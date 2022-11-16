https://sputniknews.com.tr/20221116/beyaz-saray-polonyadaki-fuze-olayindan-rusya-sorumlu-tutulacak-1063504981.html
Beyaz Saray: Polonya'daki füze olayından Rusya sorumlu tutulacak
Beyaz Saray: Polonya'daki füze olayından Rusya sorumlu tutulacak
Beyaz Saray, Polonya'daki füze olayından Rusya'nın sorumlu tutulacağını söyledi. 16.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-16T21:03+0300
2022-11-16T21:03+0300
2022-11-16T21:03+0300
dünya
abd
rusya
polonya
füze
füze saldırısı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/0f/1063457229_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_2ca3dd97f5471fa590731cfd412216af.jpg
Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, ABD'nin soruşturmanın sonucu ne olursa olsun Polonya'daki füze olayından Rusya'yı sorumlu tutacağı belirtildi.Bununla birlikte, Washington’dan yapılan açıklamalarda ABD’nin şu ana kadar Ukrayna füzelerinin Polonya'ya düştüğünü çürüten bir kanıt görmediği kaydedildi.
rusya
polonya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/0f/1063457229_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_fa155c2c8f77a3d1c854088146b6042c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, rusya, polonya, füze, füze saldırısı
abd, rusya, polonya, füze, füze saldırısı
Beyaz Saray: Polonya'daki füze olayından Rusya sorumlu tutulacak
Abone ol
Beyaz Saray, Polonya'daki füze olayından Rusya'nın sorumlu tutulacağını söyledi.
Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, ABD'nin soruşturmanın sonucu ne olursa olsun Polonya'daki füze olayından Rusya'yı sorumlu tutacağı belirtildi.
Bununla birlikte, Washington’dan yapılan açıklamalarda ABD’nin şu ana kadar Ukrayna füzelerinin Polonya'ya düştüğünü çürüten bir kanıt görmediği kaydedildi.