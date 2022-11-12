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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221112/zaporojye-idaresi-ukrayna-zaporojye-yonundeki-askeri-grubunu-guclendiriyor-1063355909.html
Zaporojye idaresi: Ukrayna, Zaporojye yönündeki askeri grubunu güçlendiriyor
Zaporojye idaresi: Ukrayna, Zaporojye yönündeki askeri grubunu güçlendiriyor
Zaporojye Bölgesi'ndeki askeri-sivil idarenin konsey üyesi Vladimir Rogov, Kiev’in güçlerini Herson yönünden Zaporojye’ye aktardığını belirtti. 12.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-12T13:34+0300
2022-11-12T13:34+0300
ukrayna krizi
vladimir rogov
zaporojye
ukrayna
ukrayna krizi
herson
rusya
kiev
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Rusya'ya bağlanan Zaporojye Bölgesi'ndeki 'Rusya ile Birlikteyiz' hareketinin lideri ve askeri-sivil idarenin konsey üyesi Vladimir Rogov, Sputnik’e demecinde Kiev’in güçlerini Herson yönünden Zaporojye bölgesine aktararak, Zaporojye yönündeki askeri grubunu güçlendirdirmeye çalıştığını söyledi.Rogov, “Zaporojye yönü, saldırı, provokasyonlar ve savunma hattımızı takip konularında düşmanımız için ana yön haline geliyor. Şu anda Herson yönündeki kuvvetler Zaporojye bölgesine aktarılıyor” dedi.Ukrayna birliklerinin büyük bir güçle taruza geçme olasılığına karşı, savunma hattının güçlendirildiğini belirten Rogov, "Gizlemeye gerek duymadıkları planları, Berdyansk'a ulaşarak Vasilyevka, Pologi ve Melitopol'u ele geçirmek. Diğer bir saldırı hattı ise Dinyeper'ı geçerek Zaporojye Nükleer Santralini ele geçirmek" diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20221112/isvec-disisleri-topraklarimiza-nukleer-silah-konuslandirilacagina-dair-iddialar-gercegi-yansitmiyor-1063355476.html
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vladimir rogov, zaporojye, ukrayna, ukrayna krizi, herson, rusya, kiev
vladimir rogov, zaporojye, ukrayna, ukrayna krizi, herson, rusya, kiev

Zaporojye idaresi: Ukrayna, Zaporojye yönündeki askeri grubunu güçlendiriyor

13:34 12.11.2022
© Sputnik / Владимир ТрефиловVladimir Rogov
Vladimir Rogov - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2022
© Sputnik / Владимир Трефилов
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Zaporojye Bölgesi'ndeki askeri-sivil idarenin konsey üyesi Vladimir Rogov, Kiev’in güçlerini Herson yönünden Zaporojye’ye aktardığını belirtti.
Rusya'ya bağlanan Zaporojye Bölgesi'ndeki 'Rusya ile Birlikteyiz' hareketinin lideri ve askeri-sivil idarenin konsey üyesi Vladimir Rogov, Sputnik’e demecinde Kiev’in güçlerini Herson yönünden Zaporojye bölgesine aktararak, Zaporojye yönündeki askeri grubunu güçlendirdirmeye çalıştığını söyledi.
Rogov, “Zaporojye yönü, saldırı, provokasyonlar ve savunma hattımızı takip konularında düşmanımız için ana yön haline geliyor. Şu anda Herson yönündeki kuvvetler Zaporojye bölgesine aktarılıyor” dedi.
Ukrayna birliklerinin büyük bir güçle taruza geçme olasılığına karşı, savunma hattının güçlendirildiğini belirten Rogov, "Gizlemeye gerek duymadıkları planları, Berdyansk'a ulaşarak Vasilyevka, Pologi ve Melitopol'u ele geçirmek. Diğer bir saldırı hattı ise Dinyeper'ı geçerek Zaporojye Nükleer Santralini ele geçirmek" diye konuştu.
Tobias Billström - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2022
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