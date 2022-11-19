https://sputniknews.com.tr/20221119/konyada-suriye-uyruklu-kisinin-cin-cikarma-bahanesiyle-yapilan-mudahalede-oldugu-iddiasi-1063629402.html

Konya'da Suriye uyruklu kişinin 'cin çıkarma' bahanesiyle yapılan müdahalede öldüğü iddiası

Konya'da Suriye uyruklu kişinin 'cin çıkarma' bahanesiyle yapılan müdahalede öldüğü iddiası

Konya'nın Ereğli ilçesinde Suriye uyruklu bir kişinin 'cin çıkarma' bahanesiyle yapılan müdahalede hayatını kaybetmesine ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı. 19.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-19T14:41+0300

2022-11-19T14:41+0300

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türkiye

konya

cin

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İddiaya göre, ilçede ikamet eden Hasan Alluş (38), ailesiyle yaşadığı sıkıntı nedeniyle Ziya Gökalp Mahallesi Şair Zihni Caddesi'ndeki Suriyeli İbrahim A'nın (39) evine gitti.İbrahim A'nın 'cin çıkarma' bahanesiyle yaptığı müdahalede nefessiz kalan Alluş fenalaştı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Alluş, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Olayla ilgili İbrahim A. ile Alluş'un ailesinden H.A. (37), İ.E.H. (37), Y.A. (30), V.A. (17) ve H.A. (15) gözaltına alındı. ​​​​​​

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