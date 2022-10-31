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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221031/rusya-savunma-bakanligi-kismi-seferberlik-kapsaminda-asker-cagirma-faaliyetleri-tamamlandi-1062910033.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Kısmi seferberlik kapsamında asker çağırma faaliyetleri tamamlandı
Rusya Savunma Bakanlığı: Kısmi seferberlik kapsamında asker çağırma faaliyetleri tamamlandı
Rusya Savunma Bakanlığı, 21 Eylül'de ilan edilen kısmi seferberlik kapsamında asker çağırma faaliyetlerinin tümünün tamamlandığını duyurdu. 31.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-31T18:56+0300
2022-10-31T18:56+0300
ukrayna krizi
rusya
seferberlik
vladimir putin
şoygu
sergey şoygu
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Bakanlık, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun talimatı üzerine askeri bölgelerin birlik komutanlarına 1 Kasım'a kadar kısmi seferberlik faaliyetlerinin tamamlandığına dair rapor sunma emri verildiğini açıkladı.Celp gönderme işleminin sona erdiğini ve askerlik şubelerinin kısmi seferberlik öncesindeki düzende çalışmalarına devam edeceğini aktaran bakanlık, askerlik şubelerinin Rusya ordusuna asker alma çalışmalarını sadece gönüllüler ve sözleşmeli personel adayları arasında alım yaparak sürdüreceğini kaydetti.Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, cuma günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı toplantıda kısmi seferberlik kapsamındaki çalışmaların tamamlandığını ifade etmişti.Şoygu, "Seferberlik kapsamında çağrılan vatandaşların cepheye intikali bugün itibarıyla tamamlandı. Vatandaşlara celp gönderme işlemi sona erdi. Sizin tarafınızdan belirlenen 300 bin kişiyi silah altına altına alma görevi yerine getirildi. Hiçbir ek görev planlanmıyor. Askerlik şubeleri, özel askeri harekat kapsamında sadece gönüllüleri ve sözleşmeli personel adaylarını silah altına almaya devam edecek" ifadelerini kullanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221028/soygudan-putine-rapor-kismi-seferberlikle-ilgili-calismalar-tamamlandi-1062814861.html
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rusya, seferberlik, vladimir putin, şoygu, sergey şoygu
rusya, seferberlik, vladimir putin, şoygu, sergey şoygu

Rusya Savunma Bakanlığı: Kısmi seferberlik kapsamında asker çağırma faaliyetleri tamamlandı

18:56 31.10.2022
© Sputnik / Кирилл Брага / Multimedya arşivine gidinRusya'da kısmi seferberliğe katılan asker
Rusya'da kısmi seferberliğe katılan asker - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2022
© Sputnik / Кирилл Брага
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Rusya Savunma Bakanlığı, 21 Eylül'de ilan edilen kısmi seferberlik kapsamında asker çağırma faaliyetlerinin tümünün tamamlandığını duyurdu.
Bakanlık, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun talimatı üzerine askeri bölgelerin birlik komutanlarına 1 Kasım'a kadar kısmi seferberlik faaliyetlerinin tamamlandığına dair rapor sunma emri verildiğini açıkladı.

Celp gönderme işleminin sona erdiğini ve askerlik şubelerinin kısmi seferberlik öncesindeki düzende çalışmalarına devam edeceğini aktaran bakanlık, askerlik şubelerinin Rusya ordusuna asker alma çalışmalarını sadece gönüllüler ve sözleşmeli personel adayları arasında alım yaparak sürdüreceğini kaydetti.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, cuma günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı toplantıda kısmi seferberlik kapsamındaki çalışmaların tamamlandığını ifade etmişti.

Şoygu, "Seferberlik kapsamında çağrılan vatandaşların cepheye intikali bugün itibarıyla tamamlandı. Vatandaşlara celp gönderme işlemi sona erdi. Sizin tarafınızdan belirlenen 300 bin kişiyi silah altına altına alma görevi yerine getirildi. Hiçbir ek görev planlanmıyor. Askerlik şubeleri, özel askeri harekat kapsamında sadece gönüllüleri ve sözleşmeli personel adaylarını silah altına almaya devam edecek" ifadelerini kullanmıştı.
Sergey Şoygu - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2022
Ukrayna krizi
Şoygu'dan Putin'e rapor: Kısmi seferberlikle ilgili çalışmalar tamamlandı
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