Bakan Çavuşoğlu: KKTC, Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olarak kabul edildi

Adım adım… O da olacak!



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türk Devletleri Teşkilatı’na Gözlemci üye olarak kabul edildi.



Her zaman her yerde #KKTC’nin yanındayız.



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