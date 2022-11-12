https://sputniknews.com.tr/20221112/isvec-disisleri-topraklarimiza-nukleer-silah-konuslandirilacagina-dair-iddialar-gercegi-yansitmiyor-1063355476.html
İsveç Dışişleri: Topraklarımıza nükleer silah konuşlandırılacağına dair iddialar gerçeği yansıtmıyor
İsveç Dışişleri: Topraklarımıza nükleer silah konuşlandırılacağına dair iddialar gerçeği yansıtmıyor
İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, İsveç’in NATO'ya katıldıktan sonra topraklarına nükleer silah konuşlandırılacağına dair iddiaların gerçeği... 12.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-12T13:25+0300
2022-11-12T13:25+0300
2022-11-12T13:25+0300
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tobias billström
isveç
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nükleer
nükleer savaş
nükleer silah
danimarka
norveç
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Reuters'in aktardığına göre Billström, İsveç'in NATO'ya katıldıktan sonra topraklarında nükleer silah konuşlandırmayacağını vurgulayarak, Stockholm’ün topraklarında bu tür silahlar bulunmayan komşuları Danimarka ve Norveç örneğini takip edeceğini kaydetti.Billström, “Bu, Ilımlı Koalisyon Partisi'nin uzun vadeli tutumudur. Önceki hükümet tarafından sunulan başvurunun şartlarını asla değiştirmeyi düşünmedik” dedi. Kasım ayı başlarında İsveç Genelkurmay Başkanı Micael Byden, hükümetin NATO'ya katılma sürecinde nükleer silahlar da dahil olmak üzere herhangi bir kısıtlama getirmemesi gerektiğini belirtmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221105/abd-ingiltere-fransa-ve-almanya-disisleri-bakanlari-iranin-nukleer-programini-gorustu-1063093203.html
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tobias billström, isveç, nato, nükleer, nükleer savaş, nükleer silah, danimarka, norveç
tobias billström, isveç, nato, nükleer, nükleer savaş, nükleer silah, danimarka, norveç
İsveç Dışişleri: Topraklarımıza nükleer silah konuşlandırılacağına dair iddialar gerçeği yansıtmıyor
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İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, İsveç’in NATO'ya katıldıktan sonra topraklarına nükleer silah konuşlandırılacağına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.
Reuters'in aktardığına göre Billström, İsveç'in NATO'ya katıldıktan sonra topraklarında nükleer silah konuşlandırmayacağını vurgulayarak, Stockholm’ün topraklarında bu tür silahlar bulunmayan komşuları Danimarka ve Norveç örneğini takip edeceğini kaydetti.
Billström, “Bu, Ilımlı Koalisyon Partisi'nin uzun vadeli tutumudur. Önceki hükümet tarafından sunulan başvurunun şartlarını asla değiştirmeyi düşünmedik” dedi. Kasım ayı başlarında İsveç Genelkurmay Başkanı Micael Byden, hükümetin NATO'ya katılma sürecinde nükleer silahlar da dahil olmak üzere herhangi bir kısıtlama getirmemesi gerektiğini belirtmişti.