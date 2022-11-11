https://sputniknews.com.tr/20221111/bakan-cavusoglu-kktc-turk-devletleri-teskilatina-gozlemci-uye-olarak-kabul-edildi-1063317108.html
Bakan Çavuşoğlu: KKTC, Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olarak kabul edildi
Bakan Çavuşoğlu: KKTC, Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olarak kabul edildi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olarak kabul edildi" dedi. 11.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-11T10:30+0300
2022-11-11T10:30+0300
2022-11-11T10:36+0300
türkiye
dışişleri bakanı
kuzey kıbrıs
mevlüt çavuşoğlu
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olarak kabul edildi." ifadesini kullandı.Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, her zaman KKTC'nin yanında olduklarını belirtti.Bakan Çavuşoğlu, Türk Devletleri Teşkilatı 9. Zirvesi'ne ilişkin fotoğraf paylaştı.
https://sputniknews.com.tr/20221111/cumhurbaskani-erdogan-turk-devletleri-teskilati-zirvesinde-konusuyor-1063315000.html
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dışişleri bakanı, kuzey kıbrıs, mevlüt çavuşoğlu
dışişleri bakanı, kuzey kıbrıs, mevlüt çavuşoğlu
Bakan Çavuşoğlu: KKTC, Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olarak kabul edildi
10:30 11.11.2022 (güncellendi: 10:36 11.11.2022) Abone ol
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olarak kabul edildi" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olarak kabul edildi." ifadesini kullandı.
Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, her zaman KKTC'nin yanında olduklarını belirtti.
Bakan Çavuşoğlu, Türk Devletleri Teşkilatı 9. Zirvesi'ne ilişkin fotoğraf paylaştı.