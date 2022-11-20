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MHP lideri Bahçeli'den 'Pençe Kılıç Hava Harekatı' açıklaması: 'Vakit hesap vaktidir'
MHP lideri Bahçeli'den 'Pençe Kılıç Hava Harekatı' açıklaması: 'Vakit hesap vaktidir'
MHP lideri Bahçeli, "Pençe Kılıç Hava Harekatı ile teröristlerin saklandıkları inleri isabetle vurulmuştur. Vakit hesap vaktidir" dedi. 20.11.2022, Sputnik Türkiye
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" temalı açık hava toplantıları kapsamında Samsun'daki Cumhuriyet Meydanı'nda miting düzenliyor.Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:
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devlet bahçeli, türkiye, mhp
devlet bahçeli, türkiye, mhp

MHP lideri Bahçeli'den 'Pençe Kılıç Hava Harekatı' açıklaması: 'Vakit hesap vaktidir'

16:33 20.11.2022 (güncellendi: 16:48 20.11.2022)
© AAMHP lideri Bahçeli
MHP lideri Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2022
© AA
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MHP lideri Bahçeli, "Pençe Kılıç Hava Harekatı ile teröristlerin saklandıkları inleri isabetle vurulmuştur. Vakit hesap vaktidir" dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" temalı açık hava toplantıları kapsamında Samsun'daki Cumhuriyet Meydanı'nda miting düzenliyor.
Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:
Parlamenter sisteme dönüşten başka teklifleri yok. Millet İttifakı karanlık bir projedir.
Türkiye Cumhuriyeti masada kurulmadı. Mevki arayışında değiliz, devleti yüceltme çabasındayız.
Adayımız belli, kararımız net. Beraberliği koruyacağız. Cumhurbaşkanı adayı da Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır.
Kılıçdaroğlu tasfiye memurudur.
Pençe Kılıç Hava Harekatı ile teröristlerin saklandıkları inleri isabetle vurulmuştur. Vakit hesap vaktidir.
Terörist neredeyse Türkiye artık orayı yıkıp geçmektedir. Tehdit nereden kaynaklanıyorsa açık hedef artık orasıdır.
Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2022
POLİTİKA
MHP lideri Bahçeli: Teröre teslim olmayacağız
15 Kasım, 10:45
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