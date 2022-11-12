https://sputniknews.com.tr/20221112/belarus-devlet-sinir-komitesi-kiev-belarus-sinirini-mayinlamayi-surduruyor-1063357865.html
Belarus Devlet Sınır Komitesi: Kiev, Belarus sınırını mayınlamayı sürdürüyor
Belarus Devlet Sınır Komitesi: Kiev, Belarus sınırını mayınlamayı sürdürüyor
Belarus Devlet Sınır Komitesi, Ukrayna ordusunun Belarus sınırına bitişik bölgeleri mayınlamaya devam ettiğini duyurdu. 12.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-12T14:37+0300
2022-11-12T14:37+0300
2022-11-12T14:37+0300
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mayın
ukrayna krizi
mayın temizleme
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Belarus Devlet Sınır Komitesi basın servisinden yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun Belarus sınırına mayın döşemeye devam ettiği belirtti.Açıklamada, “Ukrayna ordusu, Belarus sınırına bitişik bölgeleri mayınlamaya devam ediyor. Kontrol noktalarına yakın erişim yollarının ve altyapı tesislerinin tahrip edilmesinin yanı sıra, yeşil sınırın bitişik tarafına da mayınlar döşeniyor. Söz konusu eylemler 9 Kasım’da kayıt altına alındı” denildi.
https://sputniknews.com.tr/20221112/lhc-halk-milisi-son-24-saatte-50-ukraynali-asker-etkisiz-hale-getirildi-1063357470.html
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ukrayna, ukrayna krizi, belarus, mayın, mayın temizleme
ukrayna, ukrayna krizi, belarus, mayın, mayın temizleme
Belarus Devlet Sınır Komitesi: Kiev, Belarus sınırını mayınlamayı sürdürüyor
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Belarus Devlet Sınır Komitesi, Ukrayna ordusunun Belarus sınırına bitişik bölgeleri mayınlamaya devam ettiğini duyurdu.
Belarus Devlet Sınır Komitesi basın servisinden yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun Belarus sınırına mayın döşemeye devam ettiği belirtti.
Açıklamada, “Ukrayna ordusu, Belarus sınırına bitişik bölgeleri mayınlamaya devam ediyor. Kontrol noktalarına yakın erişim yollarının ve altyapı tesislerinin tahrip edilmesinin yanı sıra, yeşil sınırın bitişik tarafına da mayınlar döşeniyor. Söz konusu eylemler 9 Kasım’da kayıt altına alındı” denildi.