https://sputniknews.com.tr/20221112/lhc-halk-milisi-son-24-saatte-50-ukraynali-asker-etkisiz-hale-getirildi-1063357470.html

LHC Halk Milisi: Son 24 saatte 50 Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi

LHC Halk Milisi: Son 24 saatte 50 Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi

Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) Halk Milisi, son 24 saat içerisinde yaklaşık 50 Ukrayna askerinin etkisiz hale getirildiğini, Ukrayna ordusuna ait 2 tank, 3... 12.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-12T14:13+0300

2022-11-12T14:13+0300

2022-11-12T14:13+0300

ukrayna krizi

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ukrayna krizi

lugansk halk cumhuriyeti (lhc)

lugansk halk milisi

rusya

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tank

zırhlı araç

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LHC Halk Milisi'nin Telegram kanalından yapılan açıklamasında, "Son 24 saat içinde LHC Halk Milislerine bağlı birliklerin aktif taarruz operasyonları sırasında düşmanın insan gücü ve askeri teçhizatına ağır kayıplar verildi. 50 kadar askeri personel imha edildi” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca, LHC güçlerinin Ukrayna ordusuna ait 2 tank, 3 zırhlı personel aracı, 1 insansız hava aracı ve 15 adet özel aracı imha ettiği kaydedildi.

https://sputniknews.com.tr/20221112/dhc-halk-milisi-40-ukrayna-askeri-olduruldu-1063356726.html

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ukrayna, ukrayna krizi, lugansk halk cumhuriyeti (lhc), lugansk halk milisi, rusya, ölü, tank, zırhlı araç