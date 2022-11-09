https://sputniknews.com.tr/20221109/rusyadaki-okullarda-onumuzdeki-egitim-ogretim-yilindan-itibaren-temel-askeri-egitime-baslanacak-1063248457.html
Rusya’daki okullarda önümüzdeki eğitim öğretim yılından itibaren temel askeri eğitime başlanacak
Rusya’daki okullarda önümüzdeki eğitim öğretim yılından itibaren temel askeri eğitime başlanacak
Rusya Eğitim Bakanlığı, Duma milletvekillerinin ve Savunma Bakanlığı’nın Sovyet döneminde olan temel askeri eğitim kursunun okullara yeniden getirilmesi ile... 09.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-09T16:20+0300
2022-11-09T16:20+0300
2022-11-09T16:20+0300
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askeri eğitim
rusya parlamentosunun alt kanadı duma
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seferberlik
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Rusya Eğitim Bakanı Sergey Kravtsov, ülke genelindeki okullarda önümüzdeki eğitim öğretim yılından itibaren temel askeri eğitim kursunun verilmeye başlanacağını bildirdi.“Şu anda hazırlık çalışmaları sürüyor, 1 Ocak’a kadar hazırlıkları tamamlayacağız, ardından test aşamasına geçilecek ve okullar önümüzdeki yıldan itibaren onu kullanabilecek” açıklamasını yapan Kravtsov, askeri eğitim derslerinin normal derslerin dışında verileceğini sözlerine ekledi.Dün hazırlıklarına başlandığı öğrenilen yeni temel askeri eğitim kursunun Rusya Savunma Bakanlığı tarafından da desteklendi, bakanlık ayrıca söz konusu eğitimin lise öğrencilerine yıllık 140 saat olarak verilmesi tavsiyesinde bulundu.Ana müfredat taslağına dahil edilen dersler kapsamında öğrenciler marş yürüyüşü, kişisel koruyucu ekipman ve ilk yardım, silah ve silah kullanma, atış temelleri, el bombalarının kullanımı ve yapımı eğitimi görecek, ayrıca günümüz koşularındaki çatışmalarda nasıl hareket etmeleri gerektiğini ve ‘saha’ ile ilgili diğer ayrıntıları öğrenecek.
https://sputniknews.com.tr/20221031/rusya-savunma-bakanligi-kismi-seferberlik-kapsaminda-asker-cagirma-faaliyetleri-tamamlandi-1062910033.html
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rusya, askeri eğitim, rusya parlamentosunun alt kanadı duma, rusya savunma bakanlığı, seferberlik
rusya, askeri eğitim, rusya parlamentosunun alt kanadı duma, rusya savunma bakanlığı, seferberlik
Rusya’daki okullarda önümüzdeki eğitim öğretim yılından itibaren temel askeri eğitime başlanacak
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Rusya Eğitim Bakanlığı, Duma milletvekillerinin ve Savunma Bakanlığı’nın Sovyet döneminde olan temel askeri eğitim kursunun okullara yeniden getirilmesi ile ilgili girişimlerini kabul etti.
Rusya Eğitim Bakanı Sergey Kravtsov, ülke genelindeki okullarda önümüzdeki eğitim öğretim yılından itibaren temel askeri eğitim kursunun verilmeye başlanacağını bildirdi.
“Şu anda hazırlık çalışmaları sürüyor, 1 Ocak’a kadar hazırlıkları tamamlayacağız, ardından test aşamasına geçilecek ve okullar önümüzdeki yıldan itibaren onu kullanabilecek” açıklamasını yapan Kravtsov, askeri eğitim derslerinin normal derslerin dışında verileceğini sözlerine ekledi.
Dün hazırlıklarına başlandığı öğrenilen yeni temel askeri eğitim kursunun Rusya Savunma Bakanlığı tarafından da desteklendi, bakanlık ayrıca söz konusu eğitimin lise öğrencilerine yıllık 140 saat olarak verilmesi tavsiyesinde bulundu.
Ana müfredat taslağına dahil edilen dersler kapsamında öğrenciler marş yürüyüşü, kişisel koruyucu ekipman ve ilk yardım, silah ve silah kullanma, atış temelleri, el bombalarının kullanımı ve yapımı eğitimi görecek, ayrıca günümüz koşularındaki çatışmalarda nasıl hareket etmeleri gerektiğini ve ‘saha’ ile ilgili diğer ayrıntıları öğrenecek.