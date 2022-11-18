Türkiye
SON DAKİKA | İstiklal'deki saldırıyla ilgili 17 kişi tutuklandı
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20221118/istiklaldeki-saldiriyla-ilgili-17-kisi-tutuklandi-1063584453.html
İstiklal'deki saldırıyla ilgili 17 kişi tutuklandı
İstiklal'deki saldırıyla ilgili 17 kişi tutuklandı
Beyoğlu'ndaki bombalı saldırıyı gerçekleştiren terörist Ahlam Albashır'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli, sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı. 18.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-18T02:23+0300
2022-11-18T02:27+0300
terörist
türkiye
istiklal caddesi
saldırı
ahlam albashir
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/12/1063584538_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_250ca28dd2967a8df79f2b5614f4266e.jpg
Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı terör saldırısının şüphelisi Ahlam Albashir’in de aralarında bulunduğu 17 şüpheli, sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.17 şüpheli, tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi.
türkiye
istiklal caddesi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/12/1063584538_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_f6abfa0877476bbdfe2b8c8438377085.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
terörist, istiklal caddesi, saldırı, ahlam albashir
terörist, istiklal caddesi, saldırı, ahlam albashir

İstiklal'deki saldırıyla ilgili 17 kişi tutuklandı

02:23 18.11.2022 (güncellendi: 02:27 18.11.2022)
© AABeyoğlu'ndaki bombalı saldırıyı gerçekleştiren terörist Ahlam Albashır'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli, sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.
Beyoğlu'ndaki bombalı saldırıyı gerçekleştiren terörist Ahlam Albashır'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli, sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2022
© AA
Abone olTelegram
Ayrıntılar geliyor
Beyoğlu'ndaki bombalı saldırıyı gerçekleştiren terörist Ahlam Albashır'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli, sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.
Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı terör saldırısının şüphelisi Ahlam Albashir’in de aralarında bulunduğu 17 şüpheli, sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
17 şüpheli, tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала