https://sputniknews.com.tr/20221113/putin-donetsk-ve-lugansk-halk-cumhuriyetlerinden-universite-ogrencileri-icin-terhis-talimati-verdi-1063390865.html

Putin, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinden üniversite öğrencileri için terhis talimatı verdi

Putin, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinden üniversite öğrencileri için terhis talimatı verdi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin’in Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinden seferber edilerek silah altına alınan üniversite... 13.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-13T17:59+0300

2022-11-13T17:59+0300

2022-11-13T17:59+0300

ukrayna krizi

vladimir putin

dmitriy peskov

donetsk halk cumhuriyeti

lugansk halk cumhuriyeti (lhc)

lugansk halk cumhuriyeti

seferberlik

üniversite

öğrenci

terhis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/19/1062695417_0:160:3075:1889_1920x0_80_0_0_72a261c43a57fb487b4052cbb46a65a9.jpg

Devlet Başkanı Vladimir Putin’in verdiği talimatın Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC ) ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin (LHC’nin) Rusya ile birleşmesi öncesinde seferber edilen üniversite öğrencilerini kapsadığını belirten Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Halk Milisi güçleri, DHC ve LHC’nin Rusya'ya dahil olması sonrasında Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri'ne entegre edildi. Putin, üniversite öğrencilerini terhis etme ve eğitim gördükleri kurumlara dönüşlerini düzenleme talimatı verdi” dedi. Kremlin Sözcüsü, terhis edilen üniversite öğrencilerinin evlerine geri dönüp eğitimlerine devam edebileceklerini sözlerine ekledi.Rusya’da 21 Eylül’de başlatılan kısmi seferberlik kapsamında, öncelikli olarak daha önce orduda görev almış, belirli deneyime ve askeri uzmanlığa sahip kişiler olmak üzere 300 binden fazla kişi silah altına alındı. Rusya Devlet Başkanı'nın kararnamesi uyarınca yüz yüze ve uzaktan eğitim gören üniversite öğrencilerine tecil hakkı tanınıyor.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vladimir putin, dmitriy peskov, donetsk halk cumhuriyeti, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), lugansk halk cumhuriyeti, seferberlik, üniversite, öğrenci, terhis