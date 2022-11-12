https://sputniknews.com.tr/20221112/zaporojye-idaresi-ukrayna-zaporojye-yonundeki-askeri-grubunu-guclendiriyor-1063355909.html
Zaporojye idaresi: Ukrayna, Zaporojye yönündeki askeri grubunu güçlendiriyor
Zaporojye idaresi: Ukrayna, Zaporojye yönündeki askeri grubunu güçlendiriyor
Zaporojye Bölgesi'ndeki askeri-sivil idarenin konsey üyesi Vladimir Rogov, Kiev’in güçlerini Herson yönünden Zaporojye’ye aktardığını belirtti. 12.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-12T13:34+0300
2022-11-12T13:34+0300
2022-11-12T13:34+0300
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Rusya'ya bağlanan Zaporojye Bölgesi'ndeki 'Rusya ile Birlikteyiz' hareketinin lideri ve askeri-sivil idarenin konsey üyesi Vladimir Rogov, Sputnik’e demecinde Kiev’in güçlerini Herson yönünden Zaporojye bölgesine aktararak, Zaporojye yönündeki askeri grubunu güçlendirdirmeye çalıştığını söyledi.Rogov, “Zaporojye yönü, saldırı, provokasyonlar ve savunma hattımızı takip konularında düşmanımız için ana yön haline geliyor. Şu anda Herson yönündeki kuvvetler Zaporojye bölgesine aktarılıyor” dedi.Ukrayna birliklerinin büyük bir güçle taruza geçme olasılığına karşı, savunma hattının güçlendirildiğini belirten Rogov, "Gizlemeye gerek duymadıkları planları, Berdyansk'a ulaşarak Vasilyevka, Pologi ve Melitopol'u ele geçirmek. Diğer bir saldırı hattı ise Dinyeper'ı geçerek Zaporojye Nükleer Santralini ele geçirmek" diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20221112/isvec-disisleri-topraklarimiza-nukleer-silah-konuslandirilacagina-dair-iddialar-gercegi-yansitmiyor-1063355476.html
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vladimir rogov, zaporojye, ukrayna, ukrayna krizi, herson, rusya, kiev
vladimir rogov, zaporojye, ukrayna, ukrayna krizi, herson, rusya, kiev
Zaporojye idaresi: Ukrayna, Zaporojye yönündeki askeri grubunu güçlendiriyor
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Zaporojye Bölgesi'ndeki askeri-sivil idarenin konsey üyesi Vladimir Rogov, Kiev’in güçlerini Herson yönünden Zaporojye’ye aktardığını belirtti.
Rusya'ya bağlanan Zaporojye Bölgesi'ndeki 'Rusya ile Birlikteyiz' hareketinin lideri ve askeri-sivil idarenin konsey üyesi Vladimir Rogov, Sputnik’e demecinde Kiev’in güçlerini Herson yönünden Zaporojye bölgesine aktararak, Zaporojye yönündeki askeri grubunu güçlendirdirmeye çalıştığını söyledi.
Rogov, “Zaporojye yönü, saldırı, provokasyonlar ve savunma hattımızı takip konularında düşmanımız için ana yön haline geliyor. Şu anda Herson yönündeki kuvvetler Zaporojye bölgesine aktarılıyor” dedi.
Ukrayna birliklerinin büyük bir güçle taruza geçme olasılığına karşı, savunma hattının güçlendirildiğini belirten Rogov, "Gizlemeye gerek duymadıkları planları, Berdyansk'a ulaşarak Vasilyevka, Pologi ve Melitopol'u ele geçirmek. Diğer bir saldırı hattı ise Dinyeper'ı geçerek Zaporojye Nükleer Santralini ele geçirmek" diye konuştu.