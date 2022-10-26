https://sputniknews.com.tr/20221026/papadan-putin-ve-zelenskiye-teklif-vatikanda-beraber-gorusun-1062713208.html

Papa'dan Putin ve Zelenskiy'e teklif: Vatikan'da bir araya gelin

Papa'dan Putin ve Zelenskiy'e teklif: Vatikan'da bir araya gelin

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukraynalı mevkidaşı Zelenskiy'e çağrıda bulunarak Vatikan'da görüşme düzenlemelerini... 26.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-26T10:07+0300

2022-10-26T10:07+0300

2022-10-26T10:08+0300

ukrayna krizi

papa francis

rusya

ukrayna

vladimir zelenskiy

vladimir putin

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Papa Francis, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy'den Vatikan'da krizin çözümüne yönelik görüşme düzenlemelerini talep etti.Papa'nın çağrısını, Dünya Eski İnananlar Birliği Başkanı Leonid Sevastyanov aktardı.Sevastyanov, yaptığı açıklamada gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde Papa'nın konu hakkında bilgi verdiğini ve Rusya, Ukrayna, NATO ve Avrupa Birliği'nin (AB) katılımıyla Avrupa'da güvenlik konulu konferans düzenlemek de başta olmak üzere Vatikan'ın müzakerelere hazır olduğunu ifade ettiğini belirtti.Bununla birlikte Papa'nın tarafsız konumu itibarıyla Ukrayna ihtilafını çözmek üzere 'arabulucu' rolü için uygun bir aday olduğunu kaydederek, "Rusya ve Devlet Başkanı Putin'i kınamadan savaşı kınamıştı" anımsatmasını yaptı.Papa'nın uzlaşıya zaman ayırmaya hazır olduğunu belirten Sevastyanov, ayrıca 'güçlü bir otoriteye sahip benzersiz bir figür olduğuna' vurgu yaptı.Daha önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Papa'ya Putin ve ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesi çağrısı yaparak, Ukrayna krizinin çözümünde ideal bir arabulucu olacağını söylemişti.

https://sputniknews.com.tr/20221025/macrondan-papaya-cagri-ukrayna-icin-biden-ve-putini-ara-1062677283.html

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