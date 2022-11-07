https://sputniknews.com.tr/20221107/starbucksta-rize-cayi-satilacak-1063154766.html

Starbucks'ta Rize çayı satılacak

Starbucks'ta Rize çayı satılacak

Kahve zinciri Starbucks, Rize çayını menüsüne ekledi. Marka daha önce Türk kahvesi de satmaya başlamıştı. 07.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-07T14:38+0300

2022-11-07T14:38+0300

2022-11-07T14:38+0300

yaşam

rize

starbucks

çay

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/13/1060137762_0:0:3303:1859_1920x0_80_0_0_1bf7a04cd80e2866bea83419b95f4e47.jpg

Türkiye’de de faaliyet gösteren kahve zinciri Starbucks, menüsüne bir ekleme yaptı. Geçtiğimiz dönemde menüsüne Türk kahvesini de dahil eden marka, bu kez müşterilerinin karşısına Rize çayı çıkaracak.Konuyla ilgili olarak Starbucks’tan yapılan açıklamada, “Türk kahvesinin ardından Türk çayını da ürün gamımıza dahil ettiğimiz için mutluyuz. Starbucks, Türkiye'deki misafirlerimizin sevgi duyduğu bir marka. Misafirlerimizin Starbucks'ı ikinci evleri gibi görmelerini istiyoruz. Bu kapsamda alışkın oldukları çay lezzetini mağazalarımıza taşıyoruz" denildi.

https://sputniknews.com.tr/20220723/rizede-en-hizli-cay-icme-yarismasi-iki-dakikada-5-bardak-cay-icmek-icin-yaristilar-1059033143.html

rize

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rize, starbucks, çay