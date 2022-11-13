https://sputniknews.com.tr/20221113/birlesik-taksi-soforleri-dernegi-baskani-huseyin-duman-biz-16-milyonu-tasimakla-mukellef-degiliz-1063505089.html
Birleşik Taksi Şoförleri Derneği Başkanı Hüseyin Duman: “Biz 16 milyonu taşımakla mükellef değiliz”
Birleşik Taksi Şoförleri Derneği Başkanı Hüseyin Duman: “Biz 16 milyonu taşımakla mükellef değiliz”
Genel nüfusun artışına ek olarak, son yıllarda yabancı turist sayısındaki artışın da etkisiyle İstanbul’da taksi sorunu daha yüksek sesle tartışılır hale... 13.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-13T19:00+0300
2022-11-13T19:00+0300
2022-11-16T21:07+0300
hafta sonu halleri
taksi
şoför
turist
istanbul
ulaşım
martı
oğuz alper öktem
hüseyin duman
istanbul büyükşehir belediyesi
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İstanbul’un çözüme kavuşamayan taksi sorunu, sık sık farklı biçimlerde medyada ve özellikle sde sosyal medyada gündemde kendine yer buluyor. Son olarak dün, Martı CEO'su Oğuz Alper Öktem’in, “Taksiciler Odası Başkanı Aksu'ya 'tehdit' yanıtı” olarak Twitter’da bir video yayımlayarak “Kellemi ortaya koydum” demesi, tüm yoğun gündeme rağmen sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu.Bu gelişmeler yaşanmadan önce, Radyo Sputnik’te 12 Kasım günü canlı yayımlanan Hafta Sonu Halleri’nde, İstanbul’un taksi sorunu hakkında taksi şoförlerinin bakışını ortaya koymak amacıyla Birleşik Taksi Şoförleri Derneği Başkanı Hüseyin Duman’la bir canlı telefon bağlantısı gerçekleştirdik.İstanbul’daki taksi sorunuyla ilgili, taksi şoförlerinin bakışını ve düşüncelerini sorduğumuzda dernek başkanı Duman şunları söyledi:İstanbul’daki taksi sayısı 90’lardan beri artmadıİstanbul İstatistik Ofisi verilerine göre kayıtlı taksi sayısı 17.395 (taksiye dönüştürülen 750 minibüs ve dolmuşla bu sayı 18 bini buluyor) adet ve bu sayı 1990’dan beri hemen hemen hiç değişmedi. Bu geçen süre içinde İstanbul’un nüfusu iki kattan fazla arttı. Nüfusu 9 milyona yakın olan Londra’daki taksi sayısı 19 bin civarında.İstanbul Planlama Ajansı'nın geçen yıl yayımladığı “İstanbul’da Taksi Kullanım Alışkanlıkları, Şikayet ve Talepler Araştırması”na göre İstanbullular taksi sayısını ve hizmet kalitesini yetersiz buluyor. İstanbullular taksiyi en çok kısa mesafe ve hastaneye yetişmek gibi acil durumlar için kullanıyor. Özellikle yağmurlu havalarda ve yoğun saatlerde taksi bulmakta sorun yaşanıyor. Kadınlar ise takside özellikle akşam saatlerinde kendilerini güvende hissetmiyor. Son 30 yıldır İstanbul’un nüfusunun hızla artmasına rağmen, taksi sayısı değişmiyor. 16 milyonluk İstanbul’da taksi sayısı 1990’lardan bu yana 17.395. Her taksi başına 1000’e yakın yolcu düşüyor. Bu oran pek çok dünya metropolü ile karşılaştırıldığında ise oldukça az.“Biz 16 milyonu taşımakla mükellef değiliz”Yabancı metropollerdeki nüfus/taksi sayısı oranlarını örnek vererek, “İstanbul’daki taksi sayısı sizce yeterli mi?” sorumuza Birleşik Taksi Şoförleri Derneği Başkanı Hüseyin Duman’ın cevabı ise şöyle oldu:“Taksi şoförleri yaşlanamıyor”
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Erdal Kaplanseren
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feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Erdal Kaplanseren
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/0b/1063327298_111:0:555:444_100x100_80_0_0_2c594320bc5355f0fc1e8b61e7dd6a88.jpg
taksi, şoför, turist, istanbul, ulaşım, martı, oğuz alper öktem, hüseyin duman, istanbul büyükşehir belediyesi, nüfus, toplu ulaşım, trafik, ekonomi
taksi, şoför, turist, istanbul, ulaşım, martı, oğuz alper öktem, hüseyin duman, istanbul büyükşehir belediyesi, nüfus, toplu ulaşım, trafik, ekonomi
Birleşik Taksi Şoförleri Derneği Başkanı Hüseyin Duman: “Biz 16 milyonu taşımakla mükellef değiliz”
19:00 13.11.2022 (güncellendi: 21:07 16.11.2022) Abone ol
Genel nüfusun artışına ek olarak, son yıllarda yabancı turist sayısındaki artışın da etkisiyle İstanbul’da taksi sorunu daha yüksek sesle tartışılır hale geldi. Şikayetler çoğunlukla; taksi şoförlerinin mesafe/güzergah beğenmemesi, yabancılara öncelik verilmesi ve fiyatlandırma etrafında oluyor.
İstanbul
’un çözüme kavuşamayan taksi sorunu
, sık sık farklı biçimlerde medyada ve özellikle sde sosyal medyada gündemde kendine yer buluyor. Son olarak dün, Martı
CEO'su Oğuz Alper Öktem
’in, “Taksiciler Odası Başkanı Aksu'ya 'tehdit' yanıtı”
olarak Twitter’da bir video yayımlayarak “Kellemi ortaya koydum” demesi, tüm yoğun gündeme rağmen sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu.
Bu gelişmeler yaşanmadan önce, Radyo Sputnik’te 12 Kasım günü canlı yayımlanan Hafta Sonu Halleri’nde, İstanbul’un taksi sorunu hakkında taksi şoförlerinin bakışını ortaya koymak amacıyla Birleşik Taksi Şoförleri Derneği Başkanı Hüseyin Duman’la bir canlı telefon bağlantısı gerçekleştirdik.
İstanbul’daki taksi sorunuyla ilgili, taksi şoförlerinin bakışını ve düşüncelerini sorduğumuzda dernek başkanı Duman şunları söyledi:
Taksi şoförlerinin güzergah beğenmemesinin savunması olamaz. Böyle bir hakkımız yok. Bu ticari taksi şoförün istediği yere değil, misafirlerimizin istediği yere gitmek zorundadır. Taksici arkadaşlarıma hep söylüyorum: ‘beğenmediysen durma, beğendiysen durup nereye gidiyorsun diye sorma’. Biz öyle bir iş yapıyoruz ki, hırlısının hırsızının gelip bizi darp ettiği, canımıza kast ettiği bir işi yapıyoruz. 20 milyonluk bir metropolde kimi taşıdığımızı bilmeden hizmet vermeye çalışıyoruz. Ben yolda giderken sizi gördüğümde şeklinizi şemalinizi beğenmediysem hiç durmuyorum, nereye gittiğinizin de bir önemi yok. Son gelişen olaylara bakacak olursak, bunun bir tek sorumlusu var: İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Ellerinde 2017’den beri en az 156 maddelik yapılmamı gerekenlerin bildirildiği TUDES (Toplu Ulaşım Hizmet Kalitesi Değerlendirme Sistemi) diye ceza yaptım cetveli var. Bu cetveli maalesef uygulamıyorlar. Biz bunlardan rahatsızız. Hakkından fazla talep eden taksici sayısını toplasanız 200-300’ü geçmez. Kanser olan bölgeler belli. Taksim meydan, Cevahir önü, İstinye Park önü, Eminönü meydan, Sultanahmet’te bazı bölgeler, Çamlıca camiinin önü… Ne olur bizi denetleyin diye bağıran bir esnaf topluluğunuz. Bu sadece evrak kontrolü değil. Sivil ekip şeklinde gelin arabalara binin, şoförlerle pazarlık yapın. Bu denetimleri bizler de istiyoruz, biz de muzdaribiz.
İstanbul’daki taksi sayısı 90’lardan beri artmadı
İstanbul İstatistik Ofisi verilerine göre kayıtlı taksi sayısı 17.395 (taksiye dönüştürülen 750 minibüs ve dolmuşla bu sayı 18 bini buluyor) adet ve bu sayı 1990’dan beri hemen hemen hiç değişmedi. Bu geçen süre içinde İstanbul’un nüfusu iki kattan fazla arttı. Nüfusu 9 milyona yakın olan Londra’daki taksi sayısı 19 bin civarında
.
İstanbul Planlama Ajansı'nın geçen yıl yayımladığı “İstanbul’da Taksi Kullanım Alışkanlıkları, Şikayet ve Talepler Araştırması
”na göre İstanbullular taksi sayısını ve hizmet kalitesini yetersiz buluyor. İstanbullular taksiyi en çok kısa mesafe ve hastaneye yetişmek gibi acil durumlar için kullanıyor. Özellikle yağmurlu havalarda ve yoğun saatlerde taksi bulmakta sorun yaşanıyor. Kadınlar ise takside özellikle akşam saatlerinde kendilerini güvende hissetmiyor. Son 30 yıldır İstanbul’un nüfusunun hızla artmasına rağmen, taksi sayısı değişmiyor. 16 milyonluk İstanbul’da taksi sayısı 1990’lardan bu yana 17.395. Her taksi başına 1000’e yakın yolcu düşüyor. Bu oran pek çok dünya metropolü ile karşılaştırıldığında ise oldukça az.
“Biz 16 milyonu taşımakla mükellef değiliz”
Yabancı metropollerdeki nüfus/taksi sayısı oranlarını örnek vererek, “İstanbul’daki taksi sayısı sizce yeterli mi?” sorumuza Birleşik Taksi Şoförleri Derneği Başkanı Hüseyin Duman’ın cevabı ise şöyle oldu:
Örnekler varsa, Türkiye’de örnekler var. Mesela İzmir’de taksi başına düşen kişi sayısı 1.270 civarında. İstanbul’da 890. Yani İzmir’de taksi ihtiyacı yok, İstanbul’da mı var? Bize insanları toplu taşımadan daha ucuza taşıttırıyorlar. Biz 16 milyonu taşımakla mükellef değiliz. Taksi şu an çok ucuz. Yakıt giderlerimize bakarsanız, şoförün direkt gider kaynağı yakıttır. Biz şu anda kazancımızın %40’a yakınını yakıta veriyoruz. İstanbul’da bu yetersizliğin en önemli sebebi trafik sorunudur. Taksim’den Beşiktaş’a 45 dakikada giderseniz, İstanbul’a taksi yeter mi?
“Taksi şoförleri yaşlanamıyor”
“İnsanların 1 saat kaldığında çılgınlaştığı İstanbul trafiğinde hizmet vermeye çalışıyoruz Bunun içinde hem ekonomik baskı, hem İstanbul trafiği taksi şoförlerini stresli ve sinirli yapıyor. Bu yüzden de misafirlerimizden, müşterilerimizden biraz anlayış bekliyoruz. Yoldaki araçlardan da anlayış bekliyoruz. Biz yaşlanamıyoruz. Yaşadığımız stresin ya beyne, ya kalbe çok büyük etkisi var. Ayrıca can güvenliğimiz de yok. Benim bildiğim, son 20 senede aracının içinde 130’dan fazla taksi şoförü arkadaşımız araçlarının içinde öldürüldü. Araçlardaki kameralar çözüm değil. Kabinli araçların yapılması lazım. Dünyanın en büyük metropollerinde şehrin kendi taksisi var, İstanbul’da yok. Özel ihale açıp, güvenliği önde olan taksi tasarımlarına ihale veriliyor. Bizde taksi çağırma için ihale yapılıyor. 2011’de İstanbul taksisini seçiyor dediler, ne oldu o? Ne zaman bir yerde tekel varsa, orada kalite bulamazsınız. Rekabet olursa bundan biz de, müşterilerimiz de kazançlı çıkar.”