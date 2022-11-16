https://sputniknews.com.tr/20221116/manchester-united-kulup-yonetimini-suclayan-ronaldonun-posterini-stadyumdan-kaldirdi-1063528907.html
Manchester United, kulüp yönetimini suçlayan Ronaldo'nun posterini stadyumdan kaldırdı
Manchester United, kulüp yönetimini suçlayan Ronaldo'nun posterini stadyumdan kaldırdı
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, kulübü kendisine ihanet etmekle suçlayan Cristiano Ronaldo'nun stat dışındaki posterini kaldırdı. 16.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-16T23:25+0300
2022-11-16T23:25+0300
2022-11-17T00:05+0300
spor
ronaldo
manchester united
poster
premier lig
ingiltere premier ligi
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Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun katıldığı bir programda kulüp ve Hollandalı teknik adam Erik ten Hag hakkındaki ağır eleştirilerine Manchester United, 37 yaşındaki futbolcunun posterini sökerek yanıt verdi.'Bir formadan fazlası' kampanyasının parçası olarak kulübün tarihindeki ikonik 7 numaralarla birlikte stadın dışına yerleştirilen Ronaldo posteri, Portekizli futbolcunun eleştirilerinden birkaç gün sonra kulüp tarafından kaldırıldı.'Manchester City'e transfer olmaya çok yakındım'Olayın ardından transfer sürecine değinen Portekizli yıldız, "Manchester City'e transfer olmaya çok yakındım. Benimle uzun süre konuştular. Pep Guardiola beni ikna etmek için çok uğraştı. Ancak Manchester United ile bir tarihim var. Kalbim, hislerim... Ayrıca, Sir Alex Ferguson. İşi değiştiren bunlar oldu" dedi.Ronaldo şöyle devam etti: 'Bazı kişilerin beni burada istemediğini hissettim'Ronaldo, Manchester United'da kendisini kulüpten atmaya çalışanlar olup olmadığı sorusuna, "Evet. Yalnızca teknik direktör Erik ten Hag değil, 2-3 kişi daha var. Kendimi ihanete uğramış hissettim. Bazı kişilerin beni burada istemediğini hissettim. Sadece bu yıl değil, geçen yıl da..." cevabını vermişti.Oyuna alınmadığı Tottenham karşılaşmasının bitmesini beklemeden soyunma odasına gitmesi sonrası bir maçlığına kadro dışı bırakılan Ronaldo, Erik ten Hag'a saygısı olmadığını vurgulayarak, "Ona saygım yok çünkü bana saygı göstermedi. Bana saygısı olmayana asla saygı duymam " ifadelerini kullanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221114/manchester-united-ronaldonun-ihanete-ugramis-hissettim-sozlerini-incelemeye-aldi-1063426574.html
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ronaldo, manchester united, poster, premier lig, ingiltere premier ligi
Manchester United, kulüp yönetimini suçlayan Ronaldo'nun posterini stadyumdan kaldırdı
23:25 16.11.2022 (güncellendi: 00:05 17.11.2022) Abone ol
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, kulübü kendisine ihanet etmekle suçlayan Cristiano Ronaldo'nun stat dışındaki posterini kaldırdı.
Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun katıldığı bir programda kulüp ve Hollandalı teknik adam Erik ten Hag hakkındaki ağır eleştirilerine Manchester United, 37 yaşındaki futbolcunun posterini sökerek yanıt verdi.
'Bir formadan fazlası' kampanyasının parçası olarak kulübün tarihindeki ikonik 7 numaralarla birlikte stadın dışına yerleştirilen Ronaldo posteri, Portekizli futbolcunun eleştirilerinden birkaç gün sonra kulüp tarafından kaldırıldı.
'Manchester City'e transfer olmaya çok yakındım'
Olayın ardından transfer sürecine değinen Portekizli yıldız, "Manchester City'e transfer olmaya çok yakındım. Benimle uzun süre konuştular. Pep Guardiola beni ikna etmek için çok uğraştı. Ancak Manchester United ile bir tarihim var. Kalbim, hislerim... Ayrıca, Sir Alex Ferguson. İşi değiştiren bunlar oldu" dedi.
Ronaldo şöyle devam etti:
"Manchester United'a dönerken, geride kalan 13 yılda her şeyin değişmiş olacağını düşünüyordum. Geldiğimde her şeyin aynı olduğunu gördüm. Bu kötü bir sürprizdi. Real Madrid, hatta Juventus'la karşılaştırdığınızda Manchester United hiç gelişim kaydedemedi."
'Bazı kişilerin beni burada istemediğini hissettim'
Ronaldo, Manchester United'da kendisini kulüpten atmaya çalışanlar olup olmadığı sorusuna, "Evet. Yalnızca teknik direktör Erik ten Hag değil, 2-3 kişi daha var. Kendimi ihanete uğramış hissettim. Bazı kişilerin beni burada istemediğini hissettim. Sadece bu yıl değil, geçen yıl da..." cevabını vermişti.
Oyuna alınmadığı Tottenham karşılaşmasının bitmesini beklemeden soyunma odasına gitmesi sonrası bir maçlığına kadro dışı bırakılan Ronaldo, Erik ten Hag'a saygısı olmadığını vurgulayarak, "Ona saygım yok çünkü bana saygı göstermedi. Bana saygısı olmayana asla saygı duymam " ifadelerini kullanmıştı.