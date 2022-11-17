https://sputniknews.com.tr/20221117/abd-temsilciler-meclisi-baskani-pelosi-liderlik-icin-tekrar-aday-olmayacagini-acikladi-1063576056.html
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi liderlik için tekrar aday olmayacağını açıkladı
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi liderlik için tekrar aday olmayacağını açıkladı
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, meclisin çoğunluğunun Cumhuriyetçilere geçmesinin ardından tekrar Demokratların liderliği için aday olmayacağını... 17.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-17T21:21+0300
2022-11-17T21:21+0300
2022-11-17T21:25+0300
nancy pelosi
dünya
abd temsilciler meclisi
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Nancy Pelosi, 8 Kasım'da yapılan Kongre ara seçimlerinin sonucunda Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçilerin çoğunluğu kazanmasının ardından Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda bir konuşma yaptı.Temsilciler Meclisi'nde 35 yıldır, buradaki Demokratların lideri olarak da 19 yıldır görev yaptığını belirten Pelosi, bunun kendisi için bir gurur olduğunu söyledi.Pelosi, "Kongrenin yeni döneminde Demokratların liderliği için tekrar seçime girmeyeceğim" ifadesini kullandı.Öte yandan, Pelosi'nin birlikte görev yaptığı ABD Başkanlarını sayarken eski Başkan Donald Trump'tan söz etmemesi dikkatlerden kaçmadı.Pelosi ve Trump birçok kez sürtüşme yaşamış, Pelosi'nin başkanlığı döneminde Trump iki kez azil ile yargılanmıştı. Trump ise Pelosi için hakarete varan ifadeler kullanmıştı.Pelosi'nin eşi saldırıya uğramıştıÜlkede gündeme gelen siyasi şiddet olaylarının da son kurbanı 28 Ekim'de Pelosi'nin eşi Paul Pelosi olmuştu.Zanlı David DePape, Pelosi'nin San Francisco'da bulunan evine girerek eşi Paul Pelosi'yi kafasına çekiçle vurarak ağır yaralamıştı.DePape'nin saldırı sırasında, "Pelosi nerede?" diye bağırdığı ve Paul Pelosi'yi bağlamaya çalışarak "Şimdi Nancy'i bekliyoruz" dediği aktarılmıştı.Gözaltına alınan 42 yaşındaki DePape hakkında, ABD devlet görevlisini hedef aldığı için 20 yıl, eşine yönelik saldırı için de 30 yıla kadar hapis cezası istenirken, Paul Pelosi dün tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilmişti.Pelosi'nin, ağustosta Tayvan'ı ziyareti nedeniyle ABD ve Çin arasında tansiyon yükselmişti.Ada'yı egemenlik sahası olarak gören Pekin yönetimi, ABD'den üst düzey bir siyasi yetkilinin ziyaretinin Tayvan'ın bağımsızlığını savunan Ada'daki hükümeti cesaretlendirici bir adım olacağını savunarak ziyarete karşı çıkmış, fakat Pelosi'nin uyarılarına rağmen gerçekleştirdiği ziyaret gerilimi doruğa çıkarmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221028/abd-temsilciler-meclisi-baskani-pelosinin-esine-evinde-saldiri-1062810070.html
https://sputniknews.com.tr/20220828/abd-savas-gemileri-pelosinin-ziyaretinin-ardindan-ilk-kez-tayvan-bogazindan-gecti-1060482982.html
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nancy pelosi, abd temsilciler meclisi
nancy pelosi, abd temsilciler meclisi
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi liderlik için tekrar aday olmayacağını açıkladı
21:21 17.11.2022 (güncellendi: 21:25 17.11.2022) Abone ol
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, meclisin çoğunluğunun Cumhuriyetçilere geçmesinin ardından tekrar Demokratların liderliği için aday olmayacağını belirtti.
Nancy Pelosi, 8 Kasım'da yapılan Kongre ara seçimlerinin sonucunda Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçilerin çoğunluğu kazanmasının ardından Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda bir konuşma yaptı.
Temsilciler Meclisi'nde 35 yıldır, buradaki Demokratların lideri olarak da 19 yıldır görev yaptığını belirten Pelosi, bunun kendisi için bir gurur olduğunu söyledi.
Pelosi, "Kongrenin yeni döneminde Demokratların liderliği için tekrar seçime girmeyeceğim" ifadesini kullandı.
Öte yandan, Pelosi'nin birlikte görev yaptığı ABD Başkanlarını sayarken eski Başkan Donald Trump'tan söz etmemesi dikkatlerden kaçmadı.
Pelosi ve Trump birçok kez sürtüşme yaşamış, Pelosi'nin başkanlığı döneminde Trump iki kez azil ile yargılanmıştı. Trump ise Pelosi için hakarete varan ifadeler kullanmıştı.
Pelosi'nin eşi saldırıya uğramıştı
Ülkede gündeme gelen siyasi şiddet olaylarının da son kurbanı 28 Ekim'de Pelosi'nin eşi Paul Pelosi olmuştu.
Zanlı David DePape, Pelosi'nin San Francisco'da bulunan evine girerek eşi Paul Pelosi'yi kafasına çekiçle vurarak ağır yaralamıştı.
DePape'nin saldırı sırasında, "Pelosi nerede?" diye bağırdığı ve Paul Pelosi'yi bağlamaya çalışarak "Şimdi Nancy'i bekliyoruz" dediği aktarılmıştı.
Gözaltına alınan 42 yaşındaki DePape hakkında, ABD devlet görevlisini hedef aldığı için 20 yıl, eşine yönelik saldırı için de 30 yıla kadar hapis cezası istenirken, Paul Pelosi dün tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilmişti.
Pelosi'nin, ağustosta Tayvan'ı ziyareti nedeniyle ABD ve Çin arasında tansiyon yükselmişti.
Ada'yı egemenlik sahası olarak gören Pekin yönetimi, ABD'den üst düzey bir siyasi yetkilinin ziyaretinin Tayvan'ın bağımsızlığını savunan Ada'daki hükümeti cesaretlendirici bir adım olacağını savunarak ziyarete karşı çıkmış, fakat Pelosi'nin uyarılarına rağmen gerçekleştirdiği ziyaret gerilimi doruğa çıkarmıştı.