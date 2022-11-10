Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20221110/fransada-en-buyuk-isci-sendikasi-cgt-greve-gitti-1063299496.html
Fransa'da en büyük işçi sendikası CGT greve gitti
Fransa'da en büyük işçi sendikası CGT greve gitti
Paris ve çevresinde toplu taşımadan sorumlu kurum RATP çalışanlarını temsil eden farklı sendikaların çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve maaş artış... 10.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-10T17:23+0300
2022-11-10T17:23+0300
avrupa'da enerji krizi
fransa
cgt
grev
tren
banliyö
metro
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/0a/1063299339_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_932946c6d59d0a5996b06b4835656dd2.jpg
Fransa'da başta Paris ve civarındaki toplu taşıma çalışanları ile ülkenin en büyük işçi sendikası CGT maaş artışı talebiyle grev düzenliyor.Paris ve çevresinde toplu taşımadan sorumlu kurum RATP çalışanlarını temsil eden farklı sendikalar ile ülkenin en büyük işçi sendikası CGT, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve maaş artışı talebiyle greve gitti.Başkent Paris ve içinde bulunduğu Ile-de-France bölgesinde toplu taşımadaki grev sebebiyle 'kara gün' olacağı tahmin edilirken banliyö trenleri ve metro seferlerinde aksamalar yaşanıyor.Paris ve çevresinde toplu taşımadan sorumlu kurum RATP'nin sitesinde yer alan bilgiye göre, birçok metro hattı ve 30'dan fazla istasyon kapalı bulunuyor.RATP çalışanlarını temsil eden farklı sendikalar, 'sıfır metro, sıfır banliyö treni RER' sloganıyla 10 Kasım'da büyük çaplı greve gideceğini duyurmuştu.Sendikalar çalışma koşullarının kötüleştiği gerekçesiyle yeni personel alımı ve enflasyona karşı maaş artışı talep ediyor.Ülkenin en büyük işçi sendikası CGT de maaşların enflasyona endekslenmesi talebiyle bugün için grev çağrısında bulunmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20221110/tarihte-ilk-ingilterede-hemsireler-greve-gidiyor-1063295081.html
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/0a/1063299339_133:0:1200:800_1920x0_80_0_0_18069678e91f35bd64ca0434cd407633.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fransa, cgt, grev, tren, banliyö, metro
fransa, cgt, grev, tren, banliyö, metro

Fransa'da en büyük işçi sendikası CGT greve gitti

17:23 10.11.2022
© AFP 2022 / THOMAS SAMSONFransa'da başta Paris ve civarındaki toplu taşıma çalışanları ile ülkenin en büyük işçi sendikası CGT maaş artışı talebiyle grev düzenliyor.
Fransa'da başta Paris ve civarındaki toplu taşıma çalışanları ile ülkenin en büyük işçi sendikası CGT maaş artışı talebiyle grev düzenliyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2022
© AFP 2022 / THOMAS SAMSON
Abone olTelegram
Paris ve çevresinde toplu taşımadan sorumlu kurum RATP çalışanlarını temsil eden farklı sendikaların çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve maaş artış talebiyle düzenlediği grev nedeniyle banliyö trenleri ve metro seferlerinde aksamalar yaşanıyor.
Fransa'da başta Paris ve civarındaki toplu taşıma çalışanları ile ülkenin en büyük işçi sendikası CGT maaş artışı talebiyle grev düzenliyor.
Paris ve çevresinde toplu taşımadan sorumlu kurum RATP çalışanlarını temsil eden farklı sendikalar ile ülkenin en büyük işçi sendikası CGT, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve maaş artışı talebiyle greve gitti.
Başkent Paris ve içinde bulunduğu Ile-de-France bölgesinde toplu taşımadaki grev sebebiyle 'kara gün' olacağı tahmin edilirken banliyö trenleri ve metro seferlerinde aksamalar yaşanıyor.
Paris ve çevresinde toplu taşımadan sorumlu kurum RATP'nin sitesinde yer alan bilgiye göre, birçok metro hattı ve 30'dan fazla istasyon kapalı bulunuyor.
RATP çalışanlarını temsil eden farklı sendikalar, 'sıfır metro, sıfır banliyö treni RER' sloganıyla 10 Kasım'da büyük çaplı greve gideceğini duyurmuştu.
Sendikalar çalışma koşullarının kötüleştiği gerekçesiyle yeni personel alımı ve enflasyona karşı maaş artışı talep ediyor.
Ülkenin en büyük işçi sendikası CGT de maaşların enflasyona endekslenmesi talebiyle bugün için grev çağrısında bulunmuştu.
İngiltere- Koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2022
Avrupa'da enerji krizi
İngiltere tarihinde ilk: Hemşireler greve gidiyor
16:29
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала