https://sputniknews.com.tr/20221031/rusya-savunma-bakanligi-kismi-seferberlik-kapsaminda-asker-cagirma-faaliyetleri-tamamlandi-1062910033.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Kısmi seferberlik kapsamında asker çağırma faaliyetleri tamamlandı

Rusya Savunma Bakanlığı: Kısmi seferberlik kapsamında asker çağırma faaliyetleri tamamlandı

Rusya Savunma Bakanlığı, 21 Eylül'de ilan edilen kısmi seferberlik kapsamında asker çağırma faaliyetlerinin tümünün tamamlandığını duyurdu. 31.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-31T18:56+0300

2022-10-31T18:56+0300

2022-10-31T18:56+0300

ukrayna krizi

rusya

seferberlik

vladimir putin

şoygu

sergey şoygu

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Bakanlık, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun talimatı üzerine askeri bölgelerin birlik komutanlarına 1 Kasım'a kadar kısmi seferberlik faaliyetlerinin tamamlandığına dair rapor sunma emri verildiğini açıkladı.Celp gönderme işleminin sona erdiğini ve askerlik şubelerinin kısmi seferberlik öncesindeki düzende çalışmalarına devam edeceğini aktaran bakanlık, askerlik şubelerinin Rusya ordusuna asker alma çalışmalarını sadece gönüllüler ve sözleşmeli personel adayları arasında alım yaparak sürdüreceğini kaydetti.Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, cuma günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı toplantıda kısmi seferberlik kapsamındaki çalışmaların tamamlandığını ifade etmişti.Şoygu, "Seferberlik kapsamında çağrılan vatandaşların cepheye intikali bugün itibarıyla tamamlandı. Vatandaşlara celp gönderme işlemi sona erdi. Sizin tarafınızdan belirlenen 300 bin kişiyi silah altına altına alma görevi yerine getirildi. Hiçbir ek görev planlanmıyor. Askerlik şubeleri, özel askeri harekat kapsamında sadece gönüllüleri ve sözleşmeli personel adaylarını silah altına almaya devam edecek" ifadelerini kullanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20221028/soygudan-putine-rapor-kismi-seferberlikle-ilgili-calismalar-tamamlandi-1062814861.html

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