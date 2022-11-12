https://sputniknews.com.tr/20221112/ukrayna-ulusal-guvenlik-servisi-rusya-ile-catismalarin-dondurulmasi-soz-konusu-degil-1063356127.html

Ukrayna Ulusal Güvenlik Servisi: Rusya ile çatışmaların dondurulması söz konusu değil

Ukrayna Ulusal Güvenlik Servisi: Rusya ile çatışmaların dondurulması söz konusu değil

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Danilov, Rusya ile çatışmaların dondurulmasının söz konusu olmadığını söyledi. 12.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-12T13:47+0300

2022-11-12T13:47+0300

2022-11-12T13:47+0300

ukrayna krizi

aleksey danilov

zerkalo nedeli

ukrayna

ukrayna krizi

rusya

ukrayna ulusal güvenlik servisi (sbu)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/0c/1063356261_0:238:2794:1810_1920x0_80_0_0_5bfb79d85effb8927213ea18b822a990.jpg

Ukrayna’da yayın yapan Zerkalo Nedeli dergisinin aktardığına göre, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov, Rusya ile çatışmaların dondurulmasının söz konusu olmadığını, Ukrayna ordusunun ülkeyi kurtarma görevini yerine getirmeye devam edeceğini söyledi.Danilov, “Hiçbir şeyi donduramayız. Soğuk hava deposu değiliz. Hava nasıl olursa olsun, mevsim ne olursa olsun topraklarımızı özgürleştirebiliriz. Devlet başkanının görevi tüm topraklarımızı özgürleştirmektir” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20221112/zaporojye-idaresi-ukrayna-zaporojye-yonundeki-askeri-grubunu-guclendiriyor-1063355909.html

ukrayna

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

aleksey danilov, zerkalo nedeli, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, ukrayna ulusal güvenlik servisi (sbu)