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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221112/belarus-devlet-sinir-komitesi-kiev-belarus-sinirini-mayinlamayi-surduruyor-1063357865.html
Belarus Devlet Sınır Komitesi: Kiev, Belarus sınırını mayınlamayı sürdürüyor
Belarus Devlet Sınır Komitesi: Kiev, Belarus sınırını mayınlamayı sürdürüyor
Belarus Devlet Sınır Komitesi, Ukrayna ordusunun Belarus sınırına bitişik bölgeleri mayınlamaya devam ettiğini duyurdu. 12.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-12T14:37+0300
2022-11-12T14:37+0300
ukrayna
ukrayna krizi
belarus
mayın
ukrayna krizi
mayın temizleme
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Belarus Devlet Sınır Komitesi basın servisinden yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun Belarus sınırına mayın döşemeye devam ettiği belirtti.Açıklamada, “Ukrayna ordusu, Belarus sınırına bitişik bölgeleri mayınlamaya devam ediyor. Kontrol noktalarına yakın erişim yollarının ve altyapı tesislerinin tahrip edilmesinin yanı sıra, yeşil sınırın bitişik tarafına da mayınlar döşeniyor. Söz konusu eylemler 9 Kasım’da kayıt altına alındı” denildi.
https://sputniknews.com.tr/20221112/lhc-halk-milisi-son-24-saatte-50-ukraynali-asker-etkisiz-hale-getirildi-1063357470.html
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ukrayna, ukrayna krizi, belarus, mayın, mayın temizleme
ukrayna, ukrayna krizi, belarus, mayın, mayın temizleme

Belarus Devlet Sınır Komitesi: Kiev, Belarus sınırını mayınlamayı sürdürüyor

14:37 12.11.2022
© WikipediaTürkiye'de 1 milyon mayın toprak altında
Türkiye'de 1 milyon mayın toprak altında - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2022
© Wikipedia
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Belarus Devlet Sınır Komitesi, Ukrayna ordusunun Belarus sınırına bitişik bölgeleri mayınlamaya devam ettiğini duyurdu.
Belarus Devlet Sınır Komitesi basın servisinden yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun Belarus sınırına mayın döşemeye devam ettiği belirtti.
Açıklamada, “Ukrayna ordusu, Belarus sınırına bitişik bölgeleri mayınlamaya devam ediyor. Kontrol noktalarına yakın erişim yollarının ve altyapı tesislerinin tahrip edilmesinin yanı sıra, yeşil sınırın bitişik tarafına da mayınlar döşeniyor. Söz konusu eylemler 9 Kasım’da kayıt altına alındı” denildi.
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