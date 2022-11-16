https://sputniknews.com.tr/20221116/almanyada-enerji-krizi-nedeniyle-hayvanat-bahcesindeki-amazon-evi-kapatildi-1063505921.html

Almanya'da enerji krizi nedeniyle hayvanat bahçesindeki 'Amazon Evi' kapatıldı

Almanya'da enerji krizi nedeniyle hayvanat bahçesindeki 'Amazon Evi' kapatıldı

Almanya'daki Dortmund Hayvanat Bahçesi, Avrupa'da devam eden enerji krizi nedeniyle hayvanat bahçesi bünyesindeki "Amazon Evi"ni kapatma kararı aldı. 16.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-16T21:30+0300

2022-11-16T21:30+0300

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avrupa'da enerji krizi

alman

almanya

dortmund

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30 yıldır faaliyet gösteren ve 35 türden 150 hayvanın yaşadığı Amazon Evi isimli cam ev, Kovid-19 salgınının ardından geçici olarak ziyaretçilere kapatılmıştı.Ukrayna krizinin ardından enerji fiyatlarının yükselmesi ve enerji darboğazı nedeniyle yöneticiler, hayvanat bahçesinde kullanılan elektrik ve gazın üçte birinin tüketildiği Amazon Evi'ni tamamen kapatma kararı aldı.Maymun, yılan ve balık gibi egzotik hayvanların bulunduğu cam evdeki hayvanların, kapatma kararının ardından başka hayvanat bahçelerine taşındığı belirtildi.

https://sputniknews.com.tr/20221116/beyaz-saray-polonyadaki-fuze-olayindan-rusya-sorumlu-tutulacak-1063504981.html

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