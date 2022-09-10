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New York'ta çocuk felci virüsü nedeniyle OHAL ilan edildi
New York'ta çocuk felci virüsü nedeniyle OHAL ilan edildi
ABD'nin New York eyaleti valisi, New York kentinin bazı ilçelerindeki atık sularda 'çocuk felci virüsü' tespit edilmesinden sonra dün Olağanüstü Hal (OHAL)... 10.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-10T13:15+0300
2022-09-10T13:15+0300
yaşam
abd
new york
çocuk felci
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ABD'nin New York Eyalet Valisi Kathy Hochul adına dün yayımlanan yürütme emrinde, New York kentindeki bazı ilçelerin atık sularında çeşitli tarihlerde çocuk felcine neden olan virüse rastlandığı ve hastalığın yayılarak salgına dönüşmesini önlemek için OHAL ilan edildiği belirtildi.Olağanüstü Hal 9 Ekim’e kadar devam edeceği ve bu süre içinde yerel sağlık yetkililerinin, soruşturma yapacağı, temaslıları belirleyeceği, aşı yönetimi ve sosyal yardım yapacağı ifade edildi.New York şehrinin hemen kuzeyindeki Rockland ilçesinde bir kişinin virüse yakalanmasının ve felç olmasının ardından atık sular izlenmeye ve teste tabi tutulmaya başlandı.Yetkililer, Rockland'daki vakanın ABD genelinde son 10 yıldaki ilk vaka olduğunu vurguladı. Başka ilçelerde de bu vakayla genetik ilişkili çocuk felci virüsü tespit edilmesini takiben yetkililer, harekete geçirerek olağanüstü hal ilan etti.New York eyaleti sağlık departmanı, eyalet çapındaki ortalama aşılama oranlarının yaklaşık yüzde 79 olduğunu ifade ederek bu oranı yüzde 90’ın üzerine çıkarmayı hedeflediklerini vurguladı.Çocuk felci, tedavisi olmayan ve virüsle bulaşan bir hastalık olarak özellikle 5 yaş altı çocuklar için tehlikeli arz etmektedir.Virüsü kapan bir kişinin dışkısı ile temas yoluyla veya öksürme veya hapşırma sırasında mikro damlacıklar yoluyla yayılan bir virüs olarak bilinmektedir. Aşılamayla önlenebilir bir hastalıktır.
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abd, new york, çocuk felci
abd, new york, çocuk felci

New York'ta çocuk felci virüsü nedeniyle OHAL ilan edildi

13:15 10.09.2022
© Sputnik / Igor ZaremboÇocuk felci aşısı
Çocuk felci aşısı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2022
© Sputnik / Igor Zarembo
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ABD'nin New York eyaleti valisi, New York kentinin bazı ilçelerindeki atık sularda 'çocuk felci virüsü' tespit edilmesinden sonra dün Olağanüstü Hal (OHAL) ilan etti.
ABD'nin New York Eyalet Valisi Kathy Hochul adına dün yayımlanan yürütme emrinde, New York kentindeki bazı ilçelerin atık sularında çeşitli tarihlerde çocuk felcine neden olan virüse rastlandığı ve hastalığın yayılarak salgına dönüşmesini önlemek için OHAL ilan edildiği belirtildi.

Olağanüstü Hal 9 Ekim’e kadar devam edeceği ve bu süre içinde yerel sağlık yetkililerinin, soruşturma yapacağı, temaslıları belirleyeceği, aşı yönetimi ve sosyal yardım yapacağı ifade edildi.

New York şehrinin hemen kuzeyindeki Rockland ilçesinde bir kişinin virüse yakalanmasının ve felç olmasının ardından atık sular izlenmeye ve teste tabi tutulmaya başlandı.

Yetkililer, Rockland'daki vakanın ABD genelinde son 10 yıldaki ilk vaka olduğunu vurguladı. Başka ilçelerde de bu vakayla genetik ilişkili çocuk felci virüsü tespit edilmesini takiben yetkililer, harekete geçirerek olağanüstü hal ilan etti.

New York eyaleti sağlık departmanı, eyalet çapındaki ortalama aşılama oranlarının yaklaşık yüzde 79 olduğunu ifade ederek bu oranı yüzde 90’ın üzerine çıkarmayı hedeflediklerini vurguladı.

Çocuk felci, tedavisi olmayan ve virüsle bulaşan bir hastalık olarak özellikle 5 yaş altı çocuklar için tehlikeli arz etmektedir.
Virüsü kapan bir kişinin dışkısı ile temas yoluyla veya öksürme veya hapşırma sırasında mikro damlacıklar yoluyla yayılan bir virüs olarak bilinmektedir. Aşılamayla önlenebilir bir hastalıktır.
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