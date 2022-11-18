https://sputniknews.com.tr/20221118/ronaldo-manchester-united-ayaklarimi-kesti-parlayisimi-engelledi-1063597084.html
Ronaldo: Manchester United 'bacaklarımı kesti', parlamamı engelledi
Ronaldo: Manchester United 'bacaklarımı kesti', parlamamı engelledi
Takımı Manchester United ile arasındaki gerginlik devam eden yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, yine çarpıcı açıklamalarda bulundu. Takımını bir futbolcu... 18.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-18T12:45+0300
2022-11-18T12:45+0300
2022-11-18T12:56+0300
spor
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cristiano ronaldo
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TalkTV'ye verdiği röportajda Portekizli forvet Cristiano Ronaldo, takımı Manchester United ile ilgili çarpıcı ithamlarda bulundu.United'ın kendisini takımdan çıkmaya zorladığını iddia eden Ronaldo, takımın teknik direktörü Erik ten Hag'ı da eleştirdi. Ödüllü yıldız futbolcu, daha önceki bir röportajında ten Hag'a hiçbir şekilde saygı duymadığını dile getirmiş ve kulüpteki bazı isimlerin kendisini takımdan çıkmaya ittiğini ileri sürmüştü.Dün akşamki röportajında Ronaldo, 'ihanete uğradığını' söylediği takımıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:Yaz aylarında United ile yollarını ayıracakları yönünde pek çok spekülasyon ortaya atılmış, Ronaldo ve diğer oyuncular sezon öncesi hazırlık maçından maç bitmeden ayrılmıştı. Teknik direktör Ten Hag ise bunu 'kabul edilemez' olarak nitelendirmişti.'Benim için bu kabul edilemez, üzgünüm, ben o tür bir oyuncu değilim'Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nda Portekiz takımında oynamaya hazırlanan ünlü futbolcu, şöyle devam etti:Takımdaki geleceğine ilişkin yıldız oyuncu, şu ifadeleri kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20221020/manchester-unitedda-ronaldo-chelsea-maci-kadrosuna-alinmadi-1062540345.html
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manchester united, manchester united futbol takımı, ronaldo, cristiano ronaldo
Ronaldo: Manchester United 'bacaklarımı kesti', parlamamı engelledi
12:45 18.11.2022 (güncellendi: 12:56 18.11.2022) Abone ol
Takımı Manchester United ile arasındaki gerginlik devam eden yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, yine çarpıcı açıklamalarda bulundu. Takımını bir futbolcu olarak potansiyelinin tamamını kullanmasının önüne geçmekle suçlayan Ronaldo, "Manchester United bacaklarımı kesti" dedi.
TalkTV'ye verdiği röportajda Portekizli forvet Cristiano Ronaldo, takımı Manchester United ile ilgili çarpıcı ithamlarda bulundu.
United'ın kendisini takımdan çıkmaya zorladığını iddia eden Ronaldo, takımın teknik direktörü Erik ten Hag'ı da eleştirdi. Ödüllü yıldız futbolcu, daha önceki bir röportajında ten Hag'a hiçbir şekilde saygı duymadığını dile getirmiş ve kulüpteki bazı isimlerin kendisini takımdan çıkmaya ittiğini ileri sürmüştü.
Dün akşamki röportajında Ronaldo, 'ihanete uğradığını' söylediği takımıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Manchester United'a geldiğimde takımın iyi şeyler yapması, doğru noktalara gelmesi ve en iyi takımlarla rekabet etmesi için yardıma hep hazırdım. Ancak bacaklarınızı kestiklerinde, parlamanızı istemediklerinde, tavsiyelerinizi dinlemediklerinde bu oldukça zor. Kulübe tavsiyelerde bulunacak sözlerimin olduğunu düşünüyorum. Yardım edebileceğimi düşünüyorum ancak yapı buna müsait olmayınca..."
Yaz aylarında United ile yollarını ayıracakları yönünde pek çok spekülasyon ortaya atılmış, Ronaldo ve diğer oyuncular sezon öncesi hazırlık maçından maç bitmeden ayrılmıştı. Teknik direktör Ten Hag ise bunu 'kabul edilemez' olarak nitelendirmişti.
'Benim için bu kabul edilemez, üzgünüm, ben o tür bir oyuncu değilim'
Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nda Portekiz takımında oynamaya hazırlanan ünlü futbolcu, şöyle devam etti:
"Kulübün bana bu şekilde karşılık verme şeklinde bir stratejisi olduğunu düşünüyorum. Manchester United'ın iletişimi konusunda çok, çok, çok hayal kırıklığına uğradım. Dürüst olmak gerekirse, şimdiye dek hiçbir kulüple, hiçbir teknik direktörle sorunum olmadı. Beni üç gün askıya aldılar ki bu çok fazlaydı. Özellikle de içinde olduğumuz sporun, kulüplerin seviyesini düşününce, bunun çok fazla olduğunu hissettim. Bu bir utançtı. Yüzde 100 olduğunu söylemek zor, ancak diyelim ki pişman oldum ancak aynı şekilde teknik direktör tarafından tahrik edilmiş hissettim. Bir koçun beni bir maçta üç dakikaya koyması benim için kabul edilemez. Üzgünüm, ben o tür bir oyuncu değilim. Takımlara ne verebileceğimi biliyorum.
Takımdaki geleceğine ilişkin yıldız oyuncu, şu ifadeleri kullandı:
"Manchester United'a geri dönmeyeceğimi söylemek benim için zor ama yine de bakalım neler olacak. Daha önce de sana söylediğim gibi, benim için hayranlar her zaman yanımda olacak, her zaman kalbimde olacak. Sokaklara çıktığımda insanların bana olan sevgisini, tutkusunu, saygısını görüyorum. Yalnızca geçmişte yaptıklarımı değil, yapmakta olduğum ve yapmaya devam edeceğim şeyleri hiçbir zaman unutmamalarını diliyorum. Manchester hep benim tarafımda olacak, taraftar benim tarafımda olacak. Ne olacağı mühim değil, her zaman bana yönelik sevgilerini takdir ediyorum. Takımda olmasam da, beni eleştirseler de, her zaman kalbimde olacaklar. Bu yüzden tüm destekleri için teşekkür ediyorum. Sizlerle yine görüşmeyi diliyorum. Her zaman kalbimde olacaklar."