https://sputniknews.com.tr/20221116/marti-ceosu-oktemden-taksiciler-odasi-baskani-aksuya-tehdit-yaniti-kellemi-ortaya-koydum-1063470087.html

Martı CEO'su Öktem'den Taksiciler Odası Başkanı Aksu'ya 'tehdit' yanıtı: Kellemi ortaya koydum

Martı CEO'su Öktem'den Taksiciler Odası Başkanı Aksu'ya 'tehdit' yanıtı: Kellemi ortaya koydum

'TAG' uygulaması nedeniyle Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu'nun kendisini tehdit ettiğini söyleyen Martı CEO'su Oğuz Alper Öktem, 'tehdide cevap videosu'... 16.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-16T01:55+0300

2022-11-16T01:55+0300

2022-11-16T01:55+0300

yaşam

taksici

taksiciler odası

eyüp aksu

oğuz alper öktem

martı

tehdit

video

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Türkiye'de adını elektrikli scooterlarla duyuran Martı'nın yeni şehir içi yolculuk paylaşma platformu TAG'la (Tek Araçla Gidelim) ilgili tartışma yeni bir boyut kazandı.Martı, geçen ay ‘trafik problemine çözüm’, ‘hava kirliliğini azaltmak’ ve ‘zamandan tasarruf etmek’ iddialarıyla kullanıcılarının, aracındaki boş koltukları aynı yöne giden kişilerle paylaşabilmesine imkan sağlayan ‘TAG’ platformunu duyurmuştu.Uygulamanın ‘hatır taşımacılığı’ olduğunu belirten şirket platformu ücretsiz olarak hizmete açarken, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyüp Aksu 'korsancılık' diyerek karşı çıktı. Aksu “Yasal işlemler başlatılmıştır. Bütün resmi kurumlara iptali için gerekli girişimlerde bulunulmuştur” dedi.'Geçen sene Libadiye’deki ofisime iki tane adamını gönderdin'Gazete Duvar'ın aktardığına göre, Aksu'nun TAG nedeniyle kendisini tehdit ettiğini öne süren Martı'nın kurucusu ve CEO'su Oğuz Alper Öktem 'tehdide cevap videosu' yayınladı.Twitter'dan Aksu’yu etiketleyip “Bu video bir ‘tehdide cevap’ videosudur! Sözlerim ne taksi emekçisi ne de plaka sahiplerine, yalnızca sanadır” yazan Öktem şunları söyledi: "Bu söyleyeceklerim ne taksi plakası sahiplerine ne de taksi emekçilerine. Doğrudan İTEO başkanı Eyüp Aksu’ya. Sen beni tehdit edebilirsin. Geçen sene Libadiye’deki ofisime iki tane adamını gönderdin. Ki o şirket Türkiye’nin gururu bir teknoloji devi. Türkiye’ye milyonlarca dolar yatırım getiriyor. New York borsasına açılan ilk şirket olacak, Türk bayrağını orada dalgalandıracak.Hadi bunu da yaptın ama sen kimsenin ailesini tehdit edemezsin. O kırmızı çizgiyi geçemezsin. İstanbul sizin yüzünüzden mağdur. İnsanlar taksi bulamadığı için karısını doğum için hastaneye götüremiyor. Çocuklar taksi bulamadığı için ÖSS’yi kaçırıyorlar. Biz senin yarattığın bu hastalıklı sisteme çare olsun diye çevreci, kanuni, ekonomik, trafiği çözen bir şey yaratıyoruz. İnsanlar hatır taşımacılığı yapabilsinler diye bir teknolojik altyapı kuruyoruz, buna da taş koyuyorsun.'Hodri meydan'Sana kalsa insanlar eşleriyle dostlarıyla da arabaya binmesinler. Bu carpool denen olay yıllardır yurt dışında var hatta ABD’de sol şeritten arabada tek kişi gidemezsin. Arabanda iki üç kişi varken sol şeride geçebilirsin.Bir de Twitter’dan veya kulağıma geliyor, ‘Adliyedeki savcılar istediğimizi yaparlar, istediğimiz kararı aldırırız’ gibi imalarla insanları, savcıları, hakimleri töhmet altında bırakıyorsun. Sen adaletin üstünde değilsin, bunu yapma.Taksi emekçisi kardeşim, günde 12 saat haftada 7 gün trafikte direksiyon sallıyorsun. Hiçbir sosyal güvencen ve mesain yok. Asgari ücret kazanmak için kendini paralıyorsun. Bu sistem adaletsiz bir sistem. Bu sistemi kuranların kimin olduğunu iyi bil. Emeği senden ama ekmeği başkası yiyor. Senin arkanda asıl ben varım. Bu olaydan sonra hele bu işin çözümü için bırak kariyerimi kellemi ortaya koydum, hodri meydan."

https://sputniknews.com.tr/20220428/taksiciler-odasi-baskani-aksu-zam-yeterli-olmadi-1055915602.html

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taksici, taksiciler odası, eyüp aksu, oğuz alper öktem, martı, tehdit, video