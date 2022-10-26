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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221026/papadan-putin-ve-zelenskiye-teklif-vatikanda-beraber-gorusun-1062713208.html
Papa'dan Putin ve Zelenskiy'e teklif: Vatikan'da bir araya gelin
Papa'dan Putin ve Zelenskiy'e teklif: Vatikan'da bir araya gelin
Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukraynalı mevkidaşı Zelenskiy'e çağrıda bulunarak Vatikan'da görüşme düzenlemelerini... 26.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-26T10:07+0300
2022-10-26T10:08+0300
ukrayna krizi
papa francis
rusya
ukrayna
vladimir zelenskiy
vladimir putin
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Papa Francis, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy'den Vatikan'da krizin çözümüne yönelik görüşme düzenlemelerini talep etti.Papa'nın çağrısını, Dünya Eski İnananlar Birliği Başkanı Leonid Sevastyanov aktardı.Sevastyanov, yaptığı açıklamada gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Papa'nın konu hakkında bilgi verdiğini ve Rusya, Ukrayna, NATO ve Avrupa Birliği'nin (AB) katılımıyla Avrupa'da güvenlik konulu konferans düzenlemek de başta olmak üzere Vatikan'ın müzakerelere hazır olduğunu ifade ettiğini belirtti.Bununla birlikte Papa'nın tarafsız konumu itibarıyla Ukrayna ihtilafını çözmek üzere 'arabulucu' rolü için uygun bir aday olduğunu kaydederek, "Rusya ve Devlet Başkanı Putin'i kınamadan savaşı kınamıştı" anımsatmasını yaptı.Papa'nın uzlaşıya zaman ayırmaya hazır olduğunu belirten Sevastyanov, ayrıca 'güçlü bir otoriteye sahip benzersiz bir figür olduğuna' vurgu yaptı.Daha önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Papa'ya Putin ve ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesi çağrısı yaparak, Ukrayna krizinin çözümünde ideal bir arabulucu olacağını söylemişti.
https://sputniknews.com.tr/20221025/macrondan-papaya-cagri-ukrayna-icin-biden-ve-putini-ara-1062677283.html
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papa francis, rusya, ukrayna, vladimir zelenskiy, vladimir putin
papa francis, rusya, ukrayna, vladimir zelenskiy, vladimir putin

Papa'dan Putin ve Zelenskiy'e teklif: Vatikan'da bir araya gelin

10:07 26.10.2022 (güncellendi: 10:08 26.10.2022)
© REUTERS / YARA NARDIPapa Francis
Papa Francis - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2022
© REUTERS / YARA NARDI
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Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukraynalı mevkidaşı Zelenskiy'e çağrıda bulunarak Vatikan'da görüşme düzenlemelerini istedi.
Papa Francis, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy'den Vatikan'da krizin çözümüne yönelik görüşme düzenlemelerini talep etti.
Papa'nın çağrısını, Dünya Eski İnananlar Birliği Başkanı Leonid Sevastyanov aktardı.
Sevastyanov, yaptığı açıklamada gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Papa'nın konu hakkında bilgi verdiğini ve Rusya, Ukrayna, NATO ve Avrupa Birliği'nin (AB) katılımıyla Avrupa'da güvenlik konulu konferans düzenlemek de başta olmak üzere Vatikan'ın müzakerelere hazır olduğunu ifade ettiğini belirtti.
Bununla birlikte Papa'nın tarafsız konumu itibarıyla Ukrayna ihtilafını çözmek üzere 'arabulucu' rolü için uygun bir aday olduğunu kaydederek, "Rusya ve Devlet Başkanı Putin'i kınamadan savaşı kınamıştı" anımsatmasını yaptı.
Papa'nın uzlaşıya zaman ayırmaya hazır olduğunu belirten Sevastyanov, ayrıca 'güçlü bir otoriteye sahip benzersiz bir figür olduğuna' vurgu yaptı.
Daha önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Papa'ya Putin ve ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesi çağrısı yaparak, Ukrayna krizinin çözümünde ideal bir arabulucu olacağını söylemişti.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2022
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