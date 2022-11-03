https://sputniknews.com.tr/20221103/ingiltere-merkez-bankasindan-son-30-yilin-en-yuksek-faiz-artirimi-1063030788.html
İngiltere Merkez Bankası'ndan son 30 yılın en yüksek faiz artırımı
İngiltere Merkez Bankası'ndan son 30 yılın en yüksek faiz artırımı
İngiltere Merkez Bankası, politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 3’e yükseltti. 03.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-03T15:11+0300
2022-11-03T15:11+0300
2022-11-03T15:15+0300
ingiltere merkez bankası
ekonomi
ingiltere
faiz artırımı
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İngiltere Merkez Bankası politika faizini 75 baz puan artırdı. Hamle, bankanın 1989'dan beri yaptığı en büyük artırım oldu.Yüzde 3 oranına çıkan faiz, 2008'den beri en yüksek seviyede.İngiltere Merkez Bankası bugünkü faiz kararı ile birlikte uzun vadeli enflasyon tahminlerini de yayınlayacak.Bu tahminlerin gelecek yıl enflasyonun yüzde 2 hedefinden çok daha yüksek olacağını göstermesi bekleniyor.Deutsche Bank analistleri, BoE'nin yayınlayacağı makroekonomik tahminlerin ekonomik görünümünü daha da kötüleştiğini göstereceğini öngörüyorlar.
https://sputniknews.com.tr/20221102/ingilterede-taze-gida-fiyatlari-ekimde-yuzde-133-artti-1062994991.html
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ingiltere merkez bankası, ingiltere, faiz artırımı
ingiltere merkez bankası, ingiltere, faiz artırımı
İngiltere Merkez Bankası'ndan son 30 yılın en yüksek faiz artırımı
15:11 03.11.2022 (güncellendi: 15:15 03.11.2022) Abone ol
İngiltere Merkez Bankası, politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 3’e yükseltti.
İngiltere Merkez Bankası politika faizini 75 baz puan artırdı. Hamle, bankanın 1989'dan beri yaptığı en büyük artırım oldu.
Yüzde 3 oranına çıkan faiz, 2008'den beri en yüksek seviyede.
İngiltere Merkez Bankası bugünkü faiz kararı ile birlikte uzun vadeli enflasyon tahminlerini de yayınlayacak.
Bu tahminlerin gelecek yıl enflasyonun yüzde 2 hedefinden çok daha yüksek olacağını göstermesi bekleniyor.
Deutsche Bank analistleri, BoE'nin yayınlayacağı makroekonomik tahminlerin ekonomik görünümünü daha da kötüleştiğini göstereceğini öngörüyorlar.