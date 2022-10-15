Selçuk Bayraktar: Kızılelma'nın son aşamalarındayız
23:00 15.10.2022 (güncellendi: 23:05 15.10.2022)
© AABaykar Teknoloji Lideri ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Ulaşım, teknoloji, hızlı tüketim, spor, medya, denetim ve danışmanlık alanlarında lider isimlerle 2 bin 500'ü aşkın üniversite öğrencisine seslenen Zirve 23 organizasyonuna katılarak konuşma yaptı.
© AA
Baykar Teknoloji ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, "Buraya gelmeden az önce de bir yer testi daha vardı. İnşallah ilk uçuşuna gün sayıyor. Bütün bir anlamda muharebedeki geleceği olan, Türkiye'nin de ilk insansız savaş uçağı olacak Kızılelma'nın son aşamalarındayız diyebilirim" dedi.
Ulaşım, teknoloji, hızlı tüketim, spor, medya, denetim ve danışmanlık alanlarında lider isimlerle 2 bin 500'ü aşkın üniversite öğrencisine seslenen Zirve 23, Volkswagen Arena'da devam etti.
DHA'nın haberine göre Baykar Teknoloji ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Zirve 23'te 'sürpriz isim' olarak gençlerle bir araya geldi.
Konuşmasına Bartın'da hayatını kaybeden madencilere rahmet dileyerek başlayan Bayraktar, daha sonra Baykar'ın insansız hava araçları hikayesini gençlerle paylaştı.
Bayraktar, "Geleceğe dair nasıl bir strateji izleyeceğiniz bugünün değil, yarının yarışlarına odaklanacak olursanız, 10 sene sonrasının yarışına bugünden hazırlanacak olursanız ve ilerlediğiniz yolda azami gayretle ve dosdoğru ahlaktan ayrılmadan ilerlerseniz işte bu neden sorusuna da tam doğru bir cevap verirseniz. Dünyanın en iyisini yapabilirsiniz. Hep buna inanın" dedi.
'İnşallah 2023'te ilk uçuşunu başarıyla yapacak'
"20 senelik hedefimiz Kızılelma'mız olan insansız hava araçlarına bir anlamda en üst noktasındaki zirve olan insansız savaş uçağımızı geliştirmeye, 20 senelik hayalimize devam ediyoruz" diyen Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:
"Buraya gelmeden az önce de bir yer testi daha vardı. İnşallah ilk uçuşuna gün sayıyor. Bütün bir anlamda muharebedeki geleceği olan, Türkiye'nin de ilk insansız savaş uçağı olacak Kızılelma'nın son aşamalarındayız diyebilirim. En son TEKNOFEST'e uçacak prototipi götürmüştük. İnşallah 2023'te ilk uçuşunu başarıyla yapacak. Bir yandan da gemilere konuşlu Bayraktar TB3 SİHA'lar üzerinde çalışıyoruz. Bu iki platform bir gün görev almayı başarabilirlerse muharebe tarihinde devrim yapacaklar."
'Yeter ki vizyonunuz doğru olsun'
Bayraktar, "Yeter ki vizyonunuz doğru olsun, hedefleriniz, gayeniz doğru olsun. En iyi donanımlarla donanın. Bunun yanında azminiz, sabrınız, yetsin. Dünyanın en iyisini yapabilirsiniz. Bunu asla unutmayın. En yıkılmaz, yenilmez zannedilen dinozorlar, gün gelir yer yüzüne taş çarptığı gibi bir taş çarpar, yıkılırlar. Siz öne geçersiniz" dedi.
Bayraktar, "TEKNOFEST bizim hayatımıza giren ve hayatımız anlardan ve anılardan oluşuyorsa, hayatımızda yaptığımız en anlamlı, en katma değeri yüksek, en manası yüksek etkinlik" ifadelerini kullandı.