https://sputniknews.com.tr/20221028/soygudan-putine-rapor-kismi-seferberlikle-ilgili-calismalar-tamamlandi-1062814861.html

Şoygu'dan Putin'e rapor: Kısmi seferberlikle ilgili çalışmalar tamamlandı

Şoygu'dan Putin'e rapor: Kısmi seferberlikle ilgili çalışmalar tamamlandı

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı toplantıda 21 Eylül'de ilan edilen kısmi seferberlik kapsamındaki... 28.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-28T17:16+0300

2022-10-28T17:16+0300

2022-10-28T17:31+0300

sergey şoygu

ukrayna krizi

rusya

vladimir putin

seferberlik

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/1c/1062815272_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_db40b7e4139b0e35fecfc79e7750879e.jpg

Kısmi seferberlik kapsamında silah altına alınması planlanan 300 bin kişinin alımının gerçekleştirildiğini anlatan Şoygu, halihazırda 82 bin askerin özel harekat bölgesine gönderildiğini, 218 bin askerin de eğitimlerine devam ettiğini söyledi.Şoygu, "Eğitimlerini tamamlayan 82 bin kişi özel askeri harekat bölgesine gönderildi ve bunların 41 binden fazlası birlikler dahilinde hareket ediyor. 218 bin kişi ise eğitimlerine devam ediyor. Kısmi seferberlik kapsamında 1300'den fazla kamu çalışanı, 27 binden fazla girişimci birliklere gönderildi, 13 bin vatandaş celp gelmesini beklemeden görev yapma isteğini bildirdi ve gönüllü olarak silah altına alındı. Kısmi seferberliğe katılan kişilerin yaş ortalaması 35" dedi.Şoygu, "Seferberlik kapsamında çağrılan vatandaşların cepheye intikali bugün itibarıyla tamamlandı. Vatandaşlara celp gönderme işlemi sona erdi. Sizin tarafınızdan belirlenen 300 bin kişiyi silah altına altına alma görevi yerine getirildi. Hiçbir ek görev planlanmıyor. Askerlik şubeleri, özel askeri harekat kapsamında sadece gönüllüleri ve sözleşmeli personel adaylarını silah altına almaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sergey şoygu, rusya, vladimir putin, seferberlik