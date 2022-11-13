https://sputniknews.com.tr/20221113/papa-francis-baris-icin-dostoyevskiyin-karamazov-kardesler-romanindan-alinti-yapti-1063394050.html
Papa Francis, barış için Dostoyevskiy'in Karamazov Kardeşler romanından alıntı yaptı
Papa Francis, barış için Dostoyevskiy'in Karamazov Kardeşler romanından alıntı yaptı
Daha önce 'Ukrayna'daki savaşın bir şekilde kışkırtıldığına, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna ve Rusya'yı uzlaştırma çabalarını takdir ettiğine ve suikast... 13.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-13T22:05+0300
2022-11-13T22:05+0300
2022-11-13T22:33+0300
ukrayna krizi
papa francis
fyodor dostoyevski
roman
rusya
ukrayna
barış
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Papa Francis, Vatikan'da pazar ayini vesilesiyle müminlere hitabında, Rus yazar Fyodor Dostoyevskiy'in Karamazov Kardeşler romanından alıntı yaparak Ukrayna'da barışın mümkün olduğunu söyledi.'Savaşı kabullenmeyeceğiz'"Barış mümkün. Savaşı kabul etmeyeceğiz" diyen Papa, Katolikleri dua etmeye ve Ukraynalı erkek-kız kardeşleriyle dayanışma içinde olduklarını ifade etmeye çağırdı.'Hristiyanların hâlâ ilham kaynağı'Papa Francis, geçen haftaki konuşmasında da Rus halkının 'zalim' olduğuna inanmadığını, Rus halkını ve Rus hümanizmini çok takdir ettiğini söyleyerek, Dostoyevskiy'in Hristiyanlara hâlâ ilham verdiğini belirtmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221026/papadan-putin-ve-zelenskiye-teklif-vatikanda-beraber-gorusun-1062713208.html
https://sputniknews.com.tr/20221111/batili-medeniyetler-eserlerini-yasakladi-ama-yerine-yenisini-koyamadi-dostoyevski-201-yasinda-1063337528.html
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papa francis, fyodor dostoyevski, roman, rusya, ukrayna, barış
papa francis, fyodor dostoyevski, roman, rusya, ukrayna, barış
Papa Francis, barış için Dostoyevskiy'in Karamazov Kardeşler romanından alıntı yaptı
22:05 13.11.2022 (güncellendi: 22:33 13.11.2022) Abone ol
Daha önce 'Ukrayna'daki savaşın bir şekilde kışkırtıldığına, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna ve Rusya'yı uzlaştırma çabalarını takdir ettiğine ve suikast kurbanı Dugina'ya üzüldüğüne dair açıklamalar yapmış bulunan Katoliklerin ruhani lideri, bu kez barış için Karamazov Kardeşler'in sayfalarını çevirdi.
Papa Francis, Vatikan'da pazar ayini vesilesiyle müminlere hitabında, Rus yazar Fyodor Dostoyevskiy'in Karamazov Kardeşler romanından alıntı yaparak Ukrayna'da barışın mümkün olduğunu söyledi.
'Savaşı kabullenmeyeceğiz'
"Barış mümkün. Savaşı kabul etmeyeceğiz" diyen Papa, Katolikleri dua etmeye ve Ukraynalı erkek-kız kardeşleriyle dayanışma içinde olduklarını ifade etmeye çağırdı.
'Hristiyanların hâlâ ilham kaynağı'
Papa Francis, geçen haftaki konuşmasında da Rus halkının 'zalim' olduğuna inanmadığını, Rus halkını ve Rus hümanizmini çok takdir ettiğini söyleyerek, Dostoyevskiy'in Hristiyanlara hâlâ ilham verdiğini belirtmişti.