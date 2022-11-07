https://sputniknews.com.tr/20221107/starbucksta-rize-cayi-satilacak-1063154766.html
Starbucks'ta Rize çayı satılacak
Starbucks'ta Rize çayı satılacak
Kahve zinciri Starbucks, Rize çayını menüsüne ekledi. Marka daha önce Türk kahvesi de satmaya başlamıştı. 07.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-07T14:38+0300
2022-11-07T14:38+0300
2022-11-07T14:38+0300
yaşam
rize
starbucks
çay
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Türkiye’de de faaliyet gösteren kahve zinciri Starbucks, menüsüne bir ekleme yaptı. Geçtiğimiz dönemde menüsüne Türk kahvesini de dahil eden marka, bu kez müşterilerinin karşısına Rize çayı çıkaracak.Konuyla ilgili olarak Starbucks’tan yapılan açıklamada, “Türk kahvesinin ardından Türk çayını da ürün gamımıza dahil ettiğimiz için mutluyuz. Starbucks, Türkiye'deki misafirlerimizin sevgi duyduğu bir marka. Misafirlerimizin Starbucks'ı ikinci evleri gibi görmelerini istiyoruz. Bu kapsamda alışkın oldukları çay lezzetini mağazalarımıza taşıyoruz" denildi.
https://sputniknews.com.tr/20220723/rizede-en-hizli-cay-icme-yarismasi-iki-dakikada-5-bardak-cay-icmek-icin-yaristilar-1059033143.html
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rize, starbucks, çay
Starbucks'ta Rize çayı satılacak
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Kahve zinciri Starbucks, Rize çayını menüsüne ekledi. Marka daha önce Türk kahvesi de satmaya başlamıştı.
Türkiye’de de faaliyet gösteren kahve zinciri Starbucks, menüsüne bir ekleme yaptı. Geçtiğimiz dönemde menüsüne Türk kahvesini de dahil eden marka, bu kez müşterilerinin karşısına Rize çayı çıkaracak.
Konuyla ilgili olarak Starbucks’tan yapılan açıklamada, “Türk kahvesinin ardından Türk çayını da ürün gamımıza dahil ettiğimiz için mutluyuz. Starbucks, Türkiye'deki misafirlerimizin sevgi duyduğu bir marka. Misafirlerimizin Starbucks'ı ikinci evleri gibi görmelerini istiyoruz. Bu kapsamda alışkın oldukları çay lezzetini mağazalarımıza taşıyoruz" denildi.