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https://sputniknews.com.tr/20221115/super-ligden-19-oyuncu-dunya-kupasinda-boy-gosterecek-1063433364.html
Süper Lig’den 19 oyuncu Dünya Kupası’nda boy gösterecek
Süper Lig’den 19 oyuncu Dünya Kupası’nda boy gösterecek
Spor Toto Süper Lig’de forma giyen 19 oyuncu, 20 Kasım Pazar günü başlayacak FIFA Dünya Kupası’nda ülkelerinin kadrolarında yer alacak. 15.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-15T04:18+0300
2022-11-15T04:18+0300
spor
katar
dünya kupası
süper lig
spor toto süper lig
futbolcu
kadro
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Katar’ın ev sahipliğinde 20 Kasım-18 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek FIFA Dünya Kupası’nda mücadele edecek ülkeler kadrolarını açıkladı. Spor Toto Süper Lig’de forma giyen bir çok isim de bu büyük turnuvada boy gösterecek. Süper Lig’den 9 takım turnuvaya oyuncu gönderirken, bu listede 13 farklı ülkeden futbolcu yer alıyor.2022 Dünya Kupası’na oyuncu gönderen takımlar ve o isimler şöyle:Fenerbahçe: Michy Batshuayi (Belçika), Enner Valencia (Ekvador)Galatasaray: Fernando Muslera, Lucas Torreira (Uruguay), Dries Mertens (Belçika), Haris Seferovic (İsviçre), Victor Nelsson (Danimarka)Beşiktaş: Atiba Hutchinson (Kanada), Wout Weghorst (Hollanda), Kevin N’Koudou (Kamerun) Romain Saiss (Fas)Trabzonspor: M. Gomez (Uruguay), Jens Larsen (Danimarka)Kayserispor: Majid Hosseini, Ali Karimi (İran)Konyaspor: Francisco Calvo (Kosta Rika)Antalyaspor: Haji Wright (ABD)Alanyaspor: Famara Diedhiou (Senegal)Hatayspor: Samuel Adekugbe (Kanada)Tanıdık isimler de Katar’daBir dönem Süper Lig’de forma giyen yıldız isimler de Katar’da ülkelerinin başarısı için ter dökecek.Fenerbahçe’nin eski futbolcularından Simon Kjaer, Kim Min-Jae, Vincent Janssen, Andre Ayew ile Beşiktaş’ın eski futbolcularından Vincent Aboubakar, Domagoj Vida, Pepe ve Cyle Larin bu isimler arasında.Trabzonspor’un eski forveti Andreas Cornelius, Sivasspor’un eski futbolcuları Milan Borjan ve Grosicki de turnuvada yer alacak.
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katar, dünya kupası, süper lig, spor toto süper lig, futbolcu, kadro
katar, dünya kupası, süper lig, spor toto süper lig, futbolcu, kadro

Süper Lig’den 19 oyuncu Dünya Kupası’nda boy gösterecek

04:18 15.11.2022
© İHA Jens Larsen
 Jens Larsen - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2022
© İHA
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Spor Toto Süper Lig’de forma giyen 19 oyuncu, 20 Kasım Pazar günü başlayacak FIFA Dünya Kupası’nda ülkelerinin kadrolarında yer alacak.
Katar’ın ev sahipliğinde 20 Kasım-18 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek FIFA Dünya Kupası’nda mücadele edecek ülkeler kadrolarını açıkladı. Spor Toto Süper Lig’de forma giyen bir çok isim de bu büyük turnuvada boy gösterecek.
Süper Lig’den 9 takım turnuvaya oyuncu gönderirken, bu listede 13 farklı ülkeden futbolcu yer alıyor.
2022 Dünya Kupası’na oyuncu gönderen takımlar ve o isimler şöyle:
Fenerbahçe: Michy Batshuayi (Belçika), Enner Valencia (Ekvador)
Galatasaray: Fernando Muslera, Lucas Torreira (Uruguay), Dries Mertens (Belçika), Haris Seferovic (İsviçre), Victor Nelsson (Danimarka)
Beşiktaş: Atiba Hutchinson (Kanada), Wout Weghorst (Hollanda), Kevin N’Koudou (Kamerun) Romain Saiss (Fas)
Trabzonspor: M. Gomez (Uruguay), Jens Larsen (Danimarka)
Kayserispor: Majid Hosseini, Ali Karimi (İran)
Konyaspor: Francisco Calvo (Kosta Rika)
Antalyaspor: Haji Wright (ABD)
Alanyaspor: Famara Diedhiou (Senegal)
Hatayspor: Samuel Adekugbe (Kanada)
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Tanıdık isimler de Katar’da

Bir dönem Süper Lig’de forma giyen yıldız isimler de Katar’da ülkelerinin başarısı için ter dökecek.
Fenerbahçe’nin eski futbolcularından Simon Kjaer, Kim Min-Jae, Vincent Janssen, Andre Ayew ile Beşiktaş’ın eski futbolcularından Vincent Aboubakar, Domagoj Vida, Pepe ve Cyle Larin bu isimler arasında.
Trabzonspor’un eski forveti Andreas Cornelius, Sivasspor’un eski futbolcuları Milan Borjan ve Grosicki de turnuvada yer alacak.
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