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https://sputniknews.com.tr/20221112/isvec-disisleri-topraklarimiza-nukleer-silah-konuslandirilacagina-dair-iddialar-gercegi-yansitmiyor-1063355476.html
İsveç Dışişleri: Topraklarımıza nükleer silah konuşlandırılacağına dair iddialar gerçeği yansıtmıyor
İsveç Dışişleri: Topraklarımıza nükleer silah konuşlandırılacağına dair iddialar gerçeği yansıtmıyor
İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, İsveç’in NATO'ya katıldıktan sonra topraklarına nükleer silah konuşlandırılacağına dair iddiaların gerçeği... 12.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-12T13:25+0300
2022-11-12T13:25+0300
dünya
tobias billström
isveç
nato
nükleer
nükleer savaş
nükleer silah
danimarka
norveç
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Reuters'in aktardığına göre Billström, İsveç'in NATO'ya katıldıktan sonra topraklarında nükleer silah konuşlandırmayacağını vurgulayarak, Stockholm’ün topraklarında bu tür silahlar bulunmayan komşuları Danimarka ve Norveç örneğini takip edeceğini kaydetti.Billström, “Bu, Ilımlı Koalisyon Partisi'nin uzun vadeli tutumudur. Önceki hükümet tarafından sunulan başvurunun şartlarını asla değiştirmeyi düşünmedik” dedi. Kasım ayı başlarında İsveç Genelkurmay Başkanı Micael Byden, hükümetin NATO'ya katılma sürecinde nükleer silahlar da dahil olmak üzere herhangi bir kısıtlama getirmemesi gerektiğini belirtmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221105/abd-ingiltere-fransa-ve-almanya-disisleri-bakanlari-iranin-nukleer-programini-gorustu-1063093203.html
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tobias billström, isveç, nato, nükleer, nükleer savaş, nükleer silah, danimarka, norveç
tobias billström, isveç, nato, nükleer, nükleer savaş, nükleer silah, danimarka, norveç

İsveç Dışişleri: Topraklarımıza nükleer silah konuşlandırılacağına dair iddialar gerçeği yansıtmıyor

13:25 12.11.2022
© AFP 2022 / JOHN MACDOUGALLTobias Billström
Tobias Billström - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2022
© AFP 2022 / JOHN MACDOUGALL
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İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, İsveç’in NATO'ya katıldıktan sonra topraklarına nükleer silah konuşlandırılacağına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.
Reuters'in aktardığına göre Billström, İsveç'in NATO'ya katıldıktan sonra topraklarında nükleer silah konuşlandırmayacağını vurgulayarak, Stockholm’ün topraklarında bu tür silahlar bulunmayan komşuları Danimarka ve Norveç örneğini takip edeceğini kaydetti.
Billström, “Bu, Ilımlı Koalisyon Partisi'nin uzun vadeli tutumudur. Önceki hükümet tarafından sunulan başvurunun şartlarını asla değiştirmeyi düşünmedik” dedi. Kasım ayı başlarında İsveç Genelkurmay Başkanı Micael Byden, hükümetin NATO'ya katılma sürecinde nükleer silahlar da dahil olmak üzere herhangi bir kısıtlama getirmemesi gerektiğini belirtmişti.
Almanya'nın Münster kentinde düzenlenen G7 Zirvesi'nde ABD, Fransa, Almanya ve İngiltere dışişleri bakanları İran'ın nükleer programı hakkında bir toplantı yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2022
DÜNYA
ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya dışişleri bakanları İran'ın nükleer programını görüştü
5 Kasım, 05:17
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