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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221112/dhc-halk-milisi-40-ukrayna-askeri-olduruldu-1063356726.html
DHC Halk Milisi: 40 Ukrayna askeri öldürüldü
DHC Halk Milisi: 40 Ukrayna askeri öldürüldü
DHC Halk Milisi, son 24 saat içerisinde 40 kadar Ukraynalı ordu mensubunun etkisiz hale getirildiğini duyurdu. 12.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-12T13:57+0300
2022-11-12T13:57+0300
ukrayna krizi
çok namlulu roketatar
donetsk halk cumhuriyeti (dnr)
donetsk halk milisleri idaresi
donbass
ukrayna
ukrayna krizi
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Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Halk Milisi, son 24 saat içerisinde 40 kadar Ukraynalı ordu mensubunun etkisiz hale getirildiğini, Ukrayna ordusuna ait 4 obüs, 1 Grad çok namlulu roketatar sistemi, 4 tank ve 12 zırhlı muharebe aracının imha edildiğini bildirdi.DHC Halk Milisi Telegram kanalından yapılan açıklamada, “Donetsk Halk Cumhuriyeti güçleri ve Rusya Silahlı Kuvvetlerinin ortak eylemleri sonucunda düşmana ait 4 obüs (2 adet M777 ve 2 adet D-20), 1 adet Grad çok namlulu roketatar sistemi, 4 tank (2 adet T- 80BV ve birer adet T-72B ve T-72M1), 12 zırhlı muharebe aracı ve 4 adet insansız hava aracı imha edildi. Yaklaşık 40 Ukraynalı ordu mensubu etkisiz hale getirildi” denildi.
https://sputniknews.com.tr/20221112/ukrayna-ulusal-guvenlik-servisi-rusya-ile-catismalarin-dondurulmasi-soz-konusu-degil-1063356127.html
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çok namlulu roketatar, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), donetsk halk milisleri idaresi, donbass, ukrayna, ukrayna krizi
çok namlulu roketatar, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), donetsk halk milisleri idaresi, donbass, ukrayna, ukrayna krizi

DHC Halk Milisi: 40 Ukrayna askeri öldürüldü

13:57 12.11.2022
© Sputnik / Михаил Андроник / Multimedya arşivine gidinDonetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Halk Milisi,
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Halk Milisi, - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2022
© Sputnik / Михаил Андроник
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DHC Halk Milisi, son 24 saat içerisinde 40 kadar Ukraynalı ordu mensubunun etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Halk Milisi, son 24 saat içerisinde 40 kadar Ukraynalı ordu mensubunun etkisiz hale getirildiğini, Ukrayna ordusuna ait 4 obüs, 1 Grad çok namlulu roketatar sistemi, 4 tank ve 12 zırhlı muharebe aracının imha edildiğini bildirdi.
DHC Halk Milisi Telegram kanalından yapılan açıklamada, “Donetsk Halk Cumhuriyeti güçleri ve Rusya Silahlı Kuvvetlerinin ortak eylemleri sonucunda düşmana ait 4 obüs (2 adet M777 ve 2 adet D-20), 1 adet Grad çok namlulu roketatar sistemi, 4 tank (2 adet T- 80BV ve birer adet T-72B ve T-72M1), 12 zırhlı muharebe aracı ve 4 adet insansız hava aracı imha edildi. Yaklaşık 40 Ukraynalı ordu mensubu etkisiz hale getirildi” denildi.
Aleksey Danilov - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2022
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