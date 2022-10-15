Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20221015/selcuk-bayraktar-kizilelmanin-son-asamalarindayiz-1062359132.html
Selçuk Bayraktar: Kızılelma'nın son aşamalarındayız
Selçuk Bayraktar: Kızılelma'nın son aşamalarındayız
Baykar Teknoloji ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, "Buraya gelmeden az önce de bir yer testi daha vardı. İnşallah ilk uçuşuna gün sayıyor... 15.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-15T23:00+0300
2022-10-15T23:05+0300
türkiye
baykar savunma
kızılelma
uçak
bayraktar
selçuk bayraktar
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0f/1062358988_0:0:770:433_1920x0_80_0_0_df52aab775de6190898cb5947e408161.jpg
Ulaşım, teknoloji, hızlı tüketim, spor, medya, denetim ve danışmanlık alanlarında lider isimlerle 2 bin 500'ü aşkın üniversite öğrencisine seslenen Zirve 23, Volkswagen Arena'da devam etti. DHA'nın haberine göre Baykar Teknoloji ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Zirve 23'te 'sürpriz isim' olarak gençlerle bir araya geldi.Konuşmasına Bartın'da hayatını kaybeden madencilere rahmet dileyerek başlayan Bayraktar, daha sonra Baykar'ın insansız hava araçları hikayesini gençlerle paylaştı. Bayraktar, "Geleceğe dair nasıl bir strateji izleyeceğiniz bugünün değil, yarının yarışlarına odaklanacak olursanız, 10 sene sonrasının yarışına bugünden hazırlanacak olursanız ve ilerlediğiniz yolda azami gayretle ve dosdoğru ahlaktan ayrılmadan ilerlerseniz işte bu neden sorusuna da tam doğru bir cevap verirseniz. Dünyanın en iyisini yapabilirsiniz. Hep buna inanın" dedi.'İnşallah 2023'te ilk uçuşunu başarıyla yapacak'"20 senelik hedefimiz Kızılelma'mız olan insansız hava araçlarına bir anlamda en üst noktasındaki zirve olan insansız savaş uçağımızı geliştirmeye, 20 senelik hayalimize devam ediyoruz" diyen Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:'Yeter ki vizyonunuz doğru olsun'Bayraktar, "Yeter ki vizyonunuz doğru olsun, hedefleriniz, gayeniz doğru olsun. En iyi donanımlarla donanın. Bunun yanında azminiz, sabrınız, yetsin. Dünyanın en iyisini yapabilirsiniz. Bunu asla unutmayın. En yıkılmaz, yenilmez zannedilen dinozorlar, gün gelir yer yüzüne taş çarptığı gibi bir taş çarpar, yıkılırlar. Siz öne geçersiniz" dedi.Bayraktar, "TEKNOFEST bizim hayatımıza giren ve hayatımız anlardan ve anılardan oluşuyorsa, hayatımızda yaptığımız en anlamlı, en katma değeri yüksek, en manası yüksek etkinlik" ifadelerini kullandı.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0f/1062358988_97:0:674:433_1920x0_80_0_0_37389c93b216c72efb6ac21980055f3a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
baykar savunma, kızılelma, uçak, bayraktar, selçuk bayraktar
baykar savunma, kızılelma, uçak, bayraktar, selçuk bayraktar

Selçuk Bayraktar: Kızılelma'nın son aşamalarındayız

23:00 15.10.2022 (güncellendi: 23:05 15.10.2022)
© AABaykar Teknoloji Lideri ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Ulaşım, teknoloji, hızlı tüketim, spor, medya, denetim ve danışmanlık alanlarında lider isimlerle 2 bin 500'ü aşkın üniversite öğrencisine seslenen Zirve 23 organizasyonuna katılarak konuşma yaptı.
Baykar Teknoloji Lideri ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Ulaşım, teknoloji, hızlı tüketim, spor, medya, denetim ve danışmanlık alanlarında lider isimlerle 2 bin 500'ü aşkın üniversite öğrencisine seslenen Zirve 23 organizasyonuna katılarak konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2022
© AA
Abone olTelegram
Baykar Teknoloji ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, "Buraya gelmeden az önce de bir yer testi daha vardı. İnşallah ilk uçuşuna gün sayıyor. Bütün bir anlamda muharebedeki geleceği olan, Türkiye'nin de ilk insansız savaş uçağı olacak Kızılelma'nın son aşamalarındayız diyebilirim" dedi.
Ulaşım, teknoloji, hızlı tüketim, spor, medya, denetim ve danışmanlık alanlarında lider isimlerle 2 bin 500'ü aşkın üniversite öğrencisine seslenen Zirve 23, Volkswagen Arena'da devam etti.
DHA'nın haberine göre Baykar Teknoloji ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Zirve 23'te 'sürpriz isim' olarak gençlerle bir araya geldi.
Konuşmasına Bartın'da hayatını kaybeden madencilere rahmet dileyerek başlayan Bayraktar, daha sonra Baykar'ın insansız hava araçları hikayesini gençlerle paylaştı.
Bayraktar, "Geleceğe dair nasıl bir strateji izleyeceğiniz bugünün değil, yarının yarışlarına odaklanacak olursanız, 10 sene sonrasının yarışına bugünden hazırlanacak olursanız ve ilerlediğiniz yolda azami gayretle ve dosdoğru ahlaktan ayrılmadan ilerlerseniz işte bu neden sorusuna da tam doğru bir cevap verirseniz. Dünyanın en iyisini yapabilirsiniz. Hep buna inanın" dedi.

'İnşallah 2023'te ilk uçuşunu başarıyla yapacak'

"20 senelik hedefimiz Kızılelma'mız olan insansız hava araçlarına bir anlamda en üst noktasındaki zirve olan insansız savaş uçağımızı geliştirmeye, 20 senelik hayalimize devam ediyoruz" diyen Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:
"Buraya gelmeden az önce de bir yer testi daha vardı. İnşallah ilk uçuşuna gün sayıyor. Bütün bir anlamda muharebedeki geleceği olan, Türkiye'nin de ilk insansız savaş uçağı olacak Kızılelma'nın son aşamalarındayız diyebilirim. En son TEKNOFEST'e uçacak prototipi götürmüştük. İnşallah 2023'te ilk uçuşunu başarıyla yapacak. Bir yandan da gemilere konuşlu Bayraktar TB3 SİHA'lar üzerinde çalışıyoruz. Bu iki platform bir gün görev almayı başarabilirlerse muharebe tarihinde devrim yapacaklar."

'Yeter ki vizyonunuz doğru olsun'

Bayraktar, "Yeter ki vizyonunuz doğru olsun, hedefleriniz, gayeniz doğru olsun. En iyi donanımlarla donanın. Bunun yanında azminiz, sabrınız, yetsin. Dünyanın en iyisini yapabilirsiniz. Bunu asla unutmayın. En yıkılmaz, yenilmez zannedilen dinozorlar, gün gelir yer yüzüne taş çarptığı gibi bir taş çarpar, yıkılırlar. Siz öne geçersiniz" dedi.
Bayraktar, "TEKNOFEST bizim hayatımıza giren ve hayatımız anlardan ve anılardan oluşuyorsa, hayatımızda yaptığımız en anlamlı, en katma değeri yüksek, en manası yüksek etkinlik" ifadelerini kullandı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала