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https://sputniknews.com.tr/20221117/abdde-starbucksin-100den-fazla-magazasinda-2000den-fazla-calisan-bir-gunluk-greve-gitti-1063572087.html
ABD'de Starbucks'ın 100'den fazla mağazasında 2000'den fazla çalışan bir günlük greve gitti
ABD'de Starbucks'ın 100'den fazla mağazasında 2000'den fazla çalışan bir günlük greve gitti
Kahve devinin ABD çapında sendikalı çalışanlara yönelik işten çıkarmalar dahil misillemelerini ve sendikayla ilk toplu sözleşme pazarlığına oturmayı... 17.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-17T19:10+0300
2022-11-17T19:30+0300
dünya
starbucks
mağaza
çalışan
sendika
grev
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ABD merkezli çok uluslu kahve zinciri Starbucks, ABD'deki 15 binden fazla mağazasının 264'ünün geçen yıl sendika tarafından temsil edilmekten yana oy kullanmasından bir yıl sonra, kısmi greve sahne oldu. 100'den fazla mağazada 2000'den fazla çalışan bir günlük grev yaptı. İşten çıkarmaları ve toplu sözleşme pazarlığı yapılmamasını protesto için Sendika, grev kararının, Starbucks'ın ABD çapında sendikalı çalışanlara yönelik işten çıkarmalar dahil misillemelerini ve kendileriyle ilk toplu sözleşme pazarlığına oturmayı reddetmesini protesto için alındığını belirtti. Bir yıl önce sendika temsilinden yana oy kullanan mağazalarda henüz hiçbir iş sözleşmesi müzakere edilmedi.'Oyun oynamadığımızı göstermek için'Starbucks'ın Kaliforniya eyaletindeki Lakewood mağazasında son 6 yıldır çalışmış 26 yaşındaki sendika destekçisi Tyler Keeling, "Sendika karşıtı misillemelerinden ve pazarlıktan kaçmalarından bıktık usandık. Onlara oyun oynamadığımızı göstermek için greve gittik" dedi.Ülke çapında ilk eylemSendika destekçileri, ABD çapındaki greve katılıp katılmamaya her mağazanın kendi kendine karar verdiğini belirtti.Daha önce bir dizi mağaza belirli sorunlar nedeniyle kısa süreli grevler düzenlemişti. Ancak bu, ülke çapında ilk eylem oldu.'Korkuya rağmen direniş'Aralık ayında ilk Starbucks mağazasının sendika lehinde oy kullanmasının organizatörü olan Michelle Eisen, "Bir mağazada greve gitmeye karar vermeden önce çok fazla korku hakim oluyor" diyerek ekledi:"Starbucks, ülke genelinde sendika liderlerine misilleme yapıyor. Ancak bu korkuya rağmen, ülke çapında 2000'den fazla işçi bugün grev yapıyor ve birbirleri için ayağa kalkıyor.”Eisen, ağustos ayında Keeling'in çalıştığı mağazada bir günlük grev düzenlendiğinde, civardaki sendikalaşmamış mağazaların Starbucks (SBUX) çalışanlarının da greve destek verdiğini ve bazı müşterilerin grevcilere yiyecek ve içecek getirdiğini anlattı.'Kırmızı Kupa' gününe denk getirildiGrev için Starbucks'ın müşterilere belirli içecek alımlarında indirim ve gelecek alışverişlerde ekstra bonus puanlar dağıttığı ve yeniden kullanılabilir tatil kupaları verdiği 'Kırmızı Kupa' günü seçildi. “Kültürel açıdan Kırmızı Kupa Günü, Starbucks'ta önemli bir gün. İnsanlar bunun için çıldırıyor” diyen Keeling, 'bu kadar yoğun müşteri hacminin olduğu bir günde grev yapmanın sendika karşıtı faaliyetlere dikkat çekmek için harika bir yol olduğunu' söyledi.Bu yıl adı 'Kırmızı Kupa İsyanı' olduDolayısıyla greve 'Kırmızı Kupa İsyanı' adını takan sendika, müşterilere kırmızı renkte Birleşmiş Starbucks Çalışanları sendikası kupaları dağıttı.
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starbucks, mağaza, çalışan, sendika, grev
starbucks, mağaza, çalışan, sendika, grev

ABD'de Starbucks'ın 100'den fazla mağazasında 2000'den fazla çalışan bir günlük greve gitti

19:10 17.11.2022 (güncellendi: 19:30 17.11.2022)
© Fotoğraf : Twitter/Starbucks Workers United@SBWorkersUnitedABD'de Starbucks'ın Kırmızı Kupa gününde 100'den fazla mağazasında 2000'den fazla çalışan bir günlük grev yaptı. (17.11.2022)
ABD'de Starbucks'ın Kırmızı Kupa gününde 100'den fazla mağazasında 2000'den fazla çalışan bir günlük grev yaptı. (17.11.2022) - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2022
© Fotoğraf : Twitter/Starbucks Workers United@SBWorkersUnited
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Kahve devinin ABD çapında sendikalı çalışanlara yönelik işten çıkarmalar dahil misillemelerini ve sendikayla ilk toplu sözleşme pazarlığına oturmayı reddetmesini protesto için bazı mağazalarda bir günlük grev düzenlendi.
ABD merkezli çok uluslu kahve zinciri Starbucks, ABD'deki 15 binden fazla mağazasının 264'ünün geçen yıl sendika tarafından temsil edilmekten yana oy kullanmasından bir yıl sonra, kısmi greve sahne oldu. 100'den fazla mağazada 2000'den fazla çalışan bir günlük grev yaptı.

İşten çıkarmaları ve toplu sözleşme pazarlığı yapılmamasını protesto için

Sendika, grev kararının, Starbucks'ın ABD çapında sendikalı çalışanlara yönelik işten çıkarmalar dahil misillemelerini ve kendileriyle ilk toplu sözleşme pazarlığına oturmayı reddetmesini protesto için alındığını belirtti.
Bir yıl önce sendika temsilinden yana oy kullanan mağazalarda henüz hiçbir iş sözleşmesi müzakere edilmedi.

'Oyun oynamadığımızı göstermek için'

Starbucks'ın Kaliforniya eyaletindeki Lakewood mağazasında son 6 yıldır çalışmış 26 yaşındaki sendika destekçisi Tyler Keeling, "Sendika karşıtı misillemelerinden ve pazarlıktan kaçmalarından bıktık usandık. Onlara oyun oynamadığımızı göstermek için greve gittik" dedi.

Ülke çapında ilk eylem

Sendika destekçileri, ABD çapındaki greve katılıp katılmamaya her mağazanın kendi kendine karar verdiğini belirtti.
Daha önce bir dizi mağaza belirli sorunlar nedeniyle kısa süreli grevler düzenlemişti. Ancak bu, ülke çapında ilk eylem oldu.

'Korkuya rağmen direniş'

Aralık ayında ilk Starbucks mağazasının sendika lehinde oy kullanmasının organizatörü olan Michelle Eisen, "Bir mağazada greve gitmeye karar vermeden önce çok fazla korku hakim oluyor" diyerek ekledi:
"Starbucks, ülke genelinde sendika liderlerine misilleme yapıyor. Ancak bu korkuya rağmen, ülke çapında 2000'den fazla işçi bugün grev yapıyor ve birbirleri için ayağa kalkıyor.”
Eisen, ağustos ayında Keeling'in çalıştığı mağazada bir günlük grev düzenlendiğinde, civardaki sendikalaşmamış mağazaların Starbucks (SBUX) çalışanlarının da greve destek verdiğini ve bazı müşterilerin grevcilere yiyecek ve içecek getirdiğini anlattı.

'Kırmızı Kupa' gününe denk getirildi

Grev için Starbucks'ın müşterilere belirli içecek alımlarında indirim ve gelecek alışverişlerde ekstra bonus puanlar dağıttığı ve yeniden kullanılabilir tatil kupaları verdiği 'Kırmızı Kupa' günü seçildi.
“Kültürel açıdan Kırmızı Kupa Günü, Starbucks'ta önemli bir gün. İnsanlar bunun için çıldırıyor” diyen Keeling, 'bu kadar yoğun müşteri hacminin olduğu bir günde grev yapmanın sendika karşıtı faaliyetlere dikkat çekmek için harika bir yol olduğunu' söyledi.

Bu yıl adı 'Kırmızı Kupa İsyanı' oldu

Dolayısıyla greve 'Kırmızı Kupa İsyanı' adını takan sendika, müşterilere kırmızı renkte Birleşmiş Starbucks Çalışanları sendikası kupaları dağıttı.
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