https://sputniknews.com.tr/20221121/cin-cikarma-bahanesiyle-yapilan-mudahalede-1-kisinin-olmesine-iliskin-3-supheli-tutuklandi-1063683297.html

'Cin çıkarma' bahanesiyle yapılan müdahalede 1 kişinin ölmesine ilişkin 3 şüpheli tutuklandı

'Cin çıkarma' bahanesiyle yapılan müdahalede 1 kişinin ölmesine ilişkin 3 şüpheli tutuklandı

Konya''da Suriye uyruklu 1 kişinin 'cin çıkarma' bahanesiyle yapılan müdahalede hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı. 21.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-21T14:46+0300

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Ereğli ilçesi, Ziya Gökalp Mahallesi Şair Zihni Caddesi'nde yaşanan olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilen zanlılardan İbrahim A. ile İ.E.H. ve H.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, H.A, Y. A. ile V.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Ereğli ilçesinde ikamet eden Suriye uyruklu Hasan Alluş (38), 17 Kasım'da yaşadığı sıkıntı nedeniyle Ziya Gökalp Mahallesi Şair Zihni Caddesi'ndeki Suriyeli İbrahim A'nın (39) evine gitmiş, İbrahim A'nın "cin çıkarma" bahanesiyle yaptığı müdahalede nefessiz kalarak fenalaşmış, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.Olayla ilgili, İbrahim A. ile Alluş'un ailesinden H.A. (37), İ.E.H. (37), Y.A. (30), V.A. (17) ve H.A. (15) gözaltına alınmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20221119/konyada-suriye-uyruklu-kisinin-cin-cikarma-bahanesiyle-yapilan-mudahalede-oldugu-iddiasi-1063629402.html

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