https://sputniknews.com.tr/20220826/cinden-abdli-senator-blackburnun-tayvan-ziyaretine-protesto-1060439621.html

Çin'den ABD'li senatör Blackburn'un Tayvan ziyaretine protesto

Çin'den ABD'li senatör Blackburn'un Tayvan ziyaretine protesto

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'li senatör Marsha Blackburn'un Tayvan'a yaptığı habersiz ziyareti kınayarak, bunun 'tek Çin ilkesinin' ciddi ihlali anlamına... 26.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-26T18:53+0300

2022-08-26T18:53+0300

2022-08-26T18:53+0300

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marsha blackburn

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Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'li Cumhuriyetçi Tennessee Senatörü Marsha Blackburn'un dün başlayan ve önceden duyurusu yapılmayan Tayvan ziyaretine ilişkin açıklamada bulundu.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İlgili Amerikan senatörünün Tayvan'a habersiz ziyareti, 'tek Çin' ilkesini ve üç Çin-ABD ortak bildirisinin hükümlerini ciddi şekilde ihlal ediyor ve ABD'nin Tayvan ile yalnızca gayri resmi ilişkiler sürdürme taahhüdüyle çelişiyor. Çin tarafı bu konuda güçlü bir memnuniyetsizlik ve protesto ifade ediyor" denildi.Tayvan'ın Çin'in ayrılmaz bir parçası olduğu vurgulanan açıklamada, Pekin'in Çin anakarasının tamamını temsil eden tek meşru devlet olduğu kaydedildi.Washington'un Taipei ile tüm resmi temaslarını derhal durdurması gerektiği ve Çin'in ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğünü korumak için önlemler almaya devam edeceğine işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "İlgili ABD'li politikacılara 'tek Çin' ilkesine ve üç Çin-ABD ortak bildirisinin hükümlerine tamı tamına uyma, Tayvan ile resmi temaslar kurmaya derhal son verme ve ayrılıkçı güçlere yanlış sinyaller göndermeyi derhal sonlandırma çağrısı yapıyoruz. Çin tarafı, ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğünü korumak için güçlü önlemler almaya devam edecek."Öte yandan açıklamada, Çin'in 'Tayvan'ın bağımsızlığını' hedefleyen ayrılıkçı eylemlere ve dış müdahalelere direnme konusunda sarsılmaz bir kararlılığa sahip olduğuna vurgu yapıldı.

https://sputniknews.com.tr/20220825/abdli-senator-blackburn-tayvani-ziyaret-etti-1060397299.html

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