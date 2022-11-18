Ronaldo: Manchester United 'bacaklarımı kesti', parlamamı engelledi

"Kulübün bana bu şekilde karşılık verme şeklinde bir stratejisi olduğunu düşünüyorum. Manchester United'ın iletişimi konusunda çok, çok, çok hayal kırıklığına uğradım. Dürüst olmak gerekirse, şimdiye dek hiçbir kulüple, hiçbir teknik direktörle sorunum olmadı. Beni üç gün askıya aldılar ki bu çok fazlaydı. Özellikle de içinde olduğumuz sporun, kulüplerin seviyesini düşününce, bunun çok fazla olduğunu hissettim. Bu bir utançtı. Yüzde 100 olduğunu söylemek zor, ancak diyelim ki pişman oldum ancak aynı şekilde teknik direktör tarafından tahrik edilmiş hissettim. Bir koçun beni bir maçta üç dakikaya koyması benim için kabul edilemez. Üzgünüm, ben o tür bir oyuncu değilim. Takımlara ne verebileceğimi biliyorum.