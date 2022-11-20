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Fransa, sakatlanan Benzema'nın yerine futbolcu çağırmayacak
Fransa, sakatlanan Benzema'nın yerine futbolcu çağırmayacak
Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, sakatlığı nedeniyle 2022 FIFA Dünya Kupası'nda forma giyemeyecek Karim Benzema'nın yerine futbolcu davet... 20.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-20T22:41+0300
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spor
fransa
katar
dünya kupası
2022 dünya kupası
karim benzema
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Katar'ın başkenti Doha'da basın toplantısı düzenleyen Fransız teknik adam Didier Deschamps, "Kaliteli bir kadromuz var. Saha içinde ve dışında yaptıkları her şeyde birlik içindeler. Onlara güveniyorum" diye konuştu.Milli takıma başka bir futbolcu çağırmayacağını belirten Deschamps, "Yeterli sayıda forvet oyuncusuna sahibiz" ifadesini kullandı.Fransa'nın dünkü antrenmanında kalçasından sakatlanan 34 yaşındaki Benzema'nın yapılan kontrollerin ardından turnuvada forma giyemeyeceği ortaya çıkmıştı.1978 yılından bu yana ilk kez Altın Top (Ballon d'Or) ödülünün son sahibi, Dünya Kupası'nda sahaya çıkamayacak.Fransa eksiklerle geldi Dünya Kupası'nın son şampiyonu Fransa'da, N'Golo Kante, Paul Pogba, Presnel Kimpembe ve Christopher Nkunku da sakatlıkları nedeniyle Katar'a getirilmemişti.Fransız teknik adamın, Benzema'nın yerine Olivier Giroud ya da bu sezon 23 maçta 8 gol atan Eintracht Frankfurt forveti Randal Kolo Muani'ye şans vermesi bekleniyor.D Grubu'nda yer alan Fransa, salı günü ilk maçında Avustralya ile karşılaşacak.
https://sputniknews.com.tr/20221101/kantenin-ardindan-fransaya-paul-pogba-soku-dunya-kupasinda-oynayamayacak-1062923086.html
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fransa, katar, dünya kupası, 2022 dünya kupası, karim benzema
fransa, katar, dünya kupası, 2022 dünya kupası, karim benzema

Fransa, sakatlanan Benzema'nın yerine futbolcu çağırmayacak

22:41 20.11.2022 (güncellendi: 22:43 20.11.2022)
© REUTERS / MARKO DJURICAKarim Benzema
Karim Benzema - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2022
© REUTERS / MARKO DJURICA
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Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, sakatlığı nedeniyle 2022 FIFA Dünya Kupası'nda forma giyemeyecek Karim Benzema'nın yerine futbolcu davet etmeyecek.
Katar'ın başkenti Doha'da basın toplantısı düzenleyen Fransız teknik adam Didier Deschamps, "Kaliteli bir kadromuz var. Saha içinde ve dışında yaptıkları her şeyde birlik içindeler. Onlara güveniyorum" diye konuştu.
Milli takıma başka bir futbolcu çağırmayacağını belirten Deschamps, "Yeterli sayıda forvet oyuncusuna sahibiz" ifadesini kullandı.
Fransa'nın dünkü antrenmanında kalçasından sakatlanan 34 yaşındaki Benzema'nın yapılan kontrollerin ardından turnuvada forma giyemeyeceği ortaya çıkmıştı.
1978 yılından bu yana ilk kez Altın Top (Ballon d'Or) ödülünün son sahibi, Dünya Kupası'nda sahaya çıkamayacak.

Fransa eksiklerle geldi

Dünya Kupası'nın son şampiyonu Fransa'da, N'Golo Kante, Paul Pogba, Presnel Kimpembe ve Christopher Nkunku da sakatlıkları nedeniyle Katar'a getirilmemişti.
Fransız teknik adamın, Benzema'nın yerine Olivier Giroud ya da bu sezon 23 maçta 8 gol atan Eintracht Frankfurt forveti Randal Kolo Muani'ye şans vermesi bekleniyor.
D Grubu'nda yer alan Fransa, salı günü ilk maçında Avustralya ile karşılaşacak.
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