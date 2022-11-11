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https://sputniknews.com.tr/20221111/bakan-cavusoglu-kktc-turk-devletleri-teskilatina-gozlemci-uye-olarak-kabul-edildi-1063317108.html
Bakan Çavuşoğlu: KKTC, Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olarak kabul edildi
Bakan Çavuşoğlu: KKTC, Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olarak kabul edildi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olarak kabul edildi" dedi. 11.11.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
dışişleri bakanı
kuzey kıbrıs
mevlüt çavuşoğlu
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olarak kabul edildi." ifadesini kullandı.Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, her zaman KKTC'nin yanında olduklarını belirtti.Bakan Çavuşoğlu, Türk Devletleri Teşkilatı 9. Zirvesi'ne ilişkin fotoğraf paylaştı.
https://sputniknews.com.tr/20221111/cumhurbaskani-erdogan-turk-devletleri-teskilati-zirvesinde-konusuyor-1063315000.html
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dışişleri bakanı, kuzey kıbrıs, mevlüt çavuşoğlu
dışişleri bakanı, kuzey kıbrıs, mevlüt çavuşoğlu

Bakan Çavuşoğlu: KKTC, Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olarak kabul edildi

10:30 11.11.2022 (güncellendi: 10:36 11.11.2022)
© AAMevlüt Çavuşoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu
Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2022
© AA
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olarak kabul edildi" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olarak kabul edildi." ifadesini kullandı.
Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, her zaman KKTC'nin yanında olduklarını belirtti.
Bakan Çavuşoğlu, Türk Devletleri Teşkilatı 9. Zirvesi'ne ilişkin fotoğraf paylaştı.
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