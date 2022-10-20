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Manchester United'da Ronaldo, Chelsea maçı kadrosuna alınmadı
Manchester United'da Ronaldo, Chelsea maçı kadrosuna alınmadı
Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, kulübü Manchester United'ın İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında Chelsea ile oynayacağı maçın kadrosuna... 20.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-20T21:38+0300
2022-10-20T21:39+0300
ronaldo
spor
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chelsea
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Manchester United'dan yapılan açıklamada, Ronaldo'nun 22 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Chelsea ile oynanacak karşılaşmanın kadrosunda yer almayacağı belirtildi.Manchester United-Tottenham maçında oyuna alınmayan 37 yaşındaki Ronaldo, karşılaşmanın bitmesini beklemeden 90. dakikada soyunma odasına gitmişti.Teknik direktör Erik ten Hag yönetimindeki Manchester United'da ilk 11'e girmekte zorlanan Ronaldo, takımının Premier Lig'de çıktığı 10 karşılaşmanın 8'inde oynadı ve yalnızca 2'sinde ilk 11'de yer aldı.
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ronaldo, manchester united, chelsea
ronaldo, manchester united, chelsea

Manchester United'da Ronaldo, Chelsea maçı kadrosuna alınmadı

21:38 20.10.2022 (güncellendi: 21:39 20.10.2022)
© AP Photo / MARCO BERTORELLOCristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2022
© AP Photo / MARCO BERTORELLO
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Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, kulübü Manchester United'ın İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında Chelsea ile oynayacağı maçın kadrosuna alınmadı.
Manchester United'dan yapılan açıklamada, Ronaldo'nun 22 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Chelsea ile oynanacak karşılaşmanın kadrosunda yer almayacağı belirtildi.
Manchester United-Tottenham maçında oyuna alınmayan 37 yaşındaki Ronaldo, karşılaşmanın bitmesini beklemeden 90. dakikada soyunma odasına gitmişti.
Teknik direktör Erik ten Hag yönetimindeki Manchester United'da ilk 11'e girmekte zorlanan Ronaldo, takımının Premier Lig'de çıktığı 10 karşılaşmanın 8'inde oynadı ve yalnızca 2'sinde ilk 11'de yer aldı.
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