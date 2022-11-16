https://sputniknews.com.tr/20221116/beyaz-saray-polonyadaki-fuze-olayindan-rusya-sorumlu-tutulacak-1063504981.html

Beyaz Saray: Polonya'daki füze olayından Rusya sorumlu tutulacak

Beyaz Saray: Polonya'daki füze olayından Rusya sorumlu tutulacak

Beyaz Saray, Polonya'daki füze olayından Rusya'nın sorumlu tutulacağını söyledi. 16.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-16T21:03+0300

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abd

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polonya

füze

füze saldırısı

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Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, ABD'nin soruşturmanın sonucu ne olursa olsun Polonya'daki füze olayından Rusya'yı sorumlu tutacağı belirtildi.Bununla birlikte, Washington’dan yapılan açıklamalarda ABD’nin şu ana kadar Ukrayna füzelerinin Polonya'ya düştüğünü çürüten bir kanıt görmediği kaydedildi.

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abd, rusya, polonya, füze, füze saldırısı