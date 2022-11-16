https://sputniknews.com.tr/20221116/manchester-united-kulup-yonetimini-suclayan-ronaldonun-posterini-stadyumdan-kaldirdi-1063528907.html

Manchester United, kulüp yönetimini suçlayan Ronaldo'nun posterini stadyumdan kaldırdı

Manchester United, kulüp yönetimini suçlayan Ronaldo'nun posterini stadyumdan kaldırdı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, kulübü kendisine ihanet etmekle suçlayan Cristiano Ronaldo'nun stat dışındaki posterini kaldırdı. 16.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-16T23:25+0300

2022-11-16T23:25+0300

2022-11-17T00:05+0300

spor

ronaldo

manchester united

poster

premier lig

ingiltere premier ligi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/11/1055629194_0:0:1025:577_1920x0_80_0_0_9dc2d77d8d54e22db0a4969afb1757a9.jpg

Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun katıldığı bir programda kulüp ve Hollandalı teknik adam Erik ten Hag hakkındaki ağır eleştirilerine Manchester United, 37 yaşındaki futbolcunun posterini sökerek yanıt verdi.'Bir formadan fazlası' kampanyasının parçası olarak kulübün tarihindeki ikonik 7 numaralarla birlikte stadın dışına yerleştirilen Ronaldo posteri, Portekizli futbolcunun eleştirilerinden birkaç gün sonra kulüp tarafından kaldırıldı.'Manchester City'e transfer olmaya çok yakındım'Olayın ardından transfer sürecine değinen Portekizli yıldız, "Manchester City'e transfer olmaya çok yakındım. Benimle uzun süre konuştular. Pep Guardiola beni ikna etmek için çok uğraştı. Ancak Manchester United ile bir tarihim var. Kalbim, hislerim... Ayrıca, Sir Alex Ferguson. İşi değiştiren bunlar oldu" dedi.Ronaldo şöyle devam etti: 'Bazı kişilerin beni burada istemediğini hissettim'Ronaldo, Manchester United'da kendisini kulüpten atmaya çalışanlar olup olmadığı sorusuna, "Evet. Yalnızca teknik direktör Erik ten Hag değil, 2-3 kişi daha var. Kendimi ihanete uğramış hissettim. Bazı kişilerin beni burada istemediğini hissettim. Sadece bu yıl değil, geçen yıl da..." cevabını vermişti.Oyuna alınmadığı Tottenham karşılaşmasının bitmesini beklemeden soyunma odasına gitmesi sonrası bir maçlığına kadro dışı bırakılan Ronaldo, Erik ten Hag'a saygısı olmadığını vurgulayarak, "Ona saygım yok çünkü bana saygı göstermedi. Bana saygısı olmayana asla saygı duymam " ifadelerini kullanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20221114/manchester-united-ronaldonun-ihanete-ugramis-hissettim-sozlerini-incelemeye-aldi-1063426574.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ronaldo, manchester united, poster, premier lig, ingiltere premier ligi