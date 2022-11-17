https://sputniknews.com.tr/20221117/istiklal-caddesi-bombacisini-tasiyan-taksicinin-ifadesi-ortaya-cikti-1063566847.html
İstiklal Caddesi bombacısını taşıyan taksicinin ifadesi ortaya çıktı
İstiklal Caddesi bombacısını taşıyan taksicinin ifadesi ortaya çıktı
İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıyı düzenleyen Ahlam Albashir'i keşif için Taksim'e götüren Suriye uyruklu taksici ifadesinde, "1 kez Fatih'e 3 kez de... 17.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-17T16:09+0300
2022-11-17T16:09+0300
2022-11-17T16:12+0300
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taksim
taksim
istiklal caddesi
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İstanbul İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da meydana gelen ve 6 kişinin hayatını kaybettiği 81 kişinin de yaralandığı bombalı saldırıyı gerçekleştiren Suriye uyruklu Ahlam Albashir'in de arasında olduğu 49 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Gözaltına alınan 2 kişinin ise emniyet ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. Geniş güvenlik önlemleri altında zırhlı araçlarla adliyeye getiren şüphelilerin ifadesini 29 savcı ve iki başsavcıvekili tarafından alındığı öğrenildi. '3 kez götürdüm, 700 lira para aldım'Gözaltına alınan şüphelilerden birinin de bomba dolu çantayı İstiklal Caddesi'ne götüren şüpheli Ahlam Albashir'i daha önce Taksim'e götüren korsan taksici olduğu öğrenildi. Milliyet'in haberine göre Suriye uyruklu olduğu öğrenilen şoförün savcılığa verdiği ifadede, Albashir'in kendisini telefonla arayarak çağırdığını söyleyerek, "1 kez Fatih'e 3 kez de Taksim'e götürdüm. Sonra da 'gel beni al' diyordu. Alıp evine bırakıyordum. Karşılığında 600-700 lira aldım" dediği öğrenildi. Öte yandan savcılığın Albashir'in saldırı esnasında giydiği kıyafetleri üzerinde durduğu öğrenildi. Şüphelinin saldırıda kullandığı kıyafeti başka nerede giydiği ve şüphelinin yakalandığı sırada balkonda olan kıyafetleri oraya kimin neden koyduğu araştırılıyor.
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taksim, taksim, istiklal caddesi
taksim, taksim, istiklal caddesi
İstiklal Caddesi bombacısını taşıyan taksicinin ifadesi ortaya çıktı
16:09 17.11.2022 (güncellendi: 16:12 17.11.2022) Abone ol
İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıyı düzenleyen Ahlam Albashir'i keşif için Taksim'e götüren Suriye uyruklu taksici ifadesinde, "1 kez Fatih'e 3 kez de Taksim'e götürdüm. Sonra da 'gel beni al' diyordu. Alıp evine bırakıyordum. Karşılığında 600-700 lira aldım" dedi.
İstanbul İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da meydana gelen ve 6 kişinin hayatını kaybettiği 81 kişinin de yaralandığı bombalı saldırıyı gerçekleştiren Suriye uyruklu Ahlam Albashir'in de arasında olduğu 49 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.
Gözaltına alınan 2 kişinin ise emniyet ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.
Geniş güvenlik önlemleri altında zırhlı araçlarla adliyeye getiren şüphelilerin ifadesini 29 savcı ve iki başsavcıvekili tarafından alındığı öğrenildi.
'3 kez götürdüm, 700 lira para aldım'
Gözaltına alınan şüphelilerden birinin de bomba dolu çantayı İstiklal Caddesi'ne götüren şüpheli Ahlam Albashir'i daha önce Taksim'e götüren korsan taksici olduğu öğrenildi. Milliyet'in haberine göre Suriye uyruklu olduğu öğrenilen şoförün savcılığa verdiği ifadede, Albashir'in kendisini telefonla arayarak çağırdığını söyleyerek, "1 kez Fatih'e 3 kez de Taksim'e götürdüm. Sonra da 'gel beni al' diyordu. Alıp evine bırakıyordum. Karşılığında 600-700 lira aldım" dediği öğrenildi.
Öte yandan savcılığın Albashir'in saldırı esnasında giydiği kıyafetleri üzerinde durduğu öğrenildi.
Şüphelinin saldırıda kullandığı kıyafeti başka nerede giydiği ve şüphelinin yakalandığı sırada balkonda olan kıyafetleri oraya kimin neden koyduğu araştırılıyor.