https://sputniknews.com.tr/20221118/istiklaldeki-saldiriyla-ilgili-17-kisi-tutuklandi-1063584453.html
İstiklal'deki saldırıyla ilgili 17 kişi tutuklandı
İstiklal'deki saldırıyla ilgili 17 kişi tutuklandı
Beyoğlu'ndaki bombalı saldırıyı gerçekleştiren terörist Ahlam Albashır'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli, sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı. 18.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-18T02:23+0300
2022-11-18T02:23+0300
2022-11-18T02:27+0300
terörist
türkiye
istiklal caddesi
saldırı
ahlam albashir
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Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı terör saldırısının şüphelisi Ahlam Albashir’in de aralarında bulunduğu 17 şüpheli, sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.17 şüpheli, tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi.
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terörist, istiklal caddesi, saldırı, ahlam albashir
terörist, istiklal caddesi, saldırı, ahlam albashir
İstiklal'deki saldırıyla ilgili 17 kişi tutuklandı
02:23 18.11.2022 (güncellendi: 02:27 18.11.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Beyoğlu'ndaki bombalı saldırıyı gerçekleştiren terörist Ahlam Albashır'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli, sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.
Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı terör saldırısının şüphelisi Ahlam Albashir’in de aralarında bulunduğu 17 şüpheli, sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
17 şüpheli, tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi.