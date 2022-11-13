https://sputniknews.com.tr/20221113/birlesik-taksi-soforleri-dernegi-baskani-huseyin-duman-biz-16-milyonu-tasimakla-mukellef-degiliz-1063505089.html

Birleşik Taksi Şoförleri Derneği Başkanı Hüseyin Duman: “Biz 16 milyonu taşımakla mükellef değiliz”

Birleşik Taksi Şoförleri Derneği Başkanı Hüseyin Duman: “Biz 16 milyonu taşımakla mükellef değiliz”

Genel nüfusun artışına ek olarak, son yıllarda yabancı turist sayısındaki artışın da etkisiyle İstanbul’da taksi sorunu daha yüksek sesle tartışılır hale... 13.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-13T19:00+0300

2022-11-13T19:00+0300

2022-11-16T21:07+0300

hafta sonu halleri

taksi

şoför

turist

istanbul

ulaşım

martı

oğuz alper öktem

hüseyin duman

istanbul büyükşehir belediyesi

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İstanbul’un çözüme kavuşamayan taksi sorunu, sık sık farklı biçimlerde medyada ve özellikle sde sosyal medyada gündemde kendine yer buluyor. Son olarak dün, Martı CEO'su Oğuz Alper Öktem’in, “Taksiciler Odası Başkanı Aksu'ya 'tehdit' yanıtı” olarak Twitter’da bir video yayımlayarak “Kellemi ortaya koydum” demesi, tüm yoğun gündeme rağmen sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu.Bu gelişmeler yaşanmadan önce, Radyo Sputnik’te 12 Kasım günü canlı yayımlanan Hafta Sonu Halleri’nde, İstanbul’un taksi sorunu hakkında taksi şoförlerinin bakışını ortaya koymak amacıyla Birleşik Taksi Şoförleri Derneği Başkanı Hüseyin Duman’la bir canlı telefon bağlantısı gerçekleştirdik.İstanbul’daki taksi sorunuyla ilgili, taksi şoförlerinin bakışını ve düşüncelerini sorduğumuzda dernek başkanı Duman şunları söyledi:İstanbul’daki taksi sayısı 90’lardan beri artmadıİstanbul İstatistik Ofisi verilerine göre kayıtlı taksi sayısı 17.395 (taksiye dönüştürülen 750 minibüs ve dolmuşla bu sayı 18 bini buluyor) adet ve bu sayı 1990’dan beri hemen hemen hiç değişmedi. Bu geçen süre içinde İstanbul’un nüfusu iki kattan fazla arttı. Nüfusu 9 milyona yakın olan Londra’daki taksi sayısı 19 bin civarında.İstanbul Planlama Ajansı'nın geçen yıl yayımladığı “İstanbul’da Taksi Kullanım Alışkanlıkları, Şikayet ve Talepler Araştırması”na göre İstanbullular taksi sayısını ve hizmet kalitesini yetersiz buluyor. İstanbullular taksiyi en çok kısa mesafe ve hastaneye yetişmek gibi acil durumlar için kullanıyor. Özellikle yağmurlu havalarda ve yoğun saatlerde taksi bulmakta sorun yaşanıyor. Kadınlar ise takside özellikle akşam saatlerinde kendilerini güvende hissetmiyor. Son 30 yıldır İstanbul’un nüfusunun hızla artmasına rağmen, taksi sayısı değişmiyor. 16 milyonluk İstanbul’da taksi sayısı 1990’lardan bu yana 17.395. Her taksi başına 1000’e yakın yolcu düşüyor. Bu oran pek çok dünya metropolü ile karşılaştırıldığında ise oldukça az.“Biz 16 milyonu taşımakla mükellef değiliz”Yabancı metropollerdeki nüfus/taksi sayısı oranlarını örnek vererek, “İstanbul’daki taksi sayısı sizce yeterli mi?” sorumuza Birleşik Taksi Şoförleri Derneği Başkanı Hüseyin Duman’ın cevabı ise şöyle oldu:“Taksi şoförleri yaşlanamıyor”

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