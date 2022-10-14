https://sputniknews.com.tr/20221014/abdde-kongre-liderlerinin-baskin-gunundeki-videosu-ilk-kez-yayinlandi-1062288760.html

ABD'de Kongre liderlerinin baskın günündeki videosu ilk kez yayınlandı

ABD'de Kongre liderlerinin baskın günündeki videosu ilk kez yayınlandı

ABD'de Temsilciler Meclisi 6 Ocak Özel Komitesi, baskın günü Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve o dönem Senato Azınlık Lideri olan Chuck Schumer'ın... 14.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-14T00:57+0300

2022-10-14T00:57+0300

2022-10-14T00:58+0300

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ABD'de 6 Ocak 2021 günü yaşanan Kongre baskınını soruşturmak için kurulan Temsilciler Meclisi Özel Komitesi, daha önce Ian Kasırgası nedeniyle ertelenen oturumu bugün gerçekleştirdi.Oturumda, baskın günü Pelosi'nin belgesel yapımcısı kızı Alexandria Pelosi tarafından kaydedilen görüntüler, ilk kez kamuoyuyla paylaşıldı.Videonun başında Pelosi'nin baskının ilk saatlerinde, Kongre koridorlarında yürürken telefonda biriyle konuştuğu ve "Kongredeki oturumu hemen bitirmeliyiz yoksa (protestocular) tam bir zafer kazanır" ifadesini kullandı.Daha sonra güvenli bir odaya geçtiği görülen Pelosi'ye odada bulunan birinin Kongre Genel Kurul Salonu'nda bulunan herkesin 'gaz maskesi' taktığını söylediği ve Pelosi'nin de yanındakilere dönerek "Buna inanabiliyor musunuz?" dediği görülüyor.'Lanet olası Savunma Bakanı'nı arayacağım'O dönem Senato Azınlık Lideri olan Schumer'in de Pelosi'nin yanında olduğu başka bir kayıtta ise "Lanet olası Savunma Bakanı'nı arayacağım" ifadesini kullandığı görülüyor.O dönem Savunma Bakanlığı görevini vekaleten yürüten Chris Miller ile telefonda görüşen Schumer, "Bazı senatörler henüz daha saklanamadı. Onların yardıma ihtiyacı var. Maryland Ulusal Muhafızlarını buraya gönderebilir misiniz?" sözleri dikkati çekiyor.Daha sonra telefonu Schumer'den alan Pelosi de "Sayın Bakan, bir şey söylemek istiyorum; Washington Belediye Başkanı'nı şimdi arayacağım ve neler yapabileceğini bir soracağım" sözlerini sarf ediyor.Videonun ilerleyen kısımlarında Schumer ve Pelosi'nin Virginia'nın o dönemki Valisi Ralph Northam ve Adalet Bakanı Vekili Jeffrey Rosen ile görüştüğü de belirtiliyor.Schumer'in, Rosen'a "Sayın Bakan, neden Başkan'a (Donald Trump) protestoculara buradan gitmeleri gerektiğini söyletmiyorsunuz. Bu sizin kolluk kuvveti olarak göreviniz değildi. Hepsinin buradan ayrılması gerektiğine ilişkin bir açıklama yapın" dediği görüntülere yansıyor.7 dakika 12 saniyelik videonun sonunda ise Pelosi ve Schumer'ın yanında Cumhuriyetçi liderler Mitch McConnell, Steve Scalise ve John Thune'in olduğu göze çarpıyor.

https://sputniknews.com.tr/20221013/abdde-kongre-baskinini-sorusturan-temsilciler-meclisi-komitesi-eski-baskan-trumpi-ifadeye-cagirdi-1062285185.html

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abd, kongre, kongre binası, kongre baskını, video, soruşturma, nancy pelosi, donald trump, seçim, joe biden