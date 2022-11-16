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https://sputniknews.com.tr/20221116/beyaz-saray-polonyadaki-fuze-olayindan-rusya-sorumlu-tutulacak-1063504981.html
Beyaz Saray: Polonya'daki füze olayından Rusya sorumlu tutulacak
Beyaz Saray: Polonya'daki füze olayından Rusya sorumlu tutulacak
Beyaz Saray, Polonya'daki füze olayından Rusya'nın sorumlu tutulacağını söyledi. 16.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-16T21:03+0300
2022-11-16T21:03+0300
dünya
abd
rusya
polonya
füze
füze saldırısı
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Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, ABD'nin soruşturmanın sonucu ne olursa olsun Polonya'daki füze olayından Rusya'yı sorumlu tutacağı belirtildi.Bununla birlikte, Washington’dan yapılan açıklamalarda ABD’nin şu ana kadar Ukrayna füzelerinin Polonya'ya düştüğünü çürüten bir kanıt görmediği kaydedildi.
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abd, rusya, polonya, füze, füze saldırısı
abd, rusya, polonya, füze, füze saldırısı

Beyaz Saray: Polonya'daki füze olayından Rusya sorumlu tutulacak

21:03 16.11.2022
© AFP 2022 / MANDEL NGANBeyaz Saray
Beyaz Saray - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2022
© AFP 2022 / MANDEL NGAN
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Beyaz Saray, Polonya'daki füze olayından Rusya'nın sorumlu tutulacağını söyledi.
Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, ABD'nin soruşturmanın sonucu ne olursa olsun Polonya'daki füze olayından Rusya'yı sorumlu tutacağı belirtildi.
Bununla birlikte, Washington’dan yapılan açıklamalarda ABD’nin şu ana kadar Ukrayna füzelerinin Polonya'ya düştüğünü çürüten bir kanıt görmediği kaydedildi.
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