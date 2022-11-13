https://sputniknews.com.tr/20221113/papa-francis-baris-icin-dostoyevskiyin-karamazov-kardesler-romanindan-alinti-yapti-1063394050.html

Papa Francis, barış için Dostoyevskiy'in Karamazov Kardeşler romanından alıntı yaptı

Papa Francis, barış için Dostoyevskiy'in Karamazov Kardeşler romanından alıntı yaptı

Daha önce 'Ukrayna'daki savaşın bir şekilde kışkırtıldığına, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna ve Rusya'yı uzlaştırma çabalarını takdir ettiğine ve suikast... 13.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-13T22:05+0300

2022-11-13T22:05+0300

2022-11-13T22:33+0300

ukrayna krizi

papa francis

fyodor dostoyevski

roman

rusya

ukrayna

barış

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Papa Francis, Vatikan'da pazar ayini vesilesiyle müminlere hitabında, Rus yazar Fyodor Dostoyevskiy'in Karamazov Kardeşler romanından alıntı yaparak Ukrayna'da barışın mümkün olduğunu söyledi.'Savaşı kabullenmeyeceğiz'"Barış mümkün. Savaşı kabul etmeyeceğiz" diyen Papa, Katolikleri dua etmeye ve Ukraynalı erkek-kız kardeşleriyle dayanışma içinde olduklarını ifade etmeye çağırdı.'Hristiyanların hâlâ ilham kaynağı'Papa Francis, geçen haftaki konuşmasında da Rus halkının 'zalim' olduğuna inanmadığını, Rus halkını ve Rus hümanizmini çok takdir ettiğini söyleyerek, Dostoyevskiy'in Hristiyanlara hâlâ ilham verdiğini belirtmişti.

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papa francis, fyodor dostoyevski, roman, rusya, ukrayna, barış