Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20221116/almanyada-enerji-krizi-nedeniyle-hayvanat-bahcesindeki-amazon-evi-kapatildi-1063505921.html
Almanya'da enerji krizi nedeniyle hayvanat bahçesindeki 'Amazon Evi' kapatıldı
Almanya'da enerji krizi nedeniyle hayvanat bahçesindeki 'Amazon Evi' kapatıldı
Almanya'daki Dortmund Hayvanat Bahçesi, Avrupa'da devam eden enerji krizi nedeniyle hayvanat bahçesi bünyesindeki "Amazon Evi"ni kapatma kararı aldı. 16.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-16T21:30+0300
2022-11-16T21:36+0300
avrupa'da enerji krizi
alman
almanya
dortmund
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/10/1063505768_0:113:1200:788_1920x0_80_0_0_68fc069f5d6e75da77a8fbd928101441.jpg
30 yıldır faaliyet gösteren ve 35 türden 150 hayvanın yaşadığı Amazon Evi isimli cam ev, Kovid-19 salgınının ardından geçici olarak ziyaretçilere kapatılmıştı.Ukrayna krizinin ardından enerji fiyatlarının yükselmesi ve enerji darboğazı nedeniyle yöneticiler, hayvanat bahçesinde kullanılan elektrik ve gazın üçte birinin tüketildiği Amazon Evi'ni tamamen kapatma kararı aldı.Maymun, yılan ve balık gibi egzotik hayvanların bulunduğu cam evdeki hayvanların, kapatma kararının ardından başka hayvanat bahçelerine taşındığı belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20221116/beyaz-saray-polonyadaki-fuze-olayindan-rusya-sorumlu-tutulacak-1063504981.html
almanya
dortmund
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/10/1063505768_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_acdf39d179bc9bb9d909cf477bf2d191.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
alman, almanya, dortmund
alman, almanya, dortmund

Almanya'da enerji krizi nedeniyle hayvanat bahçesindeki 'Amazon Evi' kapatıldı

21:30 16.11.2022 (güncellendi: 21:36 16.11.2022)
© AAAlmanya'da enerji krizi nedeniyle hayvanat bahçesindeki 'Amazon Evi' kapatıldı
Almanya'da enerji krizi nedeniyle hayvanat bahçesindeki 'Amazon Evi' kapatıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2022
© AA
Abone olTelegram
Almanya'daki Dortmund Hayvanat Bahçesi, Avrupa'da devam eden enerji krizi nedeniyle hayvanat bahçesi bünyesindeki "Amazon Evi"ni kapatma kararı aldı.
30 yıldır faaliyet gösteren ve 35 türden 150 hayvanın yaşadığı Amazon Evi isimli cam ev, Kovid-19 salgınının ardından geçici olarak ziyaretçilere kapatılmıştı.
Ukrayna krizinin ardından enerji fiyatlarının yükselmesi ve enerji darboğazı nedeniyle yöneticiler, hayvanat bahçesinde kullanılan elektrik ve gazın üçte birinin tüketildiği Amazon Evi'ni tamamen kapatma kararı aldı.
Maymun, yılan ve balık gibi egzotik hayvanların bulunduğu cam evdeki hayvanların, kapatma kararının ardından başka hayvanat bahçelerine taşındığı belirtildi.
Beyaz Saray - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2022
DÜNYA
Beyaz Saray: Polonya'daki füze olayından Rusya sorumlu tutulacak
21:03
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала