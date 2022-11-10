https://sputniknews.com.tr/20221110/fransada-en-buyuk-isci-sendikasi-cgt-greve-gitti-1063299496.html
Fransa'da en büyük işçi sendikası CGT greve gitti
Fransa'da en büyük işçi sendikası CGT greve gitti
Paris ve çevresinde toplu taşımadan sorumlu kurum RATP çalışanlarını temsil eden farklı sendikaların çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve maaş artış... 10.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-10T17:23+0300
2022-11-10T17:23+0300
2022-11-10T17:23+0300
avrupa'da enerji krizi
fransa
cgt
grev
tren
banliyö
metro
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Fransa'da başta Paris ve civarındaki toplu taşıma çalışanları ile ülkenin en büyük işçi sendikası CGT maaş artışı talebiyle grev düzenliyor.Paris ve çevresinde toplu taşımadan sorumlu kurum RATP çalışanlarını temsil eden farklı sendikalar ile ülkenin en büyük işçi sendikası CGT, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve maaş artışı talebiyle greve gitti.Başkent Paris ve içinde bulunduğu Ile-de-France bölgesinde toplu taşımadaki grev sebebiyle 'kara gün' olacağı tahmin edilirken banliyö trenleri ve metro seferlerinde aksamalar yaşanıyor.Paris ve çevresinde toplu taşımadan sorumlu kurum RATP'nin sitesinde yer alan bilgiye göre, birçok metro hattı ve 30'dan fazla istasyon kapalı bulunuyor.RATP çalışanlarını temsil eden farklı sendikalar, 'sıfır metro, sıfır banliyö treni RER' sloganıyla 10 Kasım'da büyük çaplı greve gideceğini duyurmuştu.Sendikalar çalışma koşullarının kötüleştiği gerekçesiyle yeni personel alımı ve enflasyona karşı maaş artışı talep ediyor.Ülkenin en büyük işçi sendikası CGT de maaşların enflasyona endekslenmesi talebiyle bugün için grev çağrısında bulunmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20221110/tarihte-ilk-ingilterede-hemsireler-greve-gidiyor-1063295081.html
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fransa, cgt, grev, tren, banliyö, metro
fransa, cgt, grev, tren, banliyö, metro
Fransa'da en büyük işçi sendikası CGT greve gitti
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Paris ve çevresinde toplu taşımadan sorumlu kurum RATP çalışanlarını temsil eden farklı sendikaların çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve maaş artış talebiyle düzenlediği grev nedeniyle banliyö trenleri ve metro seferlerinde aksamalar yaşanıyor.
Fransa'da başta Paris ve civarındaki toplu taşıma çalışanları ile ülkenin en büyük işçi sendikası CGT maaş artışı talebiyle grev düzenliyor.
Paris ve çevresinde toplu taşımadan sorumlu kurum RATP çalışanlarını temsil eden farklı sendikalar ile ülkenin en büyük işçi sendikası CGT, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve maaş artışı talebiyle greve gitti.
Başkent Paris ve içinde bulunduğu Ile-de-France bölgesinde toplu taşımadaki grev sebebiyle 'kara gün' olacağı tahmin edilirken banliyö trenleri ve metro seferlerinde aksamalar yaşanıyor.
Paris ve çevresinde toplu taşımadan sorumlu kurum RATP'nin sitesinde yer alan bilgiye göre, birçok metro hattı ve 30'dan fazla istasyon kapalı bulunuyor.
RATP çalışanlarını temsil eden farklı sendikalar, 'sıfır metro, sıfır banliyö treni RER' sloganıyla 10 Kasım'da büyük çaplı greve gideceğini duyurmuştu.
Sendikalar çalışma koşullarının kötüleştiği gerekçesiyle yeni personel alımı ve enflasyona karşı maaş artışı talep ediyor.
Ülkenin en büyük işçi sendikası CGT de maaşların enflasyona endekslenmesi talebiyle bugün için grev çağrısında bulunmuştu.