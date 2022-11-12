https://sputniknews.com.tr/20221112/ukrayna-ulusal-guvenlik-servisi-rusya-ile-catismalarin-dondurulmasi-soz-konusu-degil-1063356127.html
Ukrayna Ulusal Güvenlik Servisi: Rusya ile çatışmaların dondurulması söz konusu değil
Ukrayna Ulusal Güvenlik Servisi: Rusya ile çatışmaların dondurulması söz konusu değil
Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Danilov, Rusya ile çatışmaların dondurulmasının söz konusu olmadığını söyledi. 12.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-12T13:47+0300
2022-11-12T13:47+0300
2022-11-12T13:47+0300
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aleksey danilov
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ukrayna
ukrayna krizi
rusya
ukrayna ulusal güvenlik servisi (sbu)
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Ukrayna’da yayın yapan Zerkalo Nedeli dergisinin aktardığına göre, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov, Rusya ile çatışmaların dondurulmasının söz konusu olmadığını, Ukrayna ordusunun ülkeyi kurtarma görevini yerine getirmeye devam edeceğini söyledi.Danilov, “Hiçbir şeyi donduramayız. Soğuk hava deposu değiliz. Hava nasıl olursa olsun, mevsim ne olursa olsun topraklarımızı özgürleştirebiliriz. Devlet başkanının görevi tüm topraklarımızı özgürleştirmektir” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20221112/zaporojye-idaresi-ukrayna-zaporojye-yonundeki-askeri-grubunu-guclendiriyor-1063355909.html
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aleksey danilov, zerkalo nedeli, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, ukrayna ulusal güvenlik servisi (sbu)
aleksey danilov, zerkalo nedeli, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, ukrayna ulusal güvenlik servisi (sbu)
Ukrayna Ulusal Güvenlik Servisi: Rusya ile çatışmaların dondurulması söz konusu değil
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Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Danilov, Rusya ile çatışmaların dondurulmasının söz konusu olmadığını söyledi.
Ukrayna’da yayın yapan Zerkalo Nedeli dergisinin aktardığına göre, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov, Rusya ile çatışmaların dondurulmasının söz konusu olmadığını, Ukrayna ordusunun ülkeyi kurtarma görevini yerine getirmeye devam edeceğini söyledi.
Danilov, “Hiçbir şeyi donduramayız. Soğuk hava deposu değiliz. Hava nasıl olursa olsun, mevsim ne olursa olsun topraklarımızı özgürleştirebiliriz. Devlet başkanının görevi tüm topraklarımızı özgürleştirmektir” dedi.