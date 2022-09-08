https://sputniknews.com.tr/20220908/starbucksta-kahve-fiyatlarina-yuzde-30a-varan-zam-1060966907.html
Starbucks'ta kahve fiyatlarına yüzde 30'a varan zam
Starbucks'ta kahve fiyatlarına yüzde 30'a varan zam
Kahve dükkanı zinciri Starbucks, ürünlerine yüzde 30'a varan yeni bir zam yaptı. 08.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-08T14:55+0300
2022-09-08T14:55+0300
2022-09-08T14:55+0300
yaşam
starbucks
zam
kahve
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Türkiye'de 500'den fazla şubesi bulunan kahve zinciri Starbucks, fiyatlarına yine zam yaptı. Fiyat artışı zincir kahve dükkanında satılan birçok ürüne yüzde 23 olarak yansıdı.Starbucks güncel fiyatlarını bugün müşterilere sundu. Yapılan zamın ardından bazı kahvelerin küçük boy fiyatları şubelerde şöyle oldu:Short Filtre Kahve: 20 TL Tall Filtre Kahve: 22 TLOrta boy filtre 25 Latte: 29 TLGrande Latte 33Americano: 26 TL White Chocolate Mocha: 40 TL Cool Lime: 37 TL Caramel Frappuccino: 39 TL Java Chip Frappuccino: 39 TLSonbaharda satışa sunulan Pumpkin Spice Latte'nin en küçük boyu da 40 TL oldu.
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starbucks, zam, kahve
Starbucks'ta kahve fiyatlarına yüzde 30'a varan zam
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Kahve dükkanı zinciri Starbucks, ürünlerine yüzde 30'a varan yeni bir zam yaptı.
Türkiye'de 500'den fazla şubesi bulunan kahve zinciri Starbucks, fiyatlarına yine zam yaptı. Fiyat artışı zincir kahve dükkanında satılan birçok ürüne yüzde 23 olarak yansıdı.
Starbucks güncel fiyatlarını bugün müşterilere sundu. Yapılan zamın ardından bazı kahvelerin küçük boy fiyatları şubelerde şöyle oldu:
Short Filtre Kahve: 20 TL
Tall Filtre Kahve: 22 TL
Orta boy filtre 25
Latte: 29 TL
Grande Latte 33
Americano: 26 TL
White Chocolate Mocha: 40 TL
Cool Lime: 37 TL
Caramel Frappuccino: 39 TL
Java Chip Frappuccino: 39 TL
Sonbaharda satışa sunulan Pumpkin Spice Latte'nin en küçük boyu da 40 TL oldu.