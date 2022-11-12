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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221112/lhc-halk-milisi-son-24-saatte-50-ukraynali-asker-etkisiz-hale-getirildi-1063357470.html
LHC Halk Milisi: Son 24 saatte 50 Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi
LHC Halk Milisi: Son 24 saatte 50 Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi
Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) Halk Milisi, son 24 saat içerisinde yaklaşık 50 Ukrayna askerinin etkisiz hale getirildiğini, Ukrayna ordusuna ait 2 tank, 3... 12.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-12T14:13+0300
2022-11-12T14:13+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
lugansk halk cumhuriyeti (lhc)
lugansk halk milisi
rusya
ölü
tank
zırhlı araç
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LHC Halk Milisi'nin Telegram kanalından yapılan açıklamasında, "Son 24 saat içinde LHC Halk Milislerine bağlı birliklerin aktif taarruz operasyonları sırasında düşmanın insan gücü ve askeri teçhizatına ağır kayıplar verildi. 50 kadar askeri personel imha edildi” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca, LHC güçlerinin Ukrayna ordusuna ait 2 tank, 3 zırhlı personel aracı, 1 insansız hava aracı ve 15 adet özel aracı imha ettiği kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20221112/dhc-halk-milisi-40-ukrayna-askeri-olduruldu-1063356726.html
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ukrayna, ukrayna krizi, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), lugansk halk milisi, rusya, ölü, tank, zırhlı araç
ukrayna, ukrayna krizi, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), lugansk halk milisi, rusya, ölü, tank, zırhlı araç

LHC Halk Milisi: Son 24 saatte 50 Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi

14:13 12.11.2022
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinRusya'nın Ukrayna Operasyonu - Donbass - Lugansk Halk Milisi
Rusya'nın Ukrayna Operasyonu - Donbass - Lugansk Halk Milisi - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2022
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Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) Halk Milisi, son 24 saat içerisinde yaklaşık 50 Ukrayna askerinin etkisiz hale getirildiğini, Ukrayna ordusuna ait 2 tank, 3 zırhlı muharebe aracı ve 1 insansız hava aracının imha edildiğini bildirdi.
LHC Halk Milisi'nin Telegram kanalından yapılan açıklamasında, "Son 24 saat içinde LHC Halk Milislerine bağlı birliklerin aktif taarruz operasyonları sırasında düşmanın insan gücü ve askeri teçhizatına ağır kayıplar verildi. 50 kadar askeri personel imha edildi” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca, LHC güçlerinin Ukrayna ordusuna ait 2 tank, 3 zırhlı personel aracı, 1 insansız hava aracı ve 15 adet özel aracı imha ettiği kaydedildi.
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Halk Milisi, - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2022
Ukrayna krizi
DHC Halk Milisi: 40 Ukrayna askeri öldürüldü
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