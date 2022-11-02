https://sputniknews.com.tr/20221102/ingilterede-taze-gida-fiyatlari-ekimde-yuzde-133-artti-1062994991.html

İngiltere’de taze gıda fiyatları ekimde yüzde 13.3 arttı

İngiltere’de taze gıda fiyatları ekimde yüzde 13.3 arttı

İngiltere’de taze gıda fiyatlarının bu yılın ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13.3 yükselerek son 17 yılın en sert artışını kaydettiği... 02.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-02T19:44+0300

2022-11-02T19:44+0300

2022-11-02T19:46+0300

ekonomi

ingiltere

ingiliz perakende konsorsiyumu

gıda

gıda fiyatları

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İngiliz Perakende Konsorsiyumu’ndan (BRC) yapılan açıklamada, ülkede taze gıda fiyatlarının enerji fiyatlarındaki artış, kalifiye iş gücündeki açık ve Ukrayna krizi nedeniyle bu yılın ekim ayında yıllık bazda 2005 yılından bu yana en sert artışını gösterdiği bildirildi.İngiltere’de kiler ürünleri olarak da bilinen dayanıklı, raf ömrü görece uzun ürünlerin fiyatları yüzde 9.4, genel gıda fiyatları ise aynı dönemde yüzde 11.6 artış gösterdi.Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen BRC Üst Yöneticisi Helen Dickenson, ekim ayı itibarıyla enerji faturalarında uygulanacak tavan fiyat sınırının da artırılması nedeniyle tüketicilerin üzerinde enflasyon baskısının daha da fazla hissedildiğini kaydetti.Ülkede birçok farklı sektörde kalifiye iş gücü açığının giderek daha da derinleştirdiğini belirten Dickenson, artan hayat pahalılığı nedeniyle İngiliz tüketicileri zorlu bir kışın beklediğini hatırlattı.İngiltere’de enflasyon bu yılın haziran ayında yüzde 10.1 artış kaydederek, son 40 yılın en yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20221011/enerji-krizindeki-ingilterede-kis-oncesi-battaniye-ve-kazak-satislari-arti-1062183328.html

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ingiltere, ingiliz perakende konsorsiyumu, gıda, gıda fiyatları