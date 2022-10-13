https://sputniknews.com.tr/20221013/abdde-kongre-baskinini-sorusturan-temsilciler-meclisi-komitesi-eski-baskan-trumpi-ifadeye-cagirdi-1062285185.html

ABD’de Kongre baskınını soruşturan Temsilciler Meclisi Komitesi, eski Başkan Trump’ı ifadeye çağırdı

ABD’de Kongre baskınını soruşturan Temsilciler Meclisi Komitesi, eski Başkan Trump’ı ifadeye çağırdı

ABD'de Temsilciler Meclisi 6 Ocak Soruşturma Komitesi eski ABD Başkanı Donald Trump'ı ifadeye çağırdı. 13.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-13T22:58+0300

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donald trump

dünya

kongre baskını

abd

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ABD'de 6 Ocak 2021 günü yaşanan Kongre baskınını soruşturmak için kurulan Temsilciler Meclisi Özel Komitesi, eski ABD Başkanı Donald Trump’ı ifadeye çağırdı.Komite, Ian Kasırgası nedeniyle ertelenen oturumu bugün gerçekleştirdi ve oylamada, 9 komite üyesinin tamamı Donald Trump'ın ifadeye çağırılmasına yönelik teklife 'evet' oyu verdi.Komite Başkanı Bennie Thompson, oylamanın ardından yaptığı açıklamada, "Trump, 6 Ocak'ta olan hikayenin merkezindeki insandı. Bu nedenle de ondan dinlemek istiyoruz" ifadesini kullandı.Thompson, Komitenin 6 Ocak'ta olanları bir bütün halinde duyması gerektiğini söyledi.

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donald trump, kongre baskını, abd