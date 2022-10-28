https://sputniknews.com.tr/20221028/soygudan-putine-rapor-kismi-seferberlikle-ilgili-calismalar-tamamlandi-1062814861.html
Şoygu'dan Putin'e rapor: Kısmi seferberlikle ilgili çalışmalar tamamlandı
Şoygu'dan Putin'e rapor: Kısmi seferberlikle ilgili çalışmalar tamamlandı
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı toplantıda 21 Eylül'de ilan edilen kısmi seferberlik kapsamındaki... 28.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-28T17:16+0300
2022-10-28T17:16+0300
2022-10-28T17:31+0300
sergey şoygu
ukrayna krizi
rusya
vladimir putin
seferberlik
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Kısmi seferberlik kapsamında silah altına alınması planlanan 300 bin kişinin alımının gerçekleştirildiğini anlatan Şoygu, halihazırda 82 bin askerin özel harekat bölgesine gönderildiğini, 218 bin askerin de eğitimlerine devam ettiğini söyledi.Şoygu, "Eğitimlerini tamamlayan 82 bin kişi özel askeri harekat bölgesine gönderildi ve bunların 41 binden fazlası birlikler dahilinde hareket ediyor. 218 bin kişi ise eğitimlerine devam ediyor. Kısmi seferberlik kapsamında 1300'den fazla kamu çalışanı, 27 binden fazla girişimci birliklere gönderildi, 13 bin vatandaş celp gelmesini beklemeden görev yapma isteğini bildirdi ve gönüllü olarak silah altına alındı. Kısmi seferberliğe katılan kişilerin yaş ortalaması 35" dedi.Şoygu, "Seferberlik kapsamında çağrılan vatandaşların cepheye intikali bugün itibarıyla tamamlandı. Vatandaşlara celp gönderme işlemi sona erdi. Sizin tarafınızdan belirlenen 300 bin kişiyi silah altına altına alma görevi yerine getirildi. Hiçbir ek görev planlanmıyor. Askerlik şubeleri, özel askeri harekat kapsamında sadece gönüllüleri ve sözleşmeli personel adaylarını silah altına almaya devam edecek" ifadelerini kullandı.
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sergey şoygu, rusya, vladimir putin, seferberlik
sergey şoygu, rusya, vladimir putin, seferberlik
Şoygu'dan Putin'e rapor: Kısmi seferberlikle ilgili çalışmalar tamamlandı
17:16 28.10.2022 (güncellendi: 17:31 28.10.2022) Abone ol
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı toplantıda 21 Eylül'de ilan edilen kısmi seferberlik kapsamındaki çalışmaların tamamlandığını ifade etti.
Kısmi seferberlik kapsamında silah altına alınması planlanan 300 bin kişinin alımının gerçekleştirildiğini anlatan Şoygu, halihazırda 82 bin askerin özel harekat bölgesine gönderildiğini, 218 bin askerin de eğitimlerine devam ettiğini söyledi.
Şoygu, "Eğitimlerini tamamlayan 82 bin kişi özel askeri harekat bölgesine gönderildi ve bunların 41 binden fazlası birlikler dahilinde hareket ediyor. 218 bin kişi ise eğitimlerine devam ediyor. Kısmi seferberlik kapsamında 1300'den fazla kamu çalışanı, 27 binden fazla girişimci birliklere gönderildi, 13 bin vatandaş celp gelmesini beklemeden görev yapma isteğini bildirdi ve gönüllü olarak silah altına alındı. Kısmi seferberliğe katılan kişilerin yaş ortalaması 35" dedi.
Şoygu, "Seferberlik kapsamında çağrılan vatandaşların cepheye intikali bugün itibarıyla tamamlandı. Vatandaşlara celp gönderme işlemi sona erdi. Sizin tarafınızdan belirlenen 300 bin kişiyi silah altına altına alma görevi yerine getirildi. Hiçbir ek görev planlanmıyor. Askerlik şubeleri, özel askeri harekat kapsamında sadece gönüllüleri ve sözleşmeli personel adaylarını silah altına almaya devam edecek" ifadelerini kullandı.