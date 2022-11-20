https://sputniknews.com.tr/20221120/kizilelma-piste-indi-1063654567.html

'Kızılelma' piste indi

'Kızılelma' piste indi

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma Taksi ve Koşu Testi'ni başarıyla tamamladı 20.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-20T16:03+0300

2022-11-20T16:03+0300

2022-11-20T17:07+0300

türkiye

kızılelma

bayraktar

türkiye

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Baykar’ın kendi öz kaynaklarıyla milli ve özgün olarak geliştirdiği Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma’nın ilk Otomatik Taksi ve Koşu Testi başarıyla tamamlandı.Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olarak görev yapacak olan Bayraktar Kızılelma’nın geliştirilme sürecinde önemli bir aşama daha katedildi.Bayraktar Kızılelma, Tekirdağ Çorlu’da bulunan Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’ne hafta başında intikal ettirildi. Burada önce emniyet bağları ile yapılan Otomatik Taksi Testleri başarıyla tamamlandı.Bugün, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar’ın yönettiği emniyet bağları olmadan gerçekleştirilen ilk Otomatik Taksi ve Koşu Testi de başarıyla gerçekleştirildi. Böylece Bayraktar Kızılelma ilk uçuşuna bir adım daha yaklaşmış oldu.Kısa pistli gemilere iniş-kalkış kabiliyetiBayraktar Kızılelma özellikle kısa pistli gemilere iniş kalkış kabiliyetiyle muharebe sahasında devrim gerçekleştirecek bir platform olacak.Türkiye’nin inşa ettiği ve hâlihazırda seyir testlerini gerçekleştirdiği TCG Anadolu gemisi gibi kısa pistli gemilere iniş ve kalkış kabiliyetine sahip olacak şekilde geliştirilen Bayraktar Kızılelma, bu yeteneği sayesinde denizaşırı görevlerde önemli rol üstlenecek. Bu kabiliyetiyle Mavi Vatan’ın korunmasında stratejik bir rol üstlenecek.Bayraktar Kızılelma, tasarımından elde edeceği düşük radar izi sayesinde en zorlu görevleri başarıyla gerçekleştirecek. 6 ton kalkış ağırlığına sahip olması hedeflenen Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı, milli olarak geliştirilen tüm mühimmatları kullanacak ve planlanan 1.500 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesiyle büyük bir güç çarpanı olacak. İnsansız savaş uçağı, milli AESA radar ile yüksek durumsal farkındalığa da sahip olacak.İnsansız hava araçlarından farklı olarak agresif manevralarla insanlı savaş uçakları gibi hava-hava muharebesi gerçekleştirebilecek olan Bayraktar Kızılelma, yerli hava-hava mühimmatları ile hava hedeflerine karşı da etkinlik sağlayacak. Bu kabiliyetleriyle harp sahasında dengeleri değiştirecek.Bayraktar Akıncı ile benzer süreçSavunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen "AKINCI" projesi kapsamında Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar Akıncı TİHA’da da benzer bir süreç yaşandı.Bundan 3 yıl önce, Kasım 2019’da ilk Taksi Testi’ni tamamlayan AKINCI, 6 Aralık 2019’da ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Akıncı, ilk uçuşundan yaklaşık 1,5 yıl sonra 29 Ağustos 2021’de envantere girdi. Bayraktar Kızılelma’da da benzer bir süreçle ilerleniyor.Baykar’ın yaklaşık 20 yıllık derin teknoloji birikimi ve tecrübesiyle geliştirdiği Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, yer testlerine devam edecek. İlk uçuşun yakın zamanda gerçekleştirilmesi hedefleniyor.Baykar, yaklaşık 20 yıl önce insansız hava araçları geliştirmeye başladığı ilk andan bugüne kadar toplam gelirinin yüzde 75’ini ihracattan elde etti.2021 yılında Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından savunma ve havacılık sektörlerinde ihracat lideri olduğu açıklanan Baykar’ın, 2022 yılında imzaladığı sözleşmelerin yüzde 98’ini ihracat anlaşmaları oluşturuyor.Baykar, 2022 yılı itibariyle Bayraktar TB2 SİHA’lar için 24 ülkeyle, Bayraktar Akıncı TİHA için ise 5 ülke ile ihracat sözleşmesi imzaladı.'Bayraktar Kızılelma'yla bir pazar hatırası'Öte yandan, Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar da Twitter hesabından "Bayraktar KIZILELMA'yla bir pazar hatırası...emekledi, yürüdü, koştu" ifadesiyle teste ilişkin görüntü ve fotoğraf paylaştı.Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ise Selçuk Bayraktar'ın videolu paylaşımını "İlk uçuşa doğru..." ifadesiyle yeniden paylaştı.

https://sputniknews.com.tr/20221015/selcuk-bayraktar-kizilelmanin-son-asamalarindayiz-1062359132.html

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kızılelma, bayraktar, türkiye