https://sputniknews.com.tr/20221112/dhc-halk-milisi-40-ukrayna-askeri-olduruldu-1063356726.html

DHC Halk Milisi: 40 Ukrayna askeri öldürüldü

DHC Halk Milisi: 40 Ukrayna askeri öldürüldü

DHC Halk Milisi, son 24 saat içerisinde 40 kadar Ukraynalı ordu mensubunun etkisiz hale getirildiğini duyurdu. 12.11.2022, Sputnik Türkiye

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ukrayna krizi

çok namlulu roketatar

donetsk halk cumhuriyeti (dnr)

donetsk halk milisleri idaresi

donbass

ukrayna

ukrayna krizi

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Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Halk Milisi, son 24 saat içerisinde 40 kadar Ukraynalı ordu mensubunun etkisiz hale getirildiğini, Ukrayna ordusuna ait 4 obüs, 1 Grad çok namlulu roketatar sistemi, 4 tank ve 12 zırhlı muharebe aracının imha edildiğini bildirdi.DHC Halk Milisi Telegram kanalından yapılan açıklamada, “Donetsk Halk Cumhuriyeti güçleri ve Rusya Silahlı Kuvvetlerinin ortak eylemleri sonucunda düşmana ait 4 obüs (2 adet M777 ve 2 adet D-20), 1 adet Grad çok namlulu roketatar sistemi, 4 tank (2 adet T- 80BV ve birer adet T-72B ve T-72M1), 12 zırhlı muharebe aracı ve 4 adet insansız hava aracı imha edildi. Yaklaşık 40 Ukraynalı ordu mensubu etkisiz hale getirildi” denildi.

https://sputniknews.com.tr/20221112/ukrayna-ulusal-guvenlik-servisi-rusya-ile-catismalarin-dondurulmasi-soz-konusu-degil-1063356127.html

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çok namlulu roketatar, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), donetsk halk milisleri idaresi, donbass, ukrayna, ukrayna krizi