Türkiye
SON DAKİKA | Altun'dan İstanbul'daki patlamayla ilgili açıklama: Medya kuruluşlarını sorumlu olmaya davet ediyoruz
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221113/putin-donetsk-ve-lugansk-halk-cumhuriyetlerinden-universite-ogrencileri-icin-terhis-talimati-verdi-1063390865.html
Putin, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinden üniversite öğrencileri için terhis talimatı verdi
Putin, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinden üniversite öğrencileri için terhis talimatı verdi
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin’in Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinden seferber edilerek silah altına alınan üniversite... 13.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-13T17:59+0300
2022-11-13T17:59+0300
ukrayna krizi
vladimir putin
dmitriy peskov
donetsk halk cumhuriyeti
lugansk halk cumhuriyeti (lhc)
lugansk halk cumhuriyeti
seferberlik
üniversite
öğrenci
terhis
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/19/1062695417_0:160:3075:1889_1920x0_80_0_0_72a261c43a57fb487b4052cbb46a65a9.jpg
Devlet Başkanı Vladimir Putin’in verdiği talimatın Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC ) ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin (LHC’nin) Rusya ile birleşmesi öncesinde seferber edilen üniversite öğrencilerini kapsadığını belirten Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Halk Milisi güçleri, DHC ve LHC’nin Rusya'ya dahil olması sonrasında Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri'ne entegre edildi. Putin, üniversite öğrencilerini terhis etme ve eğitim gördükleri kurumlara dönüşlerini düzenleme talimatı verdi” dedi. Kremlin Sözcüsü, terhis edilen üniversite öğrencilerinin evlerine geri dönüp eğitimlerine devam edebileceklerini sözlerine ekledi.Rusya’da 21 Eylül’de başlatılan kısmi seferberlik kapsamında, öncelikli olarak daha önce orduda görev almış, belirli deneyime ve askeri uzmanlığa sahip kişiler olmak üzere 300 binden fazla kişi silah altına alındı. Rusya Devlet Başkanı'nın kararnamesi uyarınca yüz yüze ve uzaktan eğitim gören üniversite öğrencilerine tecil hakkı tanınıyor.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/19/1062695417_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_eb461d8789ba25cab39c9a3d3580cd77.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
vladimir putin, dmitriy peskov, donetsk halk cumhuriyeti, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), lugansk halk cumhuriyeti, seferberlik, üniversite, öğrenci, terhis
vladimir putin, dmitriy peskov, donetsk halk cumhuriyeti, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), lugansk halk cumhuriyeti, seferberlik, üniversite, öğrenci, terhis

Putin, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinden üniversite öğrencileri için terhis talimatı verdi

17:59 13.11.2022
© Sputnik / Алексей Бабушкин / Multimedya arşivine gidinRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2022
© Sputnik / Алексей Бабушкин
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin’in Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinden seferber edilerek silah altına alınan üniversite öğrencilerinin terhis edilmesi için talimat verdiğini duyurdu.
Devlet Başkanı Vladimir Putin’in verdiği talimatın Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC ) ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin (LHC’nin) Rusya ile birleşmesi öncesinde seferber edilen üniversite öğrencilerini kapsadığını belirten Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Halk Milisi güçleri, DHC ve LHC’nin Rusya'ya dahil olması sonrasında Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri'ne entegre edildi. Putin, üniversite öğrencilerini terhis etme ve eğitim gördükleri kurumlara dönüşlerini düzenleme talimatı verdi” dedi.
Kremlin Sözcüsü, terhis edilen üniversite öğrencilerinin evlerine geri dönüp eğitimlerine devam edebileceklerini sözlerine ekledi.
Rusya’da 21 Eylül’de başlatılan kısmi seferberlik kapsamında, öncelikli olarak daha önce orduda görev almış, belirli deneyime ve askeri uzmanlığa sahip kişiler olmak üzere 300 binden fazla kişi silah altına alındı.
Rusya Devlet Başkanı'nın kararnamesi uyarınca yüz yüze ve uzaktan eğitim gören üniversite öğrencilerine tecil hakkı tanınıyor.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала