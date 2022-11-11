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https://sputniknews.com.tr/20221111/turk-devletleri-teskilati-zirvesinde-4-belge-imzalandi-1063320025.html
Türk Devletleri Teşkilatı zirvesinde 4 belge imzalandı
Türk Devletleri Teşkilatı zirvesinde 4 belge imzalandı
Özbekistan’ın Semerkant şehrinde gerçekleştirilen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları 9. Zirvesinin sonunda 4 belge imzalandı. 11.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-11T11:46+0300
2022-11-11T11:46+0300
dünya
türk devletleri teşkilatı
özbekistan
semerkant
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Özbekistan’ın Semerkant şehrindeki Ebedi Şehir Kongre Merkezi'nde, "Türk Medeniyeti için Yeni Dönem: Ortak Kalkınma ve Refaha Doğru" temasıyla düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları 9. Zirvesi sona erdi. Zirve sonunda Türk Devletleri Teşkilatı 9. Zirvesi Semerkant Deklarasyonu, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyinin Kurulmasına Dair Nahçıvan Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına Dair Protokol, “Türk Devletleri Teşkilatı İçtüzüğü” Hakkında Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk Dünyası Ali Nişanı takdim edilmesine ilişkin 4 belge imzalandı.Aliyev: Karabağ Savaşı'nın üzerinden 2 yıl geçmiş olsa da Ermenistan hala askeri provokasyonları gerçekleştirmeye devam ediyorAzerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev zirvede yaptığı konuşmada, bu hafta Azerbaycan’ın büyük bir gururla Karabağ zaferinin 2. yıl dönümünü kutladığını belirterek, “2 sene önce 30 yıldır işgal altında olan Azerbaycan topraklarını kurtardık. Karabağ Savaşının üzerinden 2 yıl geçmiş olsa da Ermenistan sınırında hala askeri provokasyonları gerçekleştirmeye devam ediyor. Son provokasyonda Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri çok kuvvetli bir saldırı operasyonu gerçekleştirmek zorunda kalmıştır" dedi. Aliyev, "Ermenistan askeri anlamda saldırılardan dolayı Azerbaycan’ı suçlamaya çalışmaktadır, ancak biz çok sert bir şekilde bu iddiaları her zaman reddediyoruz. Biz Ermenistan’ı atalarımızın topraklarından uzaklaştırdık ve şu anda Azerbaycan-Ermenistan sınırında kendi topraklarımızda yer alıyoruz" ifadelerini kullandı.Caparov'dan barış vurgusuKırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov da Kırgızistan’ın çatışmaların barış ve diplomatik yollarla çözülmesi gerektiği tutumuna bağlı kaldığını ifade etti.Son 2-3 yılda dünyada uluslararası anlamda çeşitli tehditlerin oluştuğuna işaret eden Caparov, “Dünyadaki mevcut istikrarsız durumla birlikte bölgesel güvenlik sorunları ön plana çıkıyor. Kuşkusuz böyle bir edişe verici durum ülkelerimiz arasında yakın iş birliği yapmamızı, karşılıklı saygı ve ortak çabalarının pekiştirilmesini gerektiriyor” dedi.Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ise TDT üye ülkeleri arasında iş birliğinin daha da güçlendirilmekte ve yeni seviyeye çıkartılmakta olduğunu ifade etti. Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) ve Uluslararası Türk Akademisi dahil Türk devletlerini birleştiren örgütünü oluşturma fikrinin Kazakistan’a ait olduğunu kaydeden Tokayev, “Bu örgütler kardeş ülkelerimizin kültürel ve manevi yakınlaşmasının gerçek iletkenleri haline geldi” diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20221111/bakan-cavusoglu-kktc-turk-devletleri-teskilatina-gozlemci-uye-olarak-kabul-edildi-1063317108.html
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türk devletleri teşkilatı, özbekistan, semerkant
türk devletleri teşkilatı, özbekistan, semerkant

Türk Devletleri Teşkilatı zirvesinde 4 belge imzalandı

11:46 11.11.2022
© İHA / ALİİA RAİMBEKOVAÖzbekistan’ın Semerkant şehrinde gerçekleştirilen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları 9. Zirvesi
Özbekistan’ın Semerkant şehrinde gerçekleştirilen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları 9. Zirvesi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2022
© İHA / ALİİA RAİMBEKOVA
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Özbekistan’ın Semerkant şehrinde gerçekleştirilen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları 9. Zirvesinin sonunda 4 belge imzalandı.
Özbekistan’ın Semerkant şehrindeki Ebedi Şehir Kongre Merkezi'nde, "Türk Medeniyeti için Yeni Dönem: Ortak Kalkınma ve Refaha Doğru" temasıyla düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları 9. Zirvesi sona erdi.
Zirve sonunda Türk Devletleri Teşkilatı 9. Zirvesi Semerkant Deklarasyonu, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyinin Kurulmasına Dair Nahçıvan Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına Dair Protokol, “Türk Devletleri Teşkilatı İçtüzüğü” Hakkında Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk Dünyası Ali Nişanı takdim edilmesine ilişkin 4 belge imzalandı.

Aliyev: Karabağ Savaşı'nın üzerinden 2 yıl geçmiş olsa da Ermenistan hala askeri provokasyonları gerçekleştirmeye devam ediyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev zirvede yaptığı konuşmada, bu hafta Azerbaycan’ın büyük bir gururla Karabağ zaferinin 2. yıl dönümünü kutladığını belirterek, “2 sene önce 30 yıldır işgal altında olan Azerbaycan topraklarını kurtardık. Karabağ Savaşının üzerinden 2 yıl geçmiş olsa da Ermenistan sınırında hala askeri provokasyonları gerçekleştirmeye devam ediyor. Son provokasyonda Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri çok kuvvetli bir saldırı operasyonu gerçekleştirmek zorunda kalmıştır" dedi.
Aliyev, "Ermenistan askeri anlamda saldırılardan dolayı Azerbaycan’ı suçlamaya çalışmaktadır, ancak biz çok sert bir şekilde bu iddiaları her zaman reddediyoruz. Biz Ermenistan’ı atalarımızın topraklarından uzaklaştırdık ve şu anda Azerbaycan-Ermenistan sınırında kendi topraklarımızda yer alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Caparov'dan barış vurgusu

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov da Kırgızistan’ın çatışmaların barış ve diplomatik yollarla çözülmesi gerektiği tutumuna bağlı kaldığını ifade etti.
Son 2-3 yılda dünyada uluslararası anlamda çeşitli tehditlerin oluştuğuna işaret eden Caparov, “Dünyadaki mevcut istikrarsız durumla birlikte bölgesel güvenlik sorunları ön plana çıkıyor. Kuşkusuz böyle bir edişe verici durum ülkelerimiz arasında yakın iş birliği yapmamızı, karşılıklı saygı ve ortak çabalarının pekiştirilmesini gerektiriyor” dedi.
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ise TDT üye ülkeleri arasında iş birliğinin daha da güçlendirilmekte ve yeni seviyeye çıkartılmakta olduğunu ifade etti. Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) ve Uluslararası Türk Akademisi dahil Türk devletlerini birleştiren örgütünü oluşturma fikrinin Kazakistan’a ait olduğunu kaydeden Tokayev, “Bu örgütler kardeş ülkelerimizin kültürel ve manevi yakınlaşmasının gerçek iletkenleri haline geldi” diye konuştu.
Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2022
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