https://sputniknews.com.tr/20221113/putin-donetsk-ve-lugansk-halk-cumhuriyetlerinden-universite-ogrencileri-icin-terhis-talimati-verdi-1063390865.html
Putin, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinden üniversite öğrencileri için terhis talimatı verdi
Putin, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinden üniversite öğrencileri için terhis talimatı verdi
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin’in Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinden seferber edilerek silah altına alınan üniversite... 13.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-13T17:59+0300
2022-11-13T17:59+0300
2022-11-13T17:59+0300
ukrayna krizi
vladimir putin
dmitriy peskov
donetsk halk cumhuriyeti
lugansk halk cumhuriyeti (lhc)
lugansk halk cumhuriyeti
seferberlik
üniversite
öğrenci
terhis
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Devlet Başkanı Vladimir Putin’in verdiği talimatın Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC ) ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin (LHC’nin) Rusya ile birleşmesi öncesinde seferber edilen üniversite öğrencilerini kapsadığını belirten Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Halk Milisi güçleri, DHC ve LHC’nin Rusya'ya dahil olması sonrasında Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri'ne entegre edildi. Putin, üniversite öğrencilerini terhis etme ve eğitim gördükleri kurumlara dönüşlerini düzenleme talimatı verdi” dedi. Kremlin Sözcüsü, terhis edilen üniversite öğrencilerinin evlerine geri dönüp eğitimlerine devam edebileceklerini sözlerine ekledi.Rusya’da 21 Eylül’de başlatılan kısmi seferberlik kapsamında, öncelikli olarak daha önce orduda görev almış, belirli deneyime ve askeri uzmanlığa sahip kişiler olmak üzere 300 binden fazla kişi silah altına alındı. Rusya Devlet Başkanı'nın kararnamesi uyarınca yüz yüze ve uzaktan eğitim gören üniversite öğrencilerine tecil hakkı tanınıyor.
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MIA „Rosiya Segodnya“
vladimir putin, dmitriy peskov, donetsk halk cumhuriyeti, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), lugansk halk cumhuriyeti, seferberlik, üniversite, öğrenci, terhis
vladimir putin, dmitriy peskov, donetsk halk cumhuriyeti, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), lugansk halk cumhuriyeti, seferberlik, üniversite, öğrenci, terhis
Putin, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinden üniversite öğrencileri için terhis talimatı verdi
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin’in Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinden seferber edilerek silah altına alınan üniversite öğrencilerinin terhis edilmesi için talimat verdiğini duyurdu.
Devlet Başkanı Vladimir Putin’in verdiği talimatın Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC ) ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin (LHC’nin) Rusya ile birleşmesi öncesinde seferber edilen üniversite öğrencilerini kapsadığını belirten Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Halk Milisi güçleri, DHC ve LHC’nin Rusya'ya dahil olması sonrasında Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri'ne entegre edildi. Putin, üniversite öğrencilerini terhis etme ve eğitim gördükleri kurumlara dönüşlerini düzenleme talimatı verdi” dedi.
Kremlin Sözcüsü, terhis edilen üniversite öğrencilerinin evlerine geri dönüp eğitimlerine devam edebileceklerini sözlerine ekledi.
Rusya’da 21 Eylül’de başlatılan kısmi seferberlik kapsamında, öncelikli olarak daha önce orduda görev almış, belirli deneyime ve askeri uzmanlığa sahip kişiler olmak üzere 300 binden fazla kişi silah altına alındı.
Rusya Devlet Başkanı'nın kararnamesi uyarınca yüz yüze ve uzaktan eğitim gören üniversite öğrencilerine tecil hakkı tanınıyor.