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Starbucks'ta Rize çayı satılacak
Starbucks'ta Rize çayı satılacak
Kahve zinciri Starbucks, Rize çayını menüsüne ekledi. Marka daha önce Türk kahvesi de satmaya başlamıştı. 07.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-07T14:38+0300
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yaşam
rize
starbucks
çay
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Türkiye’de de faaliyet gösteren kahve zinciri Starbucks, menüsüne bir ekleme yaptı. Geçtiğimiz dönemde menüsüne Türk kahvesini de dahil eden marka, bu kez müşterilerinin karşısına Rize çayı çıkaracak.Konuyla ilgili olarak Starbucks’tan yapılan açıklamada, “Türk kahvesinin ardından Türk çayını da ürün gamımıza dahil ettiğimiz için mutluyuz. Starbucks, Türkiye'deki misafirlerimizin sevgi duyduğu bir marka. Misafirlerimizin Starbucks'ı ikinci evleri gibi görmelerini istiyoruz. Bu kapsamda alışkın oldukları çay lezzetini mağazalarımıza taşıyoruz" denildi.
https://sputniknews.com.tr/20220723/rizede-en-hizli-cay-icme-yarismasi-iki-dakikada-5-bardak-cay-icmek-icin-yaristilar-1059033143.html
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rize, starbucks, çay
rize, starbucks, çay

Starbucks'ta Rize çayı satılacak

14:38 07.11.2022
© SputnikStarbucks - Stars Coffee
Starbucks - Stars Coffee - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2022
© Sputnik
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Kahve zinciri Starbucks, Rize çayını menüsüne ekledi. Marka daha önce Türk kahvesi de satmaya başlamıştı.
Türkiye’de de faaliyet gösteren kahve zinciri Starbucks, menüsüne bir ekleme yaptı. Geçtiğimiz dönemde menüsüne Türk kahvesini de dahil eden marka, bu kez müşterilerinin karşısına Rize çayı çıkaracak.
Konuyla ilgili olarak Starbucks’tan yapılan açıklamada, “Türk kahvesinin ardından Türk çayını da ürün gamımıza dahil ettiğimiz için mutluyuz. Starbucks, Türkiye'deki misafirlerimizin sevgi duyduğu bir marka. Misafirlerimizin Starbucks'ı ikinci evleri gibi görmelerini istiyoruz. Bu kapsamda alışkın oldukları çay lezzetini mağazalarımıza taşıyoruz" denildi.
Rize'nin Ardeşen ilçesinde düzenlenen festivalde 7 ülkeden yarışmacıların katıldığı en hızlı çay içme yarışmasında Aleyna Yıldırım birinci oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.07.2022
TÜRKİYE
Rize’de ’en hızlı çay içme’ yarışması: İki dakikada 5 bardak çay içmek için yarıştılar
23 Temmuz, 00:35
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