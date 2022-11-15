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Bahçeli: Terörün haklı gerekçesi asla olamaz
Bahçeli: Terörün haklı gerekçesi asla olamaz
MHP lideri Bahçeli, "Terörün haklı gerekçesi asla olamaz. Türkiye ne zaman güçlü adımlarından söz ettirse, çok gecikmeden saldırılara maruz kalmakta" dedi. 15.11.2022, Sputnik Türkiye
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Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
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devlet bahçeli, mhp, tbmm
devlet bahçeli, mhp, tbmm

Bahçeli: Terörün haklı gerekçesi asla olamaz

10:45 15.11.2022 (güncellendi: 10:56 15.11.2022)
© AABahçeli
Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2022
© AA
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Ayrıntılar geliyor
MHP lideri Bahçeli, "Terörün haklı gerekçesi asla olamaz. Türkiye ne zaman güçlü adımlarından söz ettirse, çok gecikmeden saldırılara maruz kalmakta" dedi.
Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.
MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
Terörün hiçbir şekli masum meşru değildir. sorunlar piramidinin başında terör sorunu vardır. Ekonomik güvenlik sürekliliği, toplumsal huzur sükûneti, terörle mücadeleden alınacak sonuçlara birebir bağlıdır.
Milleti zilletin 6+1 ayaklı kumar masasına teslim etmeyeceğiz.
Terörün haklı gerekçesi asla olamaz. Türkiye ne zaman güçlü adımlarından söz ettirse, çok gecikmeden saldırılara maruz kalmakta.
Terörizmle mücadele, Türkiye düşmanları ile mücadeledir. Her hunhar eylemden sonra gösterilen tepkilerle terörle mücadele zor olur. Terörle mücadele, doğaçlama bir süreç olamaz.
Herkes terörle arasında sınır çekmek zorundadır. TBMM'de bölücü sima istemiyoruz, terörist görmeye dayanamıyoruz. HDP'in Türk siyasi hayatında bir saniye yer almasını istemiyoruz. HDP, CHP'nin ikiz kardeşidir.
İstiklal Caddesi'nde, özel eğitimli Suriye uyruklu teröristin eylemi yüreklerimizi kavurmuştur. Şehitlerimize Allahtan rahmet diliyorum. Teröre teslim olmayacağız. YPG'den talimat alarak Türkiye'ye kaçak yollardan girmiştir. Sorguya çekildi, bir gün bile geçmeden teröristin ele geçirilmesinden dolayı istihbarat birimlerini kutluyorum.
Bu caddenin neden seçildiği, hangi ülkelerin parmağının olduğu mutlaka çözülecektir. Masumlara bomba ile saldıranlar, göz yumanlar, bununla itibar kazanacaklarını zannedenler şerefiz kere şerefsizdir.
Kimyasal silah iftirası atılan TTB Başkanı ile diğer yandaşları, ihanetlerini bedelini ödemek durumunda. Vatansızlara bu vatanın suyu ekmeği haramdır.
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