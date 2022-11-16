https://sputniknews.com.tr/20221116/almanyada-enerji-krizi-nedeniyle-hayvanat-bahcesindeki-amazon-evi-kapatildi-1063505921.html
Almanya'da enerji krizi nedeniyle hayvanat bahçesindeki 'Amazon Evi' kapatıldı
Almanya'da enerji krizi nedeniyle hayvanat bahçesindeki 'Amazon Evi' kapatıldı
Almanya'daki Dortmund Hayvanat Bahçesi, Avrupa'da devam eden enerji krizi nedeniyle hayvanat bahçesi bünyesindeki "Amazon Evi"ni kapatma kararı aldı. 16.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-16T21:30+0300
2022-11-16T21:30+0300
2022-11-16T21:36+0300
avrupa'da enerji krizi
alman
almanya
dortmund
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30 yıldır faaliyet gösteren ve 35 türden 150 hayvanın yaşadığı Amazon Evi isimli cam ev, Kovid-19 salgınının ardından geçici olarak ziyaretçilere kapatılmıştı.Ukrayna krizinin ardından enerji fiyatlarının yükselmesi ve enerji darboğazı nedeniyle yöneticiler, hayvanat bahçesinde kullanılan elektrik ve gazın üçte birinin tüketildiği Amazon Evi'ni tamamen kapatma kararı aldı.Maymun, yılan ve balık gibi egzotik hayvanların bulunduğu cam evdeki hayvanların, kapatma kararının ardından başka hayvanat bahçelerine taşındığı belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20221116/beyaz-saray-polonyadaki-fuze-olayindan-rusya-sorumlu-tutulacak-1063504981.html
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alman, almanya, dortmund
Almanya'da enerji krizi nedeniyle hayvanat bahçesindeki 'Amazon Evi' kapatıldı
21:30 16.11.2022 (güncellendi: 21:36 16.11.2022) Abone ol
Almanya'daki Dortmund Hayvanat Bahçesi, Avrupa'da devam eden enerji krizi nedeniyle hayvanat bahçesi bünyesindeki "Amazon Evi"ni kapatma kararı aldı.
30 yıldır faaliyet gösteren ve 35 türden 150 hayvanın yaşadığı Amazon Evi isimli cam ev, Kovid-19 salgınının ardından geçici olarak ziyaretçilere kapatılmıştı.
Ukrayna krizinin ardından enerji fiyatlarının yükselmesi ve enerji darboğazı nedeniyle yöneticiler, hayvanat bahçesinde kullanılan elektrik ve gazın üçte birinin tüketildiği Amazon Evi'ni tamamen kapatma kararı aldı.
Maymun, yılan ve balık gibi egzotik hayvanların bulunduğu cam evdeki hayvanların, kapatma kararının ardından başka hayvanat bahçelerine taşındığı belirtildi.