https://sputniknews.com.tr/20221113/buiatri-dernegi-turkiye-baskani-son-1-yilda-250-bin-kisi-kuduz-tedavisi-gordu-1063380972.html

Buiatri Derneği Türkiye Başkanı: Son 1 yılda 250 bin kişi kuduz tedavisi gördü

Buiatri Derneği Türkiye Başkanı: Son 1 yılda 250 bin kişi kuduz tedavisi gördü

Son 1 yılda 250 bin kişinin kuduz tedavisi belirten Prof. Dr. Gazyağcı, "Evde de bizim kedi ve köpeklerde veya diğer memelilerde bu aşıyı her sene... 13.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-13T13:24+0300

2022-11-13T13:24+0300

2022-11-13T13:28+0300

türkiye

kuduz

hayvan

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Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde köpek ısırması sonrası kuduz tanısı konulan Mustafa Erçetin'in ölümü, kuduz vakaları ile ilgili soruları beraberinde getirdi. Buiatri Derneği Türkiye Başkanı ve Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Veteriner Hekim Prof. Dr. Serkal Gazyağcı, kuduz vakalarının her sene görüldüğünü belirterek, "Kuduzun sıklığı ve kuduza karşı olan korumada sağlık kuruluşlarına başvurunun çok olduğu biliniyor. En son Kırıkkale'de 2014 senesinde 4 defa karşılaştık. Dönem dönem Türkiye'nin değişik yerlerinde de vakalar çıktığı bilinmekte. Tecrübeme dayanarak, 2014 senesinde şahsen gördüğüm ve tespit ettiğim 4 vaka var. Bunların 3'ü inekten, 1'i ise sokak köpeği ısırması sonucu kuduz oldu" diye konuştu.Kuduzun döngüsü olduğunu söyleyen Prof. Dr. Gazyağcı, "Kuduzun bir bulaşım sistemi var. Bunlardan en önemlisi, yaban hayatı. Yaban hayatında kurt, çakal, tilki ve yer altında gelincikler, bunlar gibi vakalar ya direk insanı ısırarak bulaş yapabilir ya da ev ile çiftlik hayvanlarını ısırarak, bunlar üzerinden bulaşı sağlayabilir. Bu bir döngüdür ya da ülkemizde olmamakla birlikte bazı ülkelerde yarasadan da bu şekilde, kuduz vakaları geçtiği çok iyi bilinmektedir" dedi.Çiftlikte bakılan köpeklerin yabani hayvanlar ile karşı karşıya kaldıklarına dikkat çeken Prof. Dr. Gazyağcı, kuduzun tüm memelilerden geçebileceğine dikkat çekti. Çiftlik hayvanlarına kuduz aşısı yapılmadığını söyleyen Prof. Dr. Gazyağcı, "Fakat çiftlikte bakılan, özellikle köpeklerde kuduz aşısı yapılması aslında kanunen de zorunlu. Özellikle dışarıda yaban hayatı ile karşılaşan ilk köpekler oluyor. Bu köpeklerin kuduz olması ile birlikte gelip inek, koyun ve çiftlik hayvanlarının memesini ısırmasıyla onlara da geçirebiliyor. Evde de bizim kedi ve köpeklerde veya diğer memelilerde bu aşıyı her sene tekrarlatmamızda fayda var. Ayrıca bu kanuni bir zorunluluktur" diye konuştu.Son dönemde yaptıkları araştırmalar sonucu vakalarda artış olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Gazyağcı şunları söyledi:

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https://sputniknews.com.tr/20221106/bitliste-kuduz-olan-cocugun-babasi-kopek-isirdigini-bilseydik-daha-once-gotururduk-1063118902.html

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