Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://sputniknews.com.tr/20221005/bakan-nebatiden-imamogluna-yanit-metro-hattinin-temin-izni-gecen-hafta-imzalandi-1062004128.html
Bakan Nebati'den Ekrem İmamoğlu'na yanıt: Metro hattının temin izni geçen hafta imzalandı
Bakan Nebati'den Ekrem İmamoğlu'na yanıt: Metro hattının temin izni geçen hafta imzalandı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun "Ataşehir Göztepe Metrosu için kredi bulduk ama Hazine ve Maliye Bakanı aylardır imzayı atmıyor" açıklamasına... 05.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-05T22:39+0300
2022-10-05T22:48+0300
ekrem imamoğlu
nureddin nebati
politika
twitter
imza
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0b/1059799355_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_cb223634b6b4aeec06421cf5653dafa0.jpg
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Ataşehir-Göztepe Metrosu için kredi bulduklarını ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bunu aylardır imzalamadığını belirtti.İmamoğlu paylaşımında "Nöroekonomi, heterodoks yaklaşım, epistemolojik kopuş vs bu imzayı atın Sayın Bakan. Ataşehir Göztepe Metrosu için kredi bulduk ama Hazine ve Maliye Bakanı aylardır imzayı atmıyor. İstanbul'un kalbine kocaman Finans Merkezi yapılıyor ama metrosu yok. Zarar, ziyan, yazık, günah" ifadelerine yer verdi.Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı projesine ilişkin dış finansman ihtiyacını karşılayacak temin izninin geçen hafta imzalandığını açıkladı.Bakan Nebati, İmamoğlu’nun paylaşımını alıntılayarak yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0b/1059799355_4:0:1071:800_1920x0_80_0_0_68bf7245f2e7c92774dd719989a89f5b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ekrem imamoğlu, nureddin nebati, twitter , imza
ekrem imamoğlu, nureddin nebati, twitter , imza

Bakan Nebati'den Ekrem İmamoğlu'na yanıt: Metro hattının temin izni geçen hafta imzalandı

22:39 05.10.2022 (güncellendi: 22:48 05.10.2022)
© AAHazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati,
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2022
© AA
Abone olTelegram
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun "Ataşehir Göztepe Metrosu için kredi bulduk ama Hazine ve Maliye Bakanı aylardır imzayı atmıyor" açıklamasına Bakan Nebati sosyal medyadan "Temin izni, geçtiğimiz hafta İstanbullu vatandaşlarımızın hizmetine sunulmak üzere Bakanlığımız tarafından imzalandı" yanıtını verdi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Ataşehir-Göztepe Metrosu için kredi bulduklarını ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bunu aylardır imzalamadığını belirtti.
İmamoğlu paylaşımında "Nöroekonomi, heterodoks yaklaşım, epistemolojik kopuş vs bu imzayı atın Sayın Bakan. Ataşehir Göztepe Metrosu için kredi bulduk ama Hazine ve Maliye Bakanı aylardır imzayı atmıyor. İstanbul'un kalbine kocaman Finans Merkezi yapılıyor ama metrosu yok. Zarar, ziyan, yazık, günah" ifadelerine yer verdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı projesine ilişkin dış finansman ihtiyacını karşılayacak temin izninin geçen hafta imzalandığını açıkladı.
Bakan Nebati, İmamoğlu’nun paylaşımını alıntılayarak yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Sayın İmamoğlu, “Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı” projesine ilişkin dış finansman ihtiyacını karşılayacak temin izni, geçtiğimiz hafta İstanbullu vatandaşlarımızın hizmetine sunulmak üzere Bakanlığımız tarafından imzalandı.
Vatandaşlarımızın faydalanacağı bir hizmet söz konusuysa inceleme ve değerlendirme sürecinde asla parti ayrımı gözetmeyiz. Umarım belediyenin ulaşım altyapısında son dönemde oluşan sorunları giderir, mevcut projelerin üstüne beton dökmez ve İstanbulluları yollarda bırakmazsınız!"
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала