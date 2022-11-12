https://sputniknews.com.tr/20221112/isvec-disisleri-topraklarimiza-nukleer-silah-konuslandirilacagina-dair-iddialar-gercegi-yansitmiyor-1063355476.html

İsveç Dışişleri: Topraklarımıza nükleer silah konuşlandırılacağına dair iddialar gerçeği yansıtmıyor

İsveç Dışişleri: Topraklarımıza nükleer silah konuşlandırılacağına dair iddialar gerçeği yansıtmıyor

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, İsveç’in NATO'ya katıldıktan sonra topraklarına nükleer silah konuşlandırılacağına dair iddiaların gerçeği... 12.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-12T13:25+0300

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Reuters'in aktardığına göre Billström, İsveç'in NATO'ya katıldıktan sonra topraklarında nükleer silah konuşlandırmayacağını vurgulayarak, Stockholm’ün topraklarında bu tür silahlar bulunmayan komşuları Danimarka ve Norveç örneğini takip edeceğini kaydetti.Billström, “Bu, Ilımlı Koalisyon Partisi'nin uzun vadeli tutumudur. Önceki hükümet tarafından sunulan başvurunun şartlarını asla değiştirmeyi düşünmedik” dedi. Kasım ayı başlarında İsveç Genelkurmay Başkanı Micael Byden, hükümetin NATO'ya katılma sürecinde nükleer silahlar da dahil olmak üzere herhangi bir kısıtlama getirmemesi gerektiğini belirtmişti.

https://sputniknews.com.tr/20221105/abd-ingiltere-fransa-ve-almanya-disisleri-bakanlari-iranin-nukleer-programini-gorustu-1063093203.html

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tobias billström, isveç, nato, nükleer, nükleer savaş, nükleer silah, danimarka, norveç