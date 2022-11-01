https://sputniknews.com.tr/20221101/peskov-putinin-kismi-seferberlik-kararnamesi-yerine-getirildi-yeni-celp-donemi-duzenlenemez-1062942241.html
Peskov: Putin'in kısmi seferberlik kararnamesi yerine getirildi, yeni celp dönemi düzenlenemez
Peskov: Putin'in kısmi seferberlik kararnamesi yerine getirildi, yeni celp dönemi düzenlenemez
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısmi seferberlik kararnamesinin yerine getirildiğini ve bu kararname temelinde yeni bir... 01.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-01T15:46+0300
2022-11-01T15:46+0300
2022-11-01T15:46+0300
ukrayna krizi
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dmitriy peskov
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sivastopol
kuzey akım
seferberlik
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Günlük basın toplantısını düzenleyen Peskov, kısmi seferberliğin tamamlandığını ve Putin'in ilgili kararnamesinin yerine getirildiğini belirterek bu kararnameye dayanılarak yeni celp etabı düzenlenmesinin söz konusu olamayacağını vurguladı.Peskov, Rusya Savunma Bakanlığı'nın askerlik şubelerine kısmi seferberliğin tamamlandığına ve celp dağıtımının durdurulmasına ilişkin telgraf gönderdiğini de kaydetti.Ayrıca Peskov, kısmi seferberliğin sona ermesiyle ilgili yeni bir devlet başkanlığı kararnamesine gerek olmadığının altını çizdi.'Avrupa'nın Sivastopol'deki terör eyleminde Londra'nın dahli olduğuna dair bilgiyi araştıracağını umuyoruz'Rus istihbarat servislerinin Rusya Karadeniz Filosu'na düzenlenen saldırının İngiliz askeri danışmanlar tarafından yönetildiğini ve koordine edildiğini ve İngiltere'nin Kuzey Akım hatlarına yönelik terör eyleminde parmağı olduğunu gösteren verilere sahip olduğunu anlatan Peskov, "Bu bilgiler, herkes tarafından çok dikkatli bir şekilde incelenmeli. Avrupa başkentlerinin yaşananlar karşısında kabul edilemez bir şekilde sessiz kalmasına rağmen bu bilgilerin Avrupa'da analiz edileceğini umuyoruz" dedi.'Kuzey Akım boru hatlarının onarımına dair karar alınmadı'Peskov, Rusya'nın, terör eylemi sonucu delikler oluşan Kuzey Akım 1 ve 2 boru hatlarının onarımına yönelik bir karar almadığını söyledi.Kremlin Sözcüsü, karar alınması için uzmanların rapor sunması gerektiğini kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20221101/soygu-kismi-seferberlikle-silah-altina-alinan-87-bin-kisi-ozel-askeri-harekat-bolgesine-gonderildi-1062934491.html
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kremlin, dmitriy peskov, rusya, ukrayna, sivastopol, kuzey akım, seferberlik
kremlin, dmitriy peskov, rusya, ukrayna, sivastopol, kuzey akım, seferberlik
Peskov: Putin'in kısmi seferberlik kararnamesi yerine getirildi, yeni celp dönemi düzenlenemez
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısmi seferberlik kararnamesinin yerine getirildiğini ve bu kararname temelinde yeni bir celp dönemi düzenlenemeyeceğini ifade etti.
Günlük basın toplantısını düzenleyen Peskov, kısmi seferberliğin tamamlandığını ve Putin'in ilgili kararnamesinin yerine getirildiğini belirterek bu kararnameye dayanılarak yeni celp etabı düzenlenmesinin söz konusu olamayacağını vurguladı.
Peskov, Rusya Savunma Bakanlığı'nın askerlik şubelerine kısmi seferberliğin tamamlandığına ve celp dağıtımının durdurulmasına ilişkin telgraf gönderdiğini de kaydetti.
Ayrıca Peskov, kısmi seferberliğin sona ermesiyle ilgili yeni bir devlet başkanlığı kararnamesine gerek olmadığının altını çizdi.
'Avrupa'nın Sivastopol'deki terör eyleminde Londra'nın dahli olduğuna dair bilgiyi araştıracağını umuyoruz'
Rus istihbarat servislerinin Rusya Karadeniz Filosu'na düzenlenen saldırının İngiliz askeri danışmanlar tarafından yönetildiğini ve koordine edildiğini ve İngiltere'nin Kuzey Akım hatlarına yönelik terör eyleminde parmağı olduğunu gösteren verilere sahip olduğunu anlatan Peskov, "Bu bilgiler, herkes tarafından çok dikkatli bir şekilde incelenmeli. Avrupa başkentlerinin yaşananlar karşısında kabul edilemez bir şekilde sessiz kalmasına rağmen bu bilgilerin Avrupa'da analiz edileceğini umuyoruz" dedi.
'Kuzey Akım boru hatlarının onarımına dair karar alınmadı'
Peskov, Rusya'nın, terör eylemi sonucu delikler oluşan Kuzey Akım 1 ve 2 boru hatlarının onarımına yönelik bir karar almadığını söyledi.
Kremlin Sözcüsü, karar alınması için uzmanların rapor sunması gerektiğini kaydetti.