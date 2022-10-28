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ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin eşine evinde saldırı
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin eşine evinde saldırı
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin eşi Paul Pelosi, evinde saldırıya uğradı. Pelosi'nin hastaneye kaldırıldığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi. 28.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-28T16:07+0300
2022-10-28T16:40+0300
nancy pelosi
dünya
paul pelosi
saldırı
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Demokrat ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin eşi Paul Pelosi'nin bu sabah Kaliforniya eyaletindeki San Francisco kentinde bulunan evinde saldırıya uğradığı açıklandı.Pelosi'nin sözcüsü Drew Hammill, yaptığı yazılı açıklamada, "Bu sabah bir saldırgan Pelosi'nin San Francisco'daki evine girdi ve Paul Pelosi'ye saldırdı" ifadelerine yer verdi.Söz konusu saldırganın gözaltında olduğu ve saldırının nedeninin soruşturulduğunu belirten Hammill, Paul Pelosi'nin hastaneye kaldırıldığını ve tamamen iyileşmesinin umulduğunu kaydetti.Hammill, Nancy Pelosi'nin saldırı anında evinde olmadığını belirterek "Nancy Pelosi ve ailesi, olaya müdahale eden tüm emniyet ve sağlık ekiplerine teşekkür ediyor ve bu konuda mahremiyetlerinin korunmasını rica ediyor" dedi.Paul Pelosi, mayısta alkollüyken karıştığı kaza nedeniyle 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.Nancy Pelosi, ABD'de Başkan Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in ardından en üst düzey yetkili konumunda bulunuyor.Bununla birlikte Paul Pelosi'nin hastaneye kaldırıldığı vesağlık durumunun iyiye gittiği bilgisi paylaşıldı.Açıklamada Pelosi'nin saldırı yaşandığı esnada San Francisco'da olmadığı kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20221014/abdde-kongre-liderlerinin-baskin-gunundeki-videosu-ilk-kez-yayinlandi-1062288760.html
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nancy pelosi, paul pelosi, saldırı
nancy pelosi, paul pelosi, saldırı

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin eşine evinde saldırı

16:07 28.10.2022 (güncellendi: 16:40 28.10.2022)
© AP Photo / Andrew HarnikPaul Pelosi
Paul Pelosi - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
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ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin eşi Paul Pelosi, evinde saldırıya uğradı. Pelosi'nin hastaneye kaldırıldığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Demokrat ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin eşi Paul Pelosi'nin bu sabah Kaliforniya eyaletindeki San Francisco kentinde bulunan evinde saldırıya uğradığı açıklandı.
Pelosi'nin sözcüsü Drew Hammill, yaptığı yazılı açıklamada, "Bu sabah bir saldırgan Pelosi'nin San Francisco'daki evine girdi ve Paul Pelosi'ye saldırdı" ifadelerine yer verdi.
Söz konusu saldırganın gözaltında olduğu ve saldırının nedeninin soruşturulduğunu belirten Hammill, Paul Pelosi'nin hastaneye kaldırıldığını ve tamamen iyileşmesinin umulduğunu kaydetti.
Hammill, Nancy Pelosi'nin saldırı anında evinde olmadığını belirterek "Nancy Pelosi ve ailesi, olaya müdahale eden tüm emniyet ve sağlık ekiplerine teşekkür ediyor ve bu konuda mahremiyetlerinin korunmasını rica ediyor" dedi.
Paul Pelosi, mayısta alkollüyken karıştığı kaza nedeniyle 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
Nancy Pelosi, ABD'de Başkan Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in ardından en üst düzey yetkili konumunda bulunuyor.
Bununla birlikte Paul Pelosi'nin hastaneye kaldırıldığı vesağlık durumunun iyiye gittiği bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada Pelosi'nin saldırı yaşandığı esnada San Francisco'da olmadığı kaydedildi.
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