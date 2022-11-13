https://sputniknews.com.tr/20221113/buiatri-dernegi-turkiye-baskani-son-1-yilda-250-bin-kisi-kuduz-tedavisi-gordu-1063380972.html
Buiatri Derneği Türkiye Başkanı: Son 1 yılda 250 bin kişi kuduz tedavisi gördü
Buiatri Derneği Türkiye Başkanı: Son 1 yılda 250 bin kişi kuduz tedavisi gördü
Son 1 yılda 250 bin kişinin kuduz tedavisi belirten Prof. Dr. Gazyağcı, "Evde de bizim kedi ve köpeklerde veya diğer memelilerde bu aşıyı her sene... 13.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-13T13:24+0300
2022-11-13T13:24+0300
2022-11-13T13:28+0300
türkiye
kuduz
hayvan
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Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde köpek ısırması sonrası kuduz tanısı konulan Mustafa Erçetin'in ölümü, kuduz vakaları ile ilgili soruları beraberinde getirdi. Buiatri Derneği Türkiye Başkanı ve Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Veteriner Hekim Prof. Dr. Serkal Gazyağcı, kuduz vakalarının her sene görüldüğünü belirterek, "Kuduzun sıklığı ve kuduza karşı olan korumada sağlık kuruluşlarına başvurunun çok olduğu biliniyor. En son Kırıkkale'de 2014 senesinde 4 defa karşılaştık. Dönem dönem Türkiye'nin değişik yerlerinde de vakalar çıktığı bilinmekte. Tecrübeme dayanarak, 2014 senesinde şahsen gördüğüm ve tespit ettiğim 4 vaka var. Bunların 3'ü inekten, 1'i ise sokak köpeği ısırması sonucu kuduz oldu" diye konuştu.Kuduzun döngüsü olduğunu söyleyen Prof. Dr. Gazyağcı, "Kuduzun bir bulaşım sistemi var. Bunlardan en önemlisi, yaban hayatı. Yaban hayatında kurt, çakal, tilki ve yer altında gelincikler, bunlar gibi vakalar ya direk insanı ısırarak bulaş yapabilir ya da ev ile çiftlik hayvanlarını ısırarak, bunlar üzerinden bulaşı sağlayabilir. Bu bir döngüdür ya da ülkemizde olmamakla birlikte bazı ülkelerde yarasadan da bu şekilde, kuduz vakaları geçtiği çok iyi bilinmektedir" dedi.Çiftlikte bakılan köpeklerin yabani hayvanlar ile karşı karşıya kaldıklarına dikkat çeken Prof. Dr. Gazyağcı, kuduzun tüm memelilerden geçebileceğine dikkat çekti. Çiftlik hayvanlarına kuduz aşısı yapılmadığını söyleyen Prof. Dr. Gazyağcı, "Fakat çiftlikte bakılan, özellikle köpeklerde kuduz aşısı yapılması aslında kanunen de zorunlu. Özellikle dışarıda yaban hayatı ile karşılaşan ilk köpekler oluyor. Bu köpeklerin kuduz olması ile birlikte gelip inek, koyun ve çiftlik hayvanlarının memesini ısırmasıyla onlara da geçirebiliyor. Evde de bizim kedi ve köpeklerde veya diğer memelilerde bu aşıyı her sene tekrarlatmamızda fayda var. Ayrıca bu kanuni bir zorunluluktur" diye konuştu.Son dönemde yaptıkları araştırmalar sonucu vakalarda artış olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Gazyağcı şunları söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20221109/kuduz-teshisi-konulan-cocuk-hayatini-kaybetti-1063237167.html
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kuduz, hayvan
Buiatri Derneği Türkiye Başkanı: Son 1 yılda 250 bin kişi kuduz tedavisi gördü
13:24 13.11.2022 (güncellendi: 13:28 13.11.2022) Abone ol
Son 1 yılda 250 bin kişinin kuduz tedavisi belirten Prof. Dr. Gazyağcı, "Evde de bizim kedi ve köpeklerde veya diğer memelilerde bu aşıyı her sene tekrarlatmamızda fayda var" dedi.
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde köpek ısırması sonrası kuduz tanısı konulan Mustafa Erçetin'in ölümü, kuduz vakaları ile ilgili soruları beraberinde getirdi.
Buiatri Derneği Türkiye Başkanı ve Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Veteriner Hekim Prof. Dr. Serkal Gazyağcı, kuduz vakalarının her sene görüldüğünü belirterek, "Kuduzun sıklığı ve kuduza karşı olan korumada sağlık kuruluşlarına başvurunun çok olduğu biliniyor. En son Kırıkkale'de 2014 senesinde 4 defa karşılaştık. Dönem dönem Türkiye'nin değişik yerlerinde de vakalar çıktığı bilinmekte. Tecrübeme dayanarak, 2014 senesinde şahsen gördüğüm ve tespit ettiğim 4 vaka var. Bunların 3'ü inekten, 1'i ise sokak köpeği ısırması sonucu kuduz oldu" diye konuştu.
Kuduzun döngüsü olduğunu söyleyen Prof. Dr. Gazyağcı, "Kuduzun bir bulaşım sistemi var. Bunlardan en önemlisi, yaban hayatı. Yaban hayatında kurt, çakal, tilki ve yer altında gelincikler, bunlar gibi vakalar ya direk insanı ısırarak bulaş yapabilir ya da ev ile çiftlik hayvanlarını ısırarak, bunlar üzerinden bulaşı sağlayabilir. Bu bir döngüdür ya da ülkemizde olmamakla birlikte bazı ülkelerde yarasadan da bu şekilde, kuduz vakaları geçtiği çok iyi bilinmektedir" dedi.
Çiftlikte bakılan köpeklerin yabani hayvanlar ile karşı karşıya kaldıklarına dikkat çeken Prof. Dr. Gazyağcı, kuduzun tüm memelilerden geçebileceğine dikkat çekti.
Çiftlik hayvanlarına kuduz aşısı yapılmadığını söyleyen Prof. Dr. Gazyağcı, "Fakat çiftlikte bakılan, özellikle köpeklerde kuduz aşısı yapılması aslında kanunen de zorunlu. Özellikle dışarıda yaban hayatı ile karşılaşan ilk köpekler oluyor. Bu köpeklerin kuduz olması ile birlikte gelip inek, koyun ve çiftlik hayvanlarının memesini ısırmasıyla onlara da geçirebiliyor. Evde de bizim kedi ve köpeklerde veya diğer memelilerde bu aşıyı her sene tekrarlatmamızda fayda var. Ayrıca bu kanuni bir zorunluluktur" diye konuştu.
Son dönemde yaptıkları araştırmalar sonucu vakalarda artış olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Gazyağcı şunları söyledi:
Son 1 sene içerisinde 250 bin kişinin kuduzdan tedavi olduğu belirtilmekte. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre ise son 11 yıl içerisinde dünyada 59 bin kişinin hayatını kuduzdan kaybettiği belirtilmiş. Dikkat edilmesi gereken nokta şu: Eğer hayvanlarda özellikle köpek için bakacak olursak, gözlerdeki asimetri önemli. Gözler simetrik değilse, ilk akla gelecek şey kuduz olabileceği. Ağızdan salya akması, saldırgan veya felç olması durumunda, başıboş ve aşısız olduğu biliniyorsa; bu hayvanın kuduz olduğu şüphesi uyanması gerekir. Bunu vatandaşın bilmesi oldukça güç.
Vatandaşın yapması gereken, özellikle hayvanseverlerin felç olarak nitelendirdiği ve ilgi gösterdiği hayvanlar bazen kuduz olabilir. Bunlara dikkat edilmesi gerekir. Muhakkak veteriner hekim danışmanlığında, bilgisine başvurulmasında fayda var. Kediler, bu konuda biraz daha rahat; çünkü çok fazla ısırılma olayları ile karşılaşılmıyor. Özellikle tilkiden köpeklere geçişteki bu ısırılma çok fazla olduğu için aslında Türkiye'de ana kaynak tilki olduğu bildirilmiş.