr/20221005/bakan-nebatiden-imamogluna-yanit-metro-hattinin-temin-izni-gecen-hafta-imzalandi-1062004128.html
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istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), metro, tüyap
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), metro, tüyap
İBB Meclisi'nde metro projesi için 925 milyon dolar dış borçlanmaya onay
16:41 22.11.2022 (güncellendi: 16:43 22.11.2022) Abone ol
İBB Meclisi'nde, Sefaköy-Beylikdüzü-TÜYAP raylı sistem hattı projesi için 925 milyon 396 bin 200 dolar, artı KDV ve sigorta primi tutarında dış borçlanma talebine onay verildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi kasım ayı toplantısı üçüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.
Mecliste, İBB Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Finansman Müdürlüğünün 18.5 kilometre uzunluğunda ve 10 istasyondan oluşacak Sefaköy-Beylikdüzü-TÜYAP raylı sistem hattı projesi için 925 milyon 396 bin 200 dolar artı KDV ve sigorta primi tutarında dış borçlanma talebi gündeme geldi.
Plan ve Bütçe Komisyonu, İBB'nin borç tutarının borçlanma haddini aşması sebebiyle bu miktarda dış borçlanma yapılabilmesi için borçlanmanın çok taraflı yatırım ve kalkınma bankaları ile yabancı devlet kuruluşlarından doğrudan ve İller Bankası Anonim Şirketi aracılığıyla yapılması şartıyla borçlanmayı uygun gördü.
Bu haliyle Mecliste görüşülen madde oy birliğiyle kabul edildi.