https://sputniknews.com.tr/20221112/belarus-devlet-sinir-komitesi-kiev-belarus-sinirini-mayinlamayi-surduruyor-1063357865.html

Belarus Devlet Sınır Komitesi: Kiev, Belarus sınırını mayınlamayı sürdürüyor

Belarus Devlet Sınır Komitesi: Kiev, Belarus sınırını mayınlamayı sürdürüyor

Belarus Devlet Sınır Komitesi, Ukrayna ordusunun Belarus sınırına bitişik bölgeleri mayınlamaya devam ettiğini duyurdu. 12.11.2022, Sputnik Türkiye

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Belarus Devlet Sınır Komitesi basın servisinden yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun Belarus sınırına mayın döşemeye devam ettiği belirtti.Açıklamada, “Ukrayna ordusu, Belarus sınırına bitişik bölgeleri mayınlamaya devam ediyor. Kontrol noktalarına yakın erişim yollarının ve altyapı tesislerinin tahrip edilmesinin yanı sıra, yeşil sınırın bitişik tarafına da mayınlar döşeniyor. Söz konusu eylemler 9 Kasım’da kayıt altına alındı” denildi.

https://sputniknews.com.tr/20221112/lhc-halk-milisi-son-24-saatte-50-ukraynali-asker-etkisiz-hale-getirildi-1063357470.html

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