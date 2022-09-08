https://sputniknews.com.tr/20220908/starbucksta-kahve-fiyatlarina-yuzde-30a-varan-zam-1060966907.html

Starbucks'ta kahve fiyatlarına yüzde 30'a varan zam

Starbucks'ta kahve fiyatlarına yüzde 30'a varan zam

Kahve dükkanı zinciri Starbucks, ürünlerine yüzde 30'a varan yeni bir zam yaptı. 08.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-08T14:55+0300

2022-09-08T14:55+0300

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yaşam

starbucks

zam

kahve

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Türkiye'de 500'den fazla şubesi bulunan kahve zinciri Starbucks, fiyatlarına yine zam yaptı. Fiyat artışı zincir kahve dükkanında satılan birçok ürüne yüzde 23 olarak yansıdı.Starbucks güncel fiyatlarını bugün müşterilere sundu. Yapılan zamın ardından bazı kahvelerin küçük boy fiyatları şubelerde şöyle oldu:Short Filtre Kahve: 20 TL Tall Filtre Kahve: 22 TLOrta boy filtre 25 Latte: 29 TLGrande Latte 33Americano: 26 TL White Chocolate Mocha: 40 TL Cool Lime: 37 TL Caramel Frappuccino: 39 TL Java Chip Frappuccino: 39 TLSonbaharda satışa sunulan Pumpkin Spice Latte'nin en küçük boyu da 40 TL oldu.

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2022

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starbucks, zam, kahve