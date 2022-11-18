https://sputniknews.com.tr/20221118/jamaikada-ohal-ilan-edildi-1063584889.html
Jamaika'da OHAL ilan edildi
Jamaika'da OHAL ilan edildi
Karayipler ülkesi Jamaika'da çetelerin yol açtığı şiddet nedeniyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi. 18.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-18T03:51+0300
2022-11-18T03:51+0300
2022-11-18T03:51+0300
dünya
jamaika
ohal
olağanüstü hal (ohal)
çete
çete şiddeti
suç
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/12/1063584998_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_9be1ac9df4ddd824d384d135bd85796d.png
Basında çıkan haberlere göre Jamaika hükümeti, son zamanlarda çete kaynaklı artan suç oranlarını kontrol altına almak amacıyla sıkı önlemlere başvurma kararı aldı.Noel sezonunun başlaması sebebiyle ülkede suç oranlarının daha da artmasından endişe eden hükümet OHAL ilan etti.OHAL kapsamında güvenlik güçlerine, binaları arama ve izinsiz tutuklama yapma dahil olmak üzere geniş yetkiler veriliyor.Polis Komiseri Antony Anderson da Jamaika'da yılbaşından bu yana 1360 cinayetin işlendiğini kaydederek, geçen yıla oranla yüzde 6.8'lik artış olduğunu belirtti.Bölgedeki en yüksek cinayet rakamlarından birine sahip Jamaika'da hükümet, organize suç örgütlerini ve yasa dışı uyuşturucu çetelerini çökertmeye çalışıyor.
https://sputniknews.com.tr/20220910/new-yorkta-cocuk-felci-virusu-nedeniyle-ohal-ilan-edildi-1061044107.html
jamaika
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/12/1063584998_104:0:1064:720_1920x0_80_0_0_a2d9b567e5e95dd5d81871e3d4dd96cc.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
jamaika, ohal, olağanüstü hal (ohal), çete, çete şiddeti, suç
jamaika, ohal, olağanüstü hal (ohal), çete, çete şiddeti, suç
Jamaika'da OHAL ilan edildi
Abone ol
Karayipler ülkesi Jamaika'da çetelerin yol açtığı şiddet nedeniyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.
Basında çıkan haberlere göre Jamaika hükümeti, son zamanlarda çete kaynaklı artan suç oranlarını kontrol altına almak amacıyla sıkı önlemlere başvurma kararı aldı.
Noel sezonunun başlaması sebebiyle ülkede suç oranlarının daha da artmasından endişe eden hükümet OHAL ilan etti.
OHAL kapsamında güvenlik güçlerine, binaları arama ve izinsiz tutuklama yapma dahil olmak üzere geniş yetkiler veriliyor.
Polis Komiseri Antony Anderson da Jamaika'da yılbaşından bu yana 1360 cinayetin işlendiğini kaydederek, geçen yıla oranla yüzde 6.8'lik artış olduğunu belirtti.
Bölgedeki en yüksek cinayet rakamlarından birine sahip Jamaika'da hükümet, organize suç örgütlerini ve yasa dışı uyuşturucu çetelerini çökertmeye çalışıyor.