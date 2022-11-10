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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20221110/tarihte-ilk-ingilterede-hemsireler-greve-gidiyor-1063295081.html
İngiltere tarihinde ilk: Hemşireler greve gidiyor
İngiltere tarihinde ilk: Hemşireler greve gidiyor
İngiltere genelinde hemşireler, ülke tarihinde ilk kez bu kış grev yapacak. Hemşireleri temsil eden sendika olan Kraliyet Hemşirelik Koleji, 'adil ücret ve... 10.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-10T16:29+0300
2022-11-10T16:32+0300
avrupa'da enerji krizi
ingiltere
ingiltere ulusal sağlık hizmetleri (nhs)
grev
sağlık çalışanı
hemşire
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İngiltere'de hemşireleri temsil eden sendika olan Kraliyet Hemşirelik Koleji, 'adil ücret ve personel güvenliği' talebiyle bu kış greve gidileceğini duyurdu.Kararın, ülkenin kamuya ait sağlık kurumu Ulusal Sağlık Hizmeti'ndeki (NHS) çalışanların çoğunluğundan destek aldığını belirten sendika, "Sektörel eylemin bu yılın sonundan önce, daha ayrıntılı planlar ve zaman çizelgeleri yakında açıklanacak şekilde başlaması bekleniyor" açıklamasını yaptı.Karar, endikanın 106 yıllık tarihinde ilki teşkil ediyor.Acil servisleri veya yoğun bakım ünitelerini kapsamayacak olan grevden rutin randevuların etkilenmesi bekleniyor.Rusya'ya dönük ağır yaptırımlar sonrasında Avrupa'da enerji krizinden en şiddetli etkilenen ülkeler arasında bulunan İngiltere'de hemşireler, alım gücünün düşmesi ve yüzde 12'yi aşan enflasyon nedeniyle zor durumda.The Guardian gazetesine göre hemşirelerin aldığı yıllık 35 bin 680 pound ortalama maaş, enflasyon nedeniyle on yıl öncesine göre 3 bin pound eridi.Sağlık Bakanı'ndan tepkiÖte yandan Sağlık Bakanı Steve Barclay, grevden rahatsız olduğunu söyledi. Twitter hesabından açıklama yapan Barclay, hükümetin '1 milyondan fazla NHS çalışanının maaşına geçen yılki yüzde 3'lük ücret artışıyla birlikte bu yıl en az 1400 pound zam yaptığını' kaydetti.Barclay , "Ancak sendikanın yüzde 17.6'lık maaş anlaşması tlaebi, kamu sektörü dışındaki milyonlarca insanın tipik olarak alacağının yaklaşık üç katı ve açıkçası makul veya karşılanabilir değildir" ifadelerini kullandı.Ayrıca bu yılın başlarında 10 bin pound'luk Rolex saati nedeniyle eleştirilerin odağında olan Eğitim Bakanı Gillian Keegan da tartışmalara dahil oldu.Bazı hemşirelerin gıda yardımlarına başvurmak zorunda kaldığına dair haberler hakkında yorum yapan Keegan, grev kararında 'herhangi bir mantıklı taraf görmediğini' savundu.Sendikalar, Keegan'ın açıklamasını tepkiyle karşıladı. Yine sağlıkçıları temsil eden GMB sendikasının genel sekreteri Rachel Harrison, yaptığı açıklamada, "Bayan Keegan, işten ayrılmalar nedeniyle NHS'de 135 bin boş kontenjanımız olduğunu mu düşünüyor? Yoksa sağlık çalışanlarına sistematik olarak eksik ücret verildiğini mi?" diye konuştu.Eğitimciler de greve gidecekBununla birlikte İskoçya, İngiltere ve Galler'deki eğitimciler de yaşam koşullarının zorlaşması nedeniyle greve gitmeyi planlıyor.İngiltere Merkez Bankası'nın kasım ayı raporunda ülke ekonomisinin görünümü 'çok zorlu' olarak nitelendirilmiş ve uzun süreli bir resesyon öngörüsü yer almıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221103/ingiltere-merkez-bankasindan-son-30-yilin-en-yuksek-faiz-artirimi-1063030788.html
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ingiltere, ingiltere ulusal sağlık hizmetleri (nhs), grev, sağlık çalışanı, hemşire
ingiltere, ingiltere ulusal sağlık hizmetleri (nhs), grev, sağlık çalışanı, hemşire

İngiltere tarihinde ilk: Hemşireler greve gidiyor

16:29 10.11.2022 (güncellendi: 16:32 10.11.2022)
© AP Photo / Jean-Francois Badiasİngiltere- Koronavirüs
İngiltere- Koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 10.11.2022
© AP Photo / Jean-Francois Badias
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İngiltere genelinde hemşireler, ülke tarihinde ilk kez bu kış grev yapacak. Hemşireleri temsil eden sendika olan Kraliyet Hemşirelik Koleji, 'adil ücret ve personel güvenliği' talebiyle gidilen grevin Ulusal Sağlık Hizmeti'ndeki çalışanların çoğunluğundan destek bulduğunu açıkladı.
İngiltere'de hemşireleri temsil eden sendika olan Kraliyet Hemşirelik Koleji, 'adil ücret ve personel güvenliği' talebiyle bu kış greve gidileceğini duyurdu.
Kararın, ülkenin kamuya ait sağlık kurumu Ulusal Sağlık Hizmeti'ndeki (NHS) çalışanların çoğunluğundan destek aldığını belirten sendika, "Sektörel eylemin bu yılın sonundan önce, daha ayrıntılı planlar ve zaman çizelgeleri yakında açıklanacak şekilde başlaması bekleniyor" açıklamasını yaptı.
Karar, endikanın 106 yıllık tarihinde ilki teşkil ediyor.
Acil servisleri veya yoğun bakım ünitelerini kapsamayacak olan grevden rutin randevuların etkilenmesi bekleniyor.
Rusya'ya dönük ağır yaptırımlar sonrasında Avrupa'da enerji krizinden en şiddetli etkilenen ülkeler arasında bulunan İngiltere'de hemşireler, alım gücünün düşmesi ve yüzde 12'yi aşan enflasyon nedeniyle zor durumda.
The Guardian gazetesine göre hemşirelerin aldığı yıllık 35 bin 680 pound ortalama maaş, enflasyon nedeniyle on yıl öncesine göre 3 bin pound eridi.

Sağlık Bakanı'ndan tepki

Öte yandan Sağlık Bakanı Steve Barclay, grevden rahatsız olduğunu söyledi. Twitter hesabından açıklama yapan Barclay, hükümetin '1 milyondan fazla NHS çalışanının maaşına geçen yılki yüzde 3'lük ücret artışıyla birlikte bu yıl en az 1400 pound zam yaptığını' kaydetti.
Barclay , "Ancak sendikanın yüzde 17.6'lık maaş anlaşması tlaebi, kamu sektörü dışındaki milyonlarca insanın tipik olarak alacağının yaklaşık üç katı ve açıkçası makul veya karşılanabilir değildir" ifadelerini kullandı.
Ayrıca bu yılın başlarında 10 bin pound'luk Rolex saati nedeniyle eleştirilerin odağında olan Eğitim Bakanı Gillian Keegan da tartışmalara dahil oldu.
Bazı hemşirelerin gıda yardımlarına başvurmak zorunda kaldığına dair haberler hakkında yorum yapan Keegan, grev kararında 'herhangi bir mantıklı taraf görmediğini' savundu.
Sendikalar, Keegan'ın açıklamasını tepkiyle karşıladı. Yine sağlıkçıları temsil eden GMB sendikasının genel sekreteri Rachel Harrison, yaptığı açıklamada, "Bayan Keegan, işten ayrılmalar nedeniyle NHS'de 135 bin boş kontenjanımız olduğunu mu düşünüyor? Yoksa sağlık çalışanlarına sistematik olarak eksik ücret verildiğini mi?" diye konuştu.

Eğitimciler de greve gidecek

Bununla birlikte İskoçya, İngiltere ve Galler'deki eğitimciler de yaşam koşullarının zorlaşması nedeniyle greve gitmeyi planlıyor.
İngiltere Merkez Bankası'nın kasım ayı raporunda ülke ekonomisinin görünümü 'çok zorlu' olarak nitelendirilmiş ve uzun süreli bir resesyon öngörüsü yer almıştı.
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