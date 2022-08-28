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https://sputniknews.com.tr/20220828/abd-savas-gemileri-pelosinin-ziyaretinin-ardindan-ilk-kez-tayvan-bogazindan-gecti-1060482982.html
ABD savaş gemileri, Pelosi'nin ziyaretinin ardından ilk kez Tayvan Boğazı'ndan geçti
ABD savaş gemileri, Pelosi'nin ziyaretinin ardından ilk kez Tayvan Boğazı'ndan geçti
ABD savaş gemileri, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ay başındaki ziyaretinin ardından ilk kez Tayvan Boğazı'ndan geçti. 28.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-28T09:38+0300
2022-08-28T09:38+0300
dünya
çin
çin halk cumhuriyeti
tayvan
boğaz
abd
gerilim
savaş gemisi
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ABD Donanmasının Pasifik'teki 7. Filosu'ndan yapılan açıklamada, 'USS Antietam ve USS Chancellorsville gemilerinin Tayvan Boğazı'ndan rutin geçiş yaptığı' belirtildi.Açıklamada, 'kruvaziyer' tipi savaş gemilerinin, 'Boğaz'a kıyısı olan ülkelerin hiçbirinin karasularında olmayan bir koridoru kullandığı' vurgulandı.Geçiş, Pelosi'nin Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Ada'yı ziyaretinden bu yana ABD donanmasının Boğaz'daki ilk seyir faaliyeti oldu.Beyaz Saray Hint-Pasifik Koordinatörü Kurt Campbell, 12 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, 'ABD'nin gelecek haftalarda Tayvan Boğazı'ndan standart hava ve deniz geçişlerini sürdüreceğini' ifade etmişti.Pelosi'nin ziyareti ve tırmanan gerilimPelosi, Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Ada'yı 25 yıl aradan sonra ziyaret eden ilk ABD Temsilciler Meclisi Başkanı olmuştu. Ziyaret, Ada'yı topraklarının parçası olarak gören Çin'in tepkisini çekmişti.Çin ordusu, ziyaretin ardından Ada çevresinde askeri tatbikatlar başlatmıştı. 7 gün süren tatbikatlar, Ada'nın çevresinde fiili abluka oluşturmuştu. Gerçek silah ve mühimmatın kullanıldığı tatbikatlar sırasında Çin ana karasından ateşlenen güdümlü füzeler, Tayvan yakınlarındaki sulara düşmüştü.Ordu sözcüsü, 10 Ağustos'ta tatbikatların tamamlandığını duyurmuş ancak Tayvan Boğazı'ndaki askeri devriye faaliyetinin devam edeceğini bildirmişti.Ziyaretinin ardından, Çin ordusuna ait savaş uçakları ve savaş gemilerinin Tayvan Boğazı'nı ayıran itibari 'orta çizgi'yi geçtiği uçuşları ve devriye seferleri düzenli hale gelmişti.Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin ardından, Demokrat Partili Massachusetts Senatörü Ed Markey başkanlığında 5 kişilik bir heyet, Indiana eyaleti Valisi Eric J. Holcomb ve Cumhuriyetçi Partili Tennessee Senatörü Marsha Blackburn de bu ay içinde Tayvan'ı ziyaret etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220826/cinden-abdli-senator-blackburnun-tayvan-ziyaretine-protesto-1060439621.html
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çin, çin halk cumhuriyeti, tayvan, boğaz, abd, gerilim, savaş gemisi
çin, çin halk cumhuriyeti, tayvan, boğaz, abd, gerilim, savaş gemisi

ABD savaş gemileri, Pelosi'nin ziyaretinin ardından ilk kez Tayvan Boğazı'ndan geçti

09:38 28.08.2022
© AAABD savaş gemileri, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ay başındaki ziyaretinin ardından ilk kez Tayvan Boğazı'ndan geçti.
ABD savaş gemileri, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ay başındaki ziyaretinin ardından ilk kez Tayvan Boğazı'ndan geçti. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.08.2022
© AA
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ABD savaş gemileri, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ay başındaki ziyaretinin ardından ilk kez Tayvan Boğazı'ndan geçti.
ABD Donanmasının Pasifik'teki 7. Filosu'ndan yapılan açıklamada, 'USS Antietam ve USS Chancellorsville gemilerinin Tayvan Boğazı'ndan rutin geçiş yaptığı' belirtildi.
Açıklamada, 'kruvaziyer' tipi savaş gemilerinin, 'Boğaz'a kıyısı olan ülkelerin hiçbirinin karasularında olmayan bir koridoru kullandığı' vurgulandı.
Geçiş, Pelosi'nin Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Ada'yı ziyaretinden bu yana ABD donanmasının Boğaz'daki ilk seyir faaliyeti oldu.
Beyaz Saray Hint-Pasifik Koordinatörü Kurt Campbell, 12 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, 'ABD'nin gelecek haftalarda Tayvan Boğazı'ndan standart hava ve deniz geçişlerini sürdüreceğini' ifade etmişti.

Pelosi'nin ziyareti ve tırmanan gerilim

Pelosi, Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Ada'yı 25 yıl aradan sonra ziyaret eden ilk ABD Temsilciler Meclisi Başkanı olmuştu. Ziyaret, Ada'yı topraklarının parçası olarak gören Çin'in tepkisini çekmişti.
Çin ordusu, ziyaretin ardından Ada çevresinde askeri tatbikatlar başlatmıştı. 7 gün süren tatbikatlar, Ada'nın çevresinde fiili abluka oluşturmuştu. Gerçek silah ve mühimmatın kullanıldığı tatbikatlar sırasında Çin ana karasından ateşlenen güdümlü füzeler, Tayvan yakınlarındaki sulara düşmüştü.
Ordu sözcüsü, 10 Ağustos'ta tatbikatların tamamlandığını duyurmuş ancak Tayvan Boğazı'ndaki askeri devriye faaliyetinin devam edeceğini bildirmişti.
Ziyaretinin ardından, Çin ordusuna ait savaş uçakları ve savaş gemilerinin Tayvan Boğazı'nı ayıran itibari 'orta çizgi'yi geçtiği uçuşları ve devriye seferleri düzenli hale gelmişti.
Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin ardından, Demokrat Partili Massachusetts Senatörü Ed Markey başkanlığında 5 kişilik bir heyet, Indiana eyaleti Valisi Eric J. Holcomb ve Cumhuriyetçi Partili Tennessee Senatörü Marsha Blackburn de bu ay içinde Tayvan'ı ziyaret etmişti.
Çin bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2022
DÜNYA
Çin'den ABD'li senatör Blackburn'un Tayvan ziyaretine protesto
26 Ağustos, 18:53
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